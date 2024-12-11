Suriye’de ne oluyor, Esed’in kaçarken İsrail’e verdiği liste

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği gibi, “Son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Baas yönetimi sonrası Suriye aydınlık günlere kavuşmuştur”.

Suriye ile ilgili süreci takip edebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarına ve MİT’in çalışmalarına dikkat etmekte fayda var. Yol haritasını veriyorlar. Erdoğan’ın konuşması sadece Türkiye’de değil, birçok batılı başkent tarafından dikkatle takip ediliyor. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği mesajların adreslerinin iyi okunması gerekiyor.

ABD’YE PKK MESAJI

Erdoğan, “Suriye halkının bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yaklaştığı bu dönemde akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle işbirliği yapacağını düşünmüyoruz” diyerek ABD’ye, akıllıysan PKK-YPG ile işbirliğini sürdürme mesajını verdi.

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PKK İLE MÜCADELE

Suriye’deki değişimin arkasındaki Türkiye faktörünü gören PKK- YPG uzlaşma mesajları göndermeye başladı. Mazlum Kobani, tüm kesimlerle diyalog kurabileceklerini açıkladı. ABD’de Biden yönetiminin gideceğinin ortaya çıktığı günden bu yana Amerikalılar, PKK-YPG’yi Türkiye’ye pazarlamaya çalışıyorlar. Ama Türkiye’nin tavrı net. PKK ile tavizsiz mücadele. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir” dedi.

Tel Rıfat ve Menbiç PKK’dan temizlendi. Sırada sınırımızdaki terör koridoru var.

İSRAİL’E SERT UYARI

İsrail, Suriye’yi ağır bir şekilde vuruyor. Ama kimse İsrail’e dur demiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in gittiği yol yol değildir. Buna Suriye de dahil” dedi. Erdoğan’ın önemli bir mesajı da İsrail’eydi. “Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır” diye seslendi.

CHP’Yİ ANLAYAN VAR MI?

Esed Suriye’den kaçmak için bavulunu toplarken, Esed’le masaya oturulmasını teklif eden, Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi yıkıldıktan sonra “Suriye’de maceraya girilmesin” uyarısında bulunan Özgür Özel’i anlayan var mı? “Esed, Erdoğan ile görüşmedi diye cevap Halep’i almak mı olmalıydı?” diyen CHP Genel Başkanı Yardımcısı İlhan Uzgel’deki vizyona ne demeli?

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Cumhuriyeti kurduğu iddiasında olan Atatürk’ün partisi tam bir fikri çoraklık yaşıyor. CHP, bu hallere mi düşecekti?

ÜMİT ÖZDAĞ MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

CHP’nin eleştirilecek yanları var ama Ümit Özdağ’ın yaptığı tam bir ihanet. Peygamberimiz de Mekke’den Medine’ye hicret eden bir muhacirdi. Selçuklu ve Osmanlı yetmiş iki buçuk milleti yöneten imparatorluklardı. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hep mazlumların sığınağı oldu. Suriyeli kardeşlerimize el uzatan tek ülke ise Türkiye oldu. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu ve güvenli geri dönüş süreci başladı. Ama bu havayı zehirleyen Ümit Özdağ oldu. Onların kışkırtmasıyla Ankara Altındağ’da ve Kayseri’deki olaylar yaşandı. O nedenle diyorum ki, Ümit Özdağ bir milli güvenlik sorunudur.

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GEÇİCİ HÜKÜMET KURULDU

Bu tespitlerin ardından Suriye’deki gelişmelere geçmek istiyorum.

Geçici yönetimi kurmak için çalışmalara başlayan Muhammed el Beşir yıldırım hızıyla hükümeti kurdu. Yeni Kabine Suriye’nin tamamını kucaklıyor mu? Orası bilinmiyor. Suriye’de geçiş döneminin yol haritasını veren BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı var. Buna göre geçici yönetimin bir takvimi olacak.

GEÇİŞ DÖNEMİ TAKVİMİ

İlk 6 ayda anayasa hazırlanacak. Sonra bu anayasa referanduma götürülecek. Bu süre zarfında nüfus sayımı yapılıp, seçmen kütükleri yenilenecek.

Anayasaya göre yeni siyasi partiler kurulacak. Sonra BM gözetiminde seçimler yapılacak. Seçimlerden başarıyla çıkan partiye yönetim devredilecek. Böylece geçici yönetim son bulacak. Bu süreç 18 ayda tamamlanmış olacak. Böylece Suriyelilerin seçtiği partiler Suriye’yi yönetmeye başlayacak.

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TEMELLERİ SAĞLAM ATILMALI

61 yıllık Baas rejiminden sonra yeni Suriye inşa ediliyor. Suriye’de iç savaş çıkmaması, yeniden karanlık bir döneme girilmemesi için yeni Suriye’nin temellerinin sağlam atılması gerekiyor. Suriye’de mücadele Esed’in gitmesi onun yerine Colani’nin gelmesi için verilmedi. Bu mücadele Esed’siz, Baas’sız bir Suriye için verildi. Bu mücadele Suriye’yi Suriyeliler yönetsin diye verildi.

TEHLİKE

Bunun için yeni Suriye’nin tüm kesimleri kucaklayan, temsilde adaleti, yönetimde istikrarı esas alan bir şekilde yapılandırılması gerekiyor. Bunun ilk adımı da geçici hükümetin oluşturulması sırasında atılacak. Geçici hükümet HTŞ’den oluşursa bu yanlış olur. Suriye altın tepsi içinde Colani’ye sunulmuş olur. Ama 13 yıllık mücadele Colani, Suriye’yi yönetsin diye verilmedi. Dışlanan gruplar Irak örneğinde olduğu gibi örgütlenir, silahların, yeniden iç çatışmaların kapısı aralanmış olur.

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KUCAKLAYICI BİR YÖNETİM

Bunun için Araplar, Türkmenler, Kürtler ve Nusayrilerin de temsil edildiği bir geçici yönetim kurulmalı. Gömleğin ilk düğmesi doğru iliklenmeli.

Suriye konusunda bunca bedel ödendikten sonra Türkiye’nin yeni süreçte elini eteğini çekmesini kimse beklemesin. Türkiye, yeni sürecin her aşamasında yer alıyor.

Suriye konusunda en büyük bedeli ödeyen ülke Türkiye oldu. Erdoğan, siyasi geleceğini riske atma pahasına Suriyelilere sahip çıktı. Sonunda zafer Erdoğan’ın oldu.

YENİ SURİYE’NİN İNŞASI

Ama Türkiye’ye asıl görev bundan sonrası için düşüyor. Türkiye, büyük devlet olmanın verdiği bir misyonla hareket etmeli. Şimdiye kadar verilen mücadele ne kadar değerliyse bundan sonra yeni Suriye’nin inşa süreci de o kadar önemli. Yeni bir Suriye kuruluyor. Suriye’nin sağlam bir zemin üzerine inşa edilmesi gerekiyor. Bu sürece en büyük katkıyı verecek ülke Türkiye.

Çünkü yeni Suriye’nin temelleri yanlış atılırsa, bu bumerang etkisi yapar döner Suriye’yi tekrar vurur. Buna müsaade etmemek lazım.

ESED İSRAİL’LE ANLAŞTI MI?

Suriye’de tarihi bir zafer elde edildi. Buna gölge düşüren tek şey ise İsrail’in fırsatçılığı oldu. İsrail, Suriye’yi çok ağır bir şekilde vuruyor. Ama bir yerde bunun durdurulması gerekiyor. Suriye, İsrail’in olsun diye bu mücadele verilmedi.

Peki İsrail nereleri vuruyor? İsrail, rejimin silah depolarını, füze başlıklarının olduğu merkezleri ve savaş uçaklarını vuruyor. Suriye muhalefeti 13 yıldır rejimle savaş halinde. Suriyeli muhalefetinin içinde Suriye ordusunda, istihbaratında görev yapmış komutanlar var. Ama İsrail’in vurduğu silah depolarının, füze merkezlerinin ve savaş uçaklarının olduğu yerleri Suriyeli muhalefet bile bilmiyor. Peki İsrail bunu nereden biliyor?

LİSTEYİ ESED VERMİŞ

Diyeceksiniz ki İsrail, istihbarat devleti. Öyle değil. Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre, Esed kaçarken, uçağının vurulmaması ve hava sahasında bir engelle karşılaşmaması karşılığında bu yerlerin listesini İsrail’e vermiş. İsrail bu güvenceyi aldıktan sonra Esed’in kaçışına izin vermiş. Esed kaçarken ülkesini bir kez daha satmış.