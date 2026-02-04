Suriye tamam sıra Kandil’de

Haberin Devamı

Çünkü PKK ile mücadelede tarihi gelişmeler yaşanıyor. Ancak bu gelişmelerin hak ettiği şekilde değerlendirildiği kanaatinde değilim. 50 yılımıza mal olan PKK, bütün uzantılarıyla tasfiye oluyor; ABD’nin Suriye’de kurdurmak istediği SDG-YPG terör devleti tarihin çöp sepetine atılıyor.

Ama biz bu gelişmelere karşı yeterince duyarlı değiliz. Bir bakkal dükkânı bile tasfiye edilse bundan daha çok ilgi görürdü, gündemde kalırdı.

Farkında mısınız 50 yıllık Türkiye’yi bölme planı tarihe gömülüyor.

Yeni bir Türkiye, yeni bir bölge doğuyor.

Ama birileri hâlâ bu gelişmeleri görmezden geliyor.

Birileri hâlâ karanlık senaryolar yazmaya çalışıyor. Önyargıları kırmak atomun çekirdeğini parçalamaktan daha zordur demişler.

TARİHE TERSİNDEN BAKANLAR

Terörsüz Türkiye süreci başladığında PKK’ya devlet kurduruyorlar dediler.

Haberin Devamı

PKK, kendini feshettiğini ve Türkiye’den çekildiğini açıkladı.

ABD, Suriye’nin bir bölümünü SDG-PKK-YPG’ye vermişti. Her yıl bütçesinden 200 milyon dolar para, binlerce TIR silah veriyordu. Güvenlik birimlerimizin tespitine göre SDG, Amerika tarafından orta büyüklükteki bir Balkan devletinden daha çok silahlandırılmıştı. Suriye topraklarının yüzde 33’ünü, petrolünü, doğalgazını, barajlarını, sınır kapıları ve havaalanları başta olmak üzere Suriye’nin zenginliklerini SDG’ye bağlamışlardı. Suriye haritasının üçte biri onların kontrolündeydi.

SDG-PKK’ya Suriye’de devlet kurdurulurken sesleri çıkmayanlar, Esed rejiminin yanında duranlar ne zaman ki SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu gündeme geldi, Suriye’de SDG’ye devlet kurduruluyor diye ortaya çıktılar. Büyük askeri uzmanlar, önemli stratejistler olarak kendilerini pazarladılar.

SURİYE HARİTASI

SDG-YPG; Halep’ten Deyr Hafir’den, Meskene’den, Rakka’dan sökülüp atıldığında “Ama Kamışlı var, Ayn el-Arap var, Haseke var” demeye başladılar. Suriye ordusu pazartesi günü Haseke’ye girdi. Dün Kamışlı’daydı. Yakında Ayn el-Arap’ta olacak. Böylece Suriye toprakları üzerinde SDG-YPG ve Kandil hâkimiyeti sona erecek. Suriye haritası 2013-2014 yılından bu yana ilk kez tek renk olacak. Suriye devleti 13 yıl sonra ilk kez ülke topraklarının tamamına hâkim olacak. Bazı büyük askeri uzmanlar, büyük stratejistler, önemli siyasetçiler ne diyecek merak ediyorum. Yine bir şey bulurlar.

Haberin Devamı

Süreçleri doğru okuyup, değerlendiren askeri uzmanlar ve stratejistleri tenzih ediyorum. Ama herhalde büyük askeri uzman ya da stratejist olmak için gelişmeleri tersinden okumak gerekiyor.

Beyler, Suriye’deki SDG sadece PKK değildi. SDG demek ABD demekti. Suriye demek İsrail demekti. ABD, Suriye’de bir uydu SDG devleti kurmuştu. Şimdi olanlar SDG terör devletinin tasfiye edilmesinden ibaret.

TARİHİ TASFİYE

1984’te PKK’nın ilk eylemi Şemdinli ve Eruh baskınıydı. O tarihte Başbakan Özal’la birlikte Şemdinli’ye giden gazetecilerden biriyim. O tarihten bu yana PKK’yla ilgili her süreci yaşadım. 90’lı yılların Nevruzlarında Diyarbakır’daydım. PKK ile mücadelede tarihi bir dönüm noktasındayız. Bir milat yaşanıyor. Türkiye’de PKK tasfiye edildi. Suriye’de kurulmak istenen SDG terör devleti tarihe gömüldü. Bundan daha büyük bir gelişme olur mu? “En büyük zafer, savaşsız elde edilen zaferdir” derler. PKK kendini feshederken, SDG tarihe gömülürken tek bir Mehmetçik’in burnu kanamadı, tek bir silah atılmadı. Bu çok önemli bir başarı.

Haberin Devamı

SIRA KANDİL’DE

Suriye’de SDG’nin entegrasyonuyla birlikte Terörsüz Türkiye sürecinin önündeki en büyük engellerden biri kalktı. Ama biri duruyor. Kandil’i kastediyorum. Kandil, Öcalan’ın çağrısına uyacağını açıkladı ve PKK’yı feshetme kararı aldı. Ama ondan sonra Kandil’de darbe mekaniği işledi. “Dükkânı Kandil’de kapatır, Rojova’da açarız” diye plan yapanlar Suriye’deki süreci sabote etmeye çalıştılar. Ama başarılı olamadılar. Bu da gösteriyor ki Terörsüz Türkiye halkasının tamamlanması için Kandil’deki terör baronlarının da tasfiye edilmesi gerekiyor. Bu da kolay bir süreç değil. Çünkü, 40 yıldır terör örgütünü yönetenler ipleri ellerinden bırakmak istemiyorlar. Ama bu süreç onların inisiyatifine bırakılacak değil. KCK yöneticilerinin sayısı 200 civarında. Ama Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bese Hozat gibi üst düzey isimlerin sayısı 20’yi buluyor. Bunlar üçüncü bir ülkeye mi gidecek, yoksa Irak’ta KYB bölgesinde mi barınacaklar onu zaman gösterecek. Öcalan’ın da bu konuda çalıştığı söyleniyor. Sıra Kandil’e geliyor. Kandil tasfiye edilmeden bu süreç tamamlanamaz.

Haberin Devamı

SIRA İNFAZ YASASINDA

SDG’nin tasfiyesinden sonra Terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamaya ulaşacak. Bir süredir duraklama döneminde olan sürecin yeniden ivme kazanması gerekiyor. Bunun için Meclis Komisyonu’nun raporunun tamamlanması ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu süre çok uzamaya başladı. Yeni infaz yasası çıkarılmalı ki silah bırakacaklar neyle karşılaşacaklarını bilsinler. Eve dönüş türü bir yasadan söz ediyorum. Silah bırakanların 5 yıl izlenmesi gibi hükümleri içeren, her ayrıntının incelikle düzenlendiği bir yasal düzenleme üzerinde çalışılıyor. Yeni aşamaya geçilmesiyle birlikte sıra yapılacak yasal düzenlemelere gelecek. Tarihi bir konjonktür yakaladık, elimizi biraz çabuk tutmakta yarar var. Burası Ortadoğu. Ne olacağı belli olmaz.

Haberin Devamı

TARİHE MAL OLDULAR

Değinmeden geçersem olmaz. Bu sürecin mimarları var. Bu sürecin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan. MHP Lideri Bahçeli tarihi bir rol oynadı. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın gösterişten uzak başarısı tarihe mal olmuş durumda. ABD Başkanı Trump’ın desteği ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın kararlılığı önemliydi. İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın çabaları, Öcalan’ın liderliği ve Sırrı Süreyya Önder’in hayatına mal olan hizmetleri unutulmaz. Unutulmamalı.