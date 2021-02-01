Sürekli devrim ve yeni yargı reformu

Çelişki, Demirtaş’ın çelişkisi değil. Çelişki Demirtaş’tan çok Demirtaşçılık yapan AİHM’nin çelişkisi.
Hatırlarsanız, AİHM 22 Aralık’ta “Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını” istemişti. Kararda kullanılan dil, hukuk normlarını zorlayan buyurgan bir dildi. Öyle ki AİHM’nin Türk yargıcı Saadet Yüksel, “Başvuranın serbest bırakılmasının tavsiye edildiği alışılmışın dışında ilk Büyük Daire davasıdır” diye itiraz etmişti.
AİHM’nin Gürcistan kökenli üyesi Chanturia da “Uluslararası yargı işbirliği göz ardı edilerek ulusal mahkemelere ne tür mesaj verilmek istenmektedir” diye sorma gereği duymuştu.
Şimdi ise yeni bir gelişme oldu. Yasin Börü başta olmak üzere 53 kişinin vahşi bir şekilde katledildiği Kobani olayları nedeniyle yargılanan Selahattin Demirtaş’la ilgili olarak AİHM’in 19 Ocak 2021 tarihinde Türkiye’den savunma istemine ilişkin yazısı Adalet Bakanlığı’na ulaştı.
AİHM daha önce Demirtaş’la ilgili olarak, “Derhal serbest bırakılsın” kararı almıştı. O zaman Türkiye’den savunma istemişti. Adalet Bakanlığı tarafından Demirtaş’ın 20 Eylül 2019 tarihindeki tutuklanmasının farklı suçlardan kaynaklandığı izah edilmişti. Çünkü hem kararda hem muhalefet şerhlerinde buna atıf var. Türkiye’nin tezlerini dikkate almış mıydı derseniz, almamıştı.
O zaman Türkiye’den neden savunma isteniyor?
İKİ ÜYE UYARMIŞTI
AİHM’nin 22 Aralık tarihinde verdiği kararın,
Milletvekilleri, Kılıçdaroğlu ile 27 Ekim’de de görüşmüşler, 10 Aralık’ta yayınladıkları mektupta yer alan rahatsızlıklarını açık bir dille anlatmışlardı. Milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’yla görüşmelerinden, “Bu durum böyle devam ederse müsaade isteriz” diyerek ayrılmışlardı.
Ama CHP milletvekilleri belli ki bir ilerleme sağlanmadığını gördükleri için, 10 Aralık’ta 3 sayfalık mektubu yayınlamışlardı.
Mehmet Ali Çelebi ile daha önce yaptığımız görüşmede, bunun bir süreç olduğunu belirterek, 24 Haziran 2018 seçimlerinden bu yana yaşananları bir kronoloji içinde sıralamıştı. Ayrıca yayınladıkları mektupta rahatsız oldukları noktaları net bir şekilde ortaya koymuşlardı. Mektupta, “2020 kurultayı, bu marjinal 2. Cumhuriyetçi unsurların oyun alanı haline getirilmiş, 29 Ekim ruhu 10 Aralık zihniyetinin hedefi olmuştur” deniliyordu. Atatürk’ün partisi CHP’de “Atatürk’e Atatürk diyemeyenlerin varlığından duyulan rahatsızlık” dile getiriliyordu.
NE OLACAK?
CHP milletvekilleri Kılıçdaroğlu ile görüşmede rahatsızlıklarını ikinci kez net bir şekilde aktardılar. Milletvekilleri bu aşamada istifa etmek yerine, yeni bir süre tanıdılar. Eğer Kılıçdaroğlu rahatsız oldukları konuları düzeltme yolunda bir çaba içerisine girerse, üç milletvekilinin istifasını önleyebilir. Ama yine sorunları halının altına süpürüp, “dostları” ile yol yürümeye devam ederse, milletvekillerine istifa etmekten başka bir seçenek sunmamış olacak.
ÜÇ MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDER Mİ?
CHP’deki rahatsızlıklarını meşru zeminlerde dile getiren üç milletvekili, bu süreçte diyalog kanallarını kapatmadılar. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile iki kez, Oğuz Kaan Salıcı ile bir kez görüştüler. O nedenle CHP’den istifa ettikleri takdirde kimse onlara neden görüşmediniz diyemeyecek.
DOSTLARINI SEÇTİ
İki milletvekilinin CHP’den kopmasını önlemek için grup başkanvekili Özgür Özel bir görüşme yapmış, iki milletvekilini Kılıçdaroğlu ile bir araya getirmişti. Çelebi ve Aksoy’un Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden bir sonuç çıkmadı. Bu arada iki milletvekili yeni parti kurma hazırlıklarını yürüten Muharrem İnce ile görüşmeye başladılar. Çelebi ve Aksoy’un partiden kopmasını önlemek için dün Özgür Özel iki milletvekili ile bir araya geldi. Özgür Özel’in bu çabası yerinde. Çünkü partiden kopmayı önleyip iki milletvekilini kazanmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu daha önce iki milletvekili ile yeniden görüşme taraftarı değildi ama dün Meclis’teki makamında Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova milletvekili Özcan Özel’le bir araya geldi. Bakalım bu çabalar Çelebi ile Aksoy’un CHP’den kopmasını önleyecek mi? Tabii unutmamak gerekiyor: İki milletvekiline Yalova milletvekili Özcan Özel de destek veriyor.
AKŞENER, ÖZDAĞ’A RANDEVU VERMEDİ
ÜMİT Özdağ, “Beni İYİ Parti’den ihraç edemezler” deyince şaşırdım. “Anlaştınız mı?” dedim. “Yok” dedi. “Peki o zaman neden ihraç edemezler” diye üsteledim. Ümit Özdağ, “Beni ihraç edemezler. Çünkü beni tekrar partiye almadılar ki ihraç etsinler” dedi.
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Ümit Özdağ’ın ihracını esastan bozmuştu. Mahkeme kararının gerekçesi İYİ Parti’ye ulaştı. Ancak İYİ Parti Özdağ’ın yeniden ihracı için henüz harekete geçmedi. Ümit Özdağ’ın ihracı için genel idare kurulu kararıyla ya da genel başkan Meral Akşener tarafından kesin ihraç talebiyle müşterek disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekiyor. Geçen haftaki GİK toplantısının gündeminde yer almadığı için sadece gerekçeli kararla ilgili bilgi verilmiş ama bir karar alınmamış. İlk GİK toplantısında karar alınacak. Ümit Özdağ için, “İYİ Parti’de siyaset yapma imkânı kalmadı” deniliyor. Ümit Özdağ’ın ikinci kez ihracı sadece bir takvim meselesi haline dönüştü. Zaten Ümit Özdağ da iddialarından milim geri adım atmıyor. “Ben sözlerimin arkasındayım. Ne diyeyim şimdi, Buğra Kavuncu FETÖ’cü değil mi diyeyim” diyor.
AKŞENER RANDEVU VERMEMİŞ
Ümit Özdağ cumartesi günü Meral Akşener’den görüşmek için randevu talebinde bulunmuş. Ama şu ana kadar bir dönüş olmamış. “Meral Hanım’a çok kızgınım” dedi. “Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım” diye konuştu. Pazartesi akşamı yeni sistemle ilgili olarak İYİ Parti milletvekillerine bir bilgilendirme yapıldı. Ümit Özdağ oraya da davet edilmedi. Haliyle bugün yapılacak İYİ Parti grup toplantısına da katılmayacak.
YENİ PARTİ
Gerçi
EKONOMİ VE İŞSİZLİK
Koronavirüs nedeniyle küresel bir sağlık sorunu yaşanıyor. Ancak Optimar’ın anketinde “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” diye sorulduğunda ne cevap veriliyor dersiniz?
Yüzde 38.1’le ekonomi ilk sırada yer alıyor. Onu 24.8’le koronavirüs takip ediyor. Ama hemen ardından 11.9’la işsizlik geliyor. Karar alıcılar açısından ekonomi ile işsizliği birlikte değerlendirmekte yarar var.
HANGİ PARTİ ÇÖZER?
Halkımız soruna işaret ederken, çözümü de yine AK Parti’de görüyor. “Bu sorunu AK Parti çözer” diyenlerin oranı 28.1 çıkarken CHP diyenlerin oranı yüzde 16.5’te kalıyor. Beni şaşırtan ise ekonomi konusunda iddialı olan Ali Babacan’da 0.6’lık bir oranın çıkması.
EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ
“En beğendiğiniz siyasetçi” anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 31.1’le açık ara önde yer alıyor. Onu cezaevinde olmasına rağmen 8’le Selahattin Demirtaş takip ediyor. Daha önce ilk sıralarda Ekrem İmamoğlu gelirdi. İmamoğlu, 7.1’le dördüncü sıraya gerilemesine rağmen önemini koruyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise birkaç basamak ilerleme sağlamış. Akşener 7.4’le İmamoğlu’nun bir tık üstünde kalıyor. Geçen yıl anketlerde yer almaya başlayan Mansur Yavaş ise 6.5’le İmamoğlu’nun ardından beşinci sırada görünüyor.
MUHARREM İNCE’NİN ORANI
Demokrasimiz açısından önemli bir gelişme. CHP ile İYİ Parti, “güçlendirilmiş parlamenter sistem” önerisini kendi içinde tartışmaya açtı. Önümüzdeki ay muhalefet partileri ortak bir platform oluşturup sistem önerisini netleştirecekler.
CUMHURBAŞKANLIĞI ÖNERİLERİNDEKİ FARK
CHP ile İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı önerisinde küçük ama önemli bir fark bulunuyor. CHP sembolik cumhurbaşkanlığını, İYİ Parti ise tarafsız ama yetkili cumhurbaşkanlığını esas alıyor. İYİ Parti, Cumhurbaşkanı’nı günlük siyasi tartışmaların dışına çıkarıp, sistemin tıkandığı noktalarda ise etkili olmasını esas alıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetilmesinde yetkili olması gerektiğine inanıyor. İki partinin önerisinde de Cumhurbaşkanı, Meclis tarafından seçilecek ve Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişkisi kesilecek. Cumhurbaşkanı temsili konumunda olacak.
CUMHURBAŞKANI’NIN YETKİLERİ
Cumhurbaşkanı ile başbakanın yetki çatışmasına girmemesi için üçlü kararname yeniden düzenlenecek. Devletin birliği ve bütünlüğünü temsilen yapılacak atamalarda Cumhurbaşkanı’nın onayı gerekecek. Onun dışında başbakan çalışacağı isimleri seçmede kimi atamaları tek imza ile gerçekleştirebilecek.
HÜKÜMET MECLİS’TEN KURULACAK
Hükümet, parlamentodan çıkacak. Güvenoyu zorunluluğu getirilecek. Başbakan ve bakanlar, Meclis’e karşı sorumlu olacak.
CHP İLE İYİ PARTİ
GEREKÇELİ KARARA DİKKAT
O nedenle bu kez Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararının gerekçesinde Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının kesin olduğu ve yerel mahkemeler tarafından uygulanmasının zorunlu olduğuna güçlü bir vurgu yapılması bekleniyor.
Enis Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar’la konuştum. Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararından sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden öncelikli olarak dosyanın durdurulma kararı vermesini beklediklerini söyledi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yine kararında ısrar edebilir. Az bir ihtimal ama o takdirde tekrar başa dönmüş olunacak.
BERBEROĞLU’NUN MİLLETVEKİLLİĞİ
Ya da bu kez İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı doğrultusunda yeniden yargılama sürecini başlatacak. Bu aşamada yeniden yargılama ve milletvekilliğinin iadesi için “dosyanın durdurulması” kararı istenecek.
MADDE MADDE
Hukuku ayrıntılara girmeden anlatacak olursak:
Ben CHP’de bir karışıklık olsun düşüncesiyle hareket eden bir gazeteci değilim. CHP’yi önemsediğim için CHP’deki gelişmeleri de takip ediyorum. CHP gibi köklü partilerin istikrarını korumasının, demokratik istikrar açısından önemli olduğuna inanıyorum.
Muharrem İnce’nin partide kalmasını sağlanması için Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun adım atması gerektiği yönünde çağrılar yaptım. Yine aynı şekilde üç milletvekilinin istifa etmemesi için Kılıçdaroğlu’nun çaba göstermesi gerekiyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN TEPKİSİ
Ama Kılıçdaroğlu “Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır” dedi. Mektup yazan milletvekilleriyle görüşmeyeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları üzerine İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile konuştum. Mektup yazmadan önce 27 Ekim tarihinde Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini hatırlattı. Görüşmede daha sonra mektupta yer alan rahatsızlıklarını ilettiklerini söyledi. “Bu durum böyle devam ederse müsaade isteriz” dediklerini hatırlattı. Çelebi ve Aksoy, sadece Kılıçdaroğlu ile görüşmediler. 14 Ekim’de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’le, 14 Aralık’ta CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile bir araya geldiler. Bir ilerleme sağlanamadığını gördükleri için bir de mektup yazmak suretiyle görüşmelerini iletmeyi tercih etmişler.
2 YILLIK BİR SÜREÇ
Dünkü konuşmamızda Mehmet Ali Çelebi ısrarla bu işin 2 yıllık bir süreç olduğunun altını çizdi. 24 Haziran 2018 seçim gecesinden başlayan bir süreç... Kılıçdaroğlu, CHP’yi “dostları”na göre yapılandırınca Muharrem İnce ve Mehmet Ali Çelebi gibi kendisini Cumhuriyetçi-Atatürkçü olarak tanımlayan isimlerin, parti politikalarından rahatsızlıkları başlamış.
RAHATSIZ OLDUKLARI İKİ BAŞLIK
Burada CHP ile HDP arasındaki ilişkilere bir parantez açmak gerekiyor. Kürt halkıyla HDP üzerinden ilişki kurulmak istenmesinden rahatsızlar.
10 ARALIK SANCISI
Çelebi ve Aksoy’un mektubu, 10 Aralık 2020 tarihini taşıyor. Belli ki 10 Aralık tarihi özel olarak seçilmiş.
İki milletvekili kendilerini, ‘29 Ekim Gücü’ olarak isimlendiriyorlar. Mehmet Ali Çelebi’nin Ergenekon sürecinde 41 ay tutuklu yargılandığını hatırlatırsam, neden 29 Ekim’i referans aldıkları daha iyi anlaşılır.
Peki 10 Aralık rahatsızlığı ne?
Burhan Şenatalar ve Süleyman Çelebi’nin sözcülüğünü yaptığı 10 Aralık Hareketi, CHP’nin kapatılıp vakfa dönüştürülmesini, solda yeni bir parti kurulmasını savunan, “ikinci Cumhuriyetçi” çizgiye yakın isimlerden oluşuyordu.
CHP yönetiminde Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu ‘10 Aralıkçı’ olarak biliniyorlar.
CHP’de kendini Atatürkçü ve Cumhuriyetçi olarak tanımlayan isimler partinin son dönemde 10 Aralıkçıların çizgisine çekildiği kaygısını taşıyor.
ÜÇ İTİRAZ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “MHP’nin sokakta işi yoktur” açıklamasını da o yönde görüyorum.
Bahçeli, Ülkücüleri sokaktan çekmiş, ellerinde silahın değil, bilgisayarın olması gerektiğini söylemişti.
Darbelerin hazırlık süreçlerinde sağcı-solcu örgütleri sokaklara sürüp, terör olaylarının üzerinden demokrasiyi kuşatanlar, Bahçeli’nin bu tavrı karşısında memnun olmamışlardı. Ama millet sokaktan çekilen MHP’ye güven duymuş, Bahçeli’nin liderliğinde girdiği 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP, yüzde 18 oy oranına ulaşmıştı.
Doğru olanı desteklemek, yanlış olanı ise eleştirmek gerekiyor.
BAHÇELİ’NİN TAVRI
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve gazeteci Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırı nedeniyle gözlerin MHP’ye çevrildiği bir sırada Bahçeli’nin bu çıkışı önemliydi.
Bahçeli, “MHP’nin sokakta işi yoktur. Kavga ve karışıklıkta hayır görmesi imkânsızdır” dedi. Bahçeli’nin sözleri kadar zamanlaması da önemliydi. Yerindeydi. Ama devamındaki gazetecilere ve siyasetçilere gelen tehdit dilini nereye koyacağız?
İKİNCİ MESAJIN ADRESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açarken, “Bizzat kendisi bir kaset komplosu ile işbaşına gelen, partisi içinde taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelen sözde genel başkanın sancısının sebebi budur. Bunların derdi millet, milli iradedir” diye tepki göstermişti.
Gelinen noktada ne Kılıçdaroğlu geri adım atıyor ne de Erdoğan bu işin peşini bırakmaya niyetli görünüyor. AK Parti MKYK toplantısında “sözde Cumhurbaşkanı” konusu açılınca Erdoğan, “CHP böyledir. Bunların sorunu milli iradeyle. Bu CHP’de tecavüzcüler var. Sahtekârlıklar var. Bizim bu partiye karşı tavırlı olmamız lazım” diyor.
SELÇUK ÖZDAĞ’A SALDIRIÖNCELİKLE Selçuk Özdağ’a ve gazeteci Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırıyı kınıyorum. Selçuk Özdağ’la doktorlar müdahale ettikten kısa bir süre sonra konuşmuştuk. Silahlı ve sopalı kişilerin saldırısına uğradığını anlatmıştı. “Cuma namazı için evden çıkmıştım. Şoförümün başına silah dayamışlardı. Biri bana silah çekti, diğerleri arkadan sopalarla saldırdı. Bir süre yumruklarla kendimi korumaya çalıştım” diye anlatmıştı.
Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıya çok üzüldüm. Ama başkentin ortasında önemli bir siyasetçinin silahlı, sopalı saldırıya uğramasına daha çok üzüldüm. Böyle bir Türkiye istemiyoruz. Fikirlerin silahla, sopalarla susturulduğu bir Türkiye’nin mücadelesini vermiyoruz.
Selçuk Özdağ’ın kırılan iki parmağı ve koluna operasyon yapıldı. Dün hastaneden evine geçti. İçişleri Bakanı Soylu, Selçuk Özdağ’la sürekli temas halinde. Dün saldırganların ikisinin yakalandığı haberini alınca Selçuk Özdağ’ı aradım. Doğruladı. Teşhis için şoförünün Emniyet’te olduğunu söyledi. “Önemli olan onların arkasında kimlerin olduğu” dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARAMIŞ
Selçuk Özdağ, “Ne kadar sevildiğimi anladım” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aramış kendisini. Olayın nasıl olduğunu sormuş. Geçmiş olsun dileklerini iletmiş. İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanı başta olmak üzere bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti liderleri ve eski Meclis başkanları aramış. Selçuk Özdağ, MHP ve Ülkü Ocakları davasından idamla yargılanmış, bu uğurda 7 yıl hapis yapmış, çile çekmiş bir insan. Ona saldıranlar hangi bedeli ödedi acaba?
BAHÇELİ’NİN
İl yönetimi istifa ettirilince İncilay Gezgin Şekerdağ, başkanlığı kaybetmiş oldu. Gece yarısı Muğla il yönetiminin istifa ettirildiği, hatta il başkanlığının kapısının anahtarının değiştirildiği iddiası söz konusu. Bizde parti içi mücadele çok sert geçiyor. Kadın genel başkanın yönettiği partide Ümit Özdağ’ın ihracına imza vermediği için kadın il başkanı tasfiye ediliyor.
İKİNCİ İHRAÇ OLMAZ İDDİASI
Ümit Özdağ’la bundan sonraki süreci konuştuk. Ben yeniden ihraç edileceği yönündeki izlenimimi paylaşmıştım. Ümit Özdağ, “Hukuki olarak aynı konuda ikinci kez ihraç edilemem” dedi. Hukukçulardan bu yönde görüşler almış.
“Mahkeme usul yönünden ihraç kararını iptal etti ancak dosyanın esasını da incelemek suretiyle böyle bir karara vardı” dedi. Yazımdaki “Yeniden ihraç edilecek” ifadesi üzerine Ümit Özdağ ile irtibat kuran hukukçular “İhracı gerektirecek yeni bir açıklama olursa ancak o zaman ikinci kez ihraç edebilirler” diye görüş bildirmişler.
BİR DE LATİNCE ANLATTI
Ümit Özdağ, aynı gerekçeyle ikinci kez ihraç edilmesinin mümkün olmadığını Roma hukukundan örneklerle savundu. “Non bis in idem” dedi. Aynı fiilden dolayı ikinci kez yargılanamaz anlamına geliyor. Ama İYİ Parti işi Roma hukukuna kadar götürmeye niyetli değil.
YENİDEN İHRAÇ
Çünkü İYİ Parti,
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç kararının iptaline karar verildi. Ümit Özdağ bugün Meclis’te, saat 11.00’de düzenleyeceği basın toplantısında geniş açıklamalar yapacak. Ancak dünkü konuşmamızda, “Adalet yerini buldu. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Bugüne kadar ne söylediysem, bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Şimdiye kadarki tüm sözlerimin arkasındayım” dedi. Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etmişti.
İYİ PARTİ NE YAPACAK?
Bu karar karşısında İYİ Parti ne yapacak? Mahkeme usul açısından bir karar verdi. Öncelikle 1 hafta-10 gün içinde çıkması beklenen gerekçeli kararı bekleyecekler. Nerelerde usul hatası yapıldığı ortaya çıkacak. İYİ Parti kaynakları, “Ümit Özdağ’ın ihracına ilişkin esas hakkındaki gerekçelerimiz geçerliliğini koruyor. Mahkeme sadece usul açısından iptal kararı verdi. Zaten esas açısından karar verme yetkisi yoktur. Gerekçeli karar çıktıktan sonra yetkili kurullarımız yeniden değerlendirme yapacak” dedi.
Edindiğim izlenim, Ümit Özdağ hakkında yeniden ihraç düğmesine basılacağı yönünde. Özdağ, disipline sevk yetkisinin genel başkan ya da genel idare kuruluna ait olduğu, ancak kendisiyle ilgili işlemin genel sekreterlik tarafından yürütüldüğü itirazında bulunmuştu. Değişen tek şey, bu kez ihraç işlemi genel başkan tarafından yürütülecek.
AYHAN BİLGEN HDP’DEN KOPUYOR
ESKİ Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, tutuklandığında “tersine Türkiyelileşme” başlığı altında HDP’ye esaslı eleştiriler yöneltmişti.
Ayhan Bilgen
Böylece HDP’nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalarda yeni bir sürece girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti kapatmaya sıcak bakmadığı biliniyor. AK Parti’nin önemli isimlerinin de bu yönde açıklamaları oldu. O nedenle MHP’nin, HDP’yle ilgili tutumunun cumhur ittifakının politikası olmadığı anlaşılıyor. Ancak AK Parti’nin, MHP’nin bu girişimini engelleme gibi bir çabası olmayacağı belli.
MHP’DEKİ HAZIRLIK
Soru 1: MHP’de, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili bir çalışma var mı? Var.
Soru 2: Kimin başkanlığında yapılıyor?
Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında HDP’yle ilgili bir dosya hazırlanıyor.
Soru 3: MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na HDP’nin kapatılması için müracaat edecek mi?
MHP, öncelikle Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili iddianame üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP hakkında kapatma davası açmasını bekleyecek.
Soru 4:
WhatsApp’ın uygulaması hepimizi karar almaya zorlarken, sosyal medya ile siyaset ilişkisine bakmak istedim. Ha, bir de sosyal medya konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmesi var. Sosyal medya, özellikle algı yönetiminde etkin bir şekilde kullanılıyor. Bu durum siyasetin de sosyal medyaya daha çok ilgi duymasına yol açıyor.
Peki hangi parti hangi sosyal medya platformunu tercih ediyor? Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın bu konuda bir anketi var. Tek eksiği TikTok olan anketi paylaşıyorum.
PARTİLERE GÖRE SOSYAL MEDYA
AK Partililer Facebook’cu, CHP’liler Twitter’cı, MHP’nin önceliği ise Facebook. HDP’liler ise ezici bir çoğunlukla Twitter’cı. İYİ Partililerin tercihi ise Facebook. AK Parti ve İYİ Partililerin ikinci tercihi Twitter’dan yana. CHP, MHP ve HDP’liler ikinci sırada Instagram diyor.
Tabii siyaset de sosyal medyaya ilgisiz değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter’daki takipçi sayısı 17 milyon 356 bin. Kılıçdaroğlu’nun ise 7 milyon 304 bin takipçisi var. Bahçeli’nin takipçi sayısı 5 milyon 459 bin olurken, Akşener’i 4 milyon 267 bin kişi takip ediyor.
CİNSİYETE GÖRE
Kadınlar daha çok Instagram’ı tercih ediyor. Gençlerin seçimi de o yönde. Erkekler ise Facebook ve Twitter’ı etkin bir şekilde kullanıyor. YouTube’da ise kadınlar ve erkekler eşit seviyede yer alıyor.
SOSYAL MEDYA İÇİN NE DEDİ?
Saadet Partisi’nde genel başkan Temel Karamollaoğlu ve onun etrafındaki bir grup, AK Parti ile ittifaka karşı. Zaten ittifakla ilgili haberlere en sert tepkiyi onlar gösteriyor. Amaçları AK Parti ile bir ittifak ihtimali olsa dahi onu engellemek. Ama bu denli telaş etmelerinin nedenini anlayamıyorum. Çünkü resmi bir ittifak görüşmesi yok.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretle ilgili olarak, “Oğuzhan Asiltürk geçmişte beraber olduğumuz, benim bir büyüğümdür. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket, hem de bu ittifak meselesinde bir seçim ittifakı mı olur geleceğe yönelik, biz terörle mücadele verirken her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Biz yalnızlığı hissetmememiz lazım” dedi.
İKİ MESAJ
Erdoğan’ın konuşmasında iki mesaj öne çıkıyor:
1- Saadet Partisi’yle seçim ittifakı.
2- Saadet Partisi’nin desteğinin terörle mücadele veren AK Parti iktidarından yana mı olacağı, yoksa terörle mücadeleye karşı çıkanların safında mı olacağı.
Saadet Partisi’nde, “Erdoğan bizi bir tavır almaya zorluyor” diye düşünenler var.
İKİ İTTİFAK GÖRÜŞMESİ
1)Amerikan Kongresi 1814 tarihindeki işgalci İngiliz birliklerinden 207 yıl sonra Trump destekçileri tarafından baskına uğradı.
2) Dünyaya demokrasi ihraç eden Amerika’nın asıl kendisinin demokrasiye ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Bu aşamadan sonra herhangi bir Afrika ülkesi “ABD’ye demokrasi ihraç edeceğim” diyebilir.
3) Trump seçildiğinde “Bir ülkenin seviyesi devlet başkanına göre ölçülür” denilmişti. Bu sözün hakikat olduğu kongre baskınıyla ortaya çıktı.
4) Trump, Amerika’yı dünyaya rezil eden başkan olarak tarihe geçti. Şimdi onu rahat bir emeklilik değil, yargılanıp hapse girme akıbeti bekliyor.
5) ABD Başkanlığı tescil edilen Biden, Kongre binasının basılması üzerine, “Bu bir protesto değil, kalkışmadır” dedi. Biden, 252 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişiminden uzun bir süre sonra Türkiye’yi ziyaret etmiş ve “İnternet oyunu zannettik” demişti. Ama biz ABD’deki kalkışma için “İnternet oyunu zannettik” demedik. Bu da onlara ders olsun.
6)15 Temmuz’da ABD’nin desteklediği FETÖ’cü hainler Meclis’i bombalarken, bizim milletvekillerimiz meydan okumuştu, Kongre baskınında ise Temsilciler Meclisi üyeleri tam siper yaptı.
7)Dünyayı kasıp kavuran kanlı darbelerin hâmisi olan ABD, ilk kez darbeyi yakınında hissetti.
8)“ABD’de neden darbe olmaz? Çünkü orada Amerikan büyükelçiliği yok”
Kış ortasında bahardan söz etmek gibi bir şey.
Biden’ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte yeni bir dünya kuruluyor. ABD-AB ittifakı yeniden sağlanıyor. ABD başkanlarının seçimi dünya başkanı seçimi gibidir. Baba Bush’un, Bill Clinton’ın, oğul Bush’un, Obama’nın, Trump’ın başkanlığının ülkemizle ilişkilere ve bölgemize etkileri farklı farklı oldu. Darbeler tarihimiz incelendiğinde 12 Eylül darbesini destekleyen Carter’ı, 15 Temmuz’un arkasındaki Obama’nın adamlarının siluetini görürüz.
Biden, Türkiye’yi en yakından tanıyan ABD Başkanı. Ancak Türkiye’ye yönelik olumlu bir düşüncesinin olmadığı da bir gerçek. Peki biz Biden’la 4 yılı nasıl geçireceğiz.
Buna hazırlanmalıyız. Ankara’da yeni döneme göre kendini yapılandırıyor.
REFORMLAR
YEni sürecin kutup yıldızının reformlar olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir ısrarla 2021 yılının reformlar yılı olacağını söylüyor. Ama ülke öyle bir kutuplaşma içinde ki göz gözü görmüyor. Kutuplaşma iklimi her şeyi esir alsa da reformlarla ilgili mutfak çalışması tamamlandı. Uzak olmayan bir süreçte reform iklimine gireceğiz.
Bu süreçte birbirine karıştırılmaması gereken iki çalışma söz konusu.
Biri Adalet Bakanlığı’nın kapsamlı reform hazırlığı, ikincisi ise AK Parti ve MHP’nin şimdilik ayrı ayrı çalıştığı ama daha sonra ortak bir çalışmaya dönüştürülecek olan seçim yasasıyla ilgili hazırlıklar.
Erdoğan’ın Bahçeli’yi ziyaretinden 1 gün önce AK Parti’de MYK toplantısı vardı. Erdoğan orada ziyaretten söz etmediği için sürpriz bir ziyaret olarak karşılandı. Oysa Erdoğan ile Bahçeli, bu görüşmeyi 30 Aralık günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kültür-Sanat Ödülleri töreninde kararlaştırmışlar. Görüşme öncesi iki lider baş başa sohbet edip kahve içmişlerdi. Erdoğan orada Bahçeli’ye, “Sizi ziyaret etmek istiyorum” diyor. MHP Lideri memnuniyetle karşılıyor. Erdoğan’ın yeni yılda Ankara’ya geldiği gün ziyaret saati kesinleştiriliyor.
GÜNDEM MADDELERİ
1 saat 15 dakika süren görüşmede ne konuşuldu? İki liderin de yakın çevresine herhangi bir bilgi vermediği söyleniyor. Sadece “devlet görüşmesi” denildi. 2021’le birlikte yeni bir döneme girildi. Biden’la ve ABD ile ilişkiler, AB ile açılmak istenen yeni sayfa ve içeride reformlar... Bir yanda AİHM’nin Demirtaş kararı ve HDP’nin kapatılması tartışması, diğer yanda ise reformlar... Peki birbiriyle çelişkili başlıklar hakkında nasıl bir yol izlenecek? Cumhur ittifakının iki liderinin 2021’in kaderini belirleyecek önemli başlıkları değerlendirmeleri yadırganmamalı.
Yeni dönemde ABD ve AB ile ilişkiler, reform süreci ilk ele alınan başlıkları oluşturuyor. Erdoğan, 2021 yılını reform yılı olarak ilan etti ama bunu MHP ile birlikte gerçekleştireceğinin de altını çizme gereği duydu.
27 MAYIS’IN GÖLGESİNDE İLKER BAŞBUĞESKİ Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, “Erken seçim olsaydı 27 Mayıs darbesi olmazdı” şeklindeki açıklaması kadim bir derdimiz olan darbe tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
AK Parti MYK’da İlker Başbuğ hakkında çok sert eleştiriler yöneltiliyor. Erdoğan konuşulanları başıyla onaylıyor ama kendisi ayrıca bir değerlendirme yapmıyor. Bu Erdoğan’ın konuşmayacağı anlamına gelmez. Çünkü AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “Darbe milletine silah çekmektir. Darbe emri alçaklıktır” sözlerini ilgiyle takip ediyor. Bence Erdoğan ilk konuşmasında esaslı bir cevap verecek.
TARİH BAŞBUĞ’U
Belbuka Üs Bölgesi; Van, Şırnak ve Siirt’in kesiştiği noktada yer alıyor. Şimdiye kadar 27 şehit verdiğimiz bir mıntıka. Kuzeyde Beytüşşebap Faraşin bölgesi, Kato Dağları, doğuda Bestler Dereler ve Siirt Kör Kandil ile Hereke bölgesini görüyor.
Yapımı 3 ay önce tamamlanmış. Üssün yapımı sırasında PKK’nın döşediği mayının patlaması sonucu iki işçi şehit olmuş. Ancak 1980’den bu yana Jandarma ilk kez kalıcı üs bölgesine sahip olmuş. Önceden yazın çadır kuruluyor, kışın ise hava sıcaklığının eksi 25-30 dereceye düştüğü bölge boşaltılıyormuş. Kalıcı üs bölgesinin yapılmasıyla Jandarmamız 365 gün orada, Kartal Yuvası’nda PKK’nın geçişine izin vermiyor.
İçişleri Bakanı Soylu’nun yılbaşında Mehmetçikle birlikte olduğu yerin hemen üstünde açık gözetleme kulesi varmış. O gece hava sıcaklığı eksi 20 derece olarak ölçülmüş. Soylu, açık gözetleme kulesini ziyaret ettikten sonra yılbaşı gecesinde Mehmetçikle birlikte olduğu kapalı gözetleme kulesine geçmiş. Soylu, en düşük rütbedeki askerle dahi birlikte olmak istemiş. O nedenle ortamdaki masalar çıkarılmış, Mehmetçiğe yer açılmış. Soylu, daha çok askerle bir arada olabilmek için masaların çıkarılıp, yer açılmasını istemiş. Ayakkabılar çıkarılıp bağdaş kurulmuş. Bakan-er ayrımı yapılmadan sohbet edilmiş. Çok sıcak ve samimi bir ortam oluşmuş.
İşte karlı dağların zirvesindeki Belbuka üssü
Orada gecenin kör karanlığında eksi 20 derecede baş başasın. Yılbaşında eşinden, çocuğundan ayrı vatan nöbetindesin. Ziyaretine bakanın geliyor, komutanların bulunuyor. Aynı yerde diz kırıp oturup, sohbet ediyorsun. Bu büyük bir moral olmaz mı? Cumhurbaşkanı telefonla bağlanıyor, senin yeni yılını tebrik ediyor. Bu mesaj üs bölgelerindeki askerlere ulaşıyor. Onlar “Benim bakanım yanında. En zor gecede dahi Cumhurbaşkanım beni unutmuyor. Devletim arkamda” diye düşünüyor. Bu tablo üs bölgesindeki askerin moralini yükseltirken, belli ki Bodrum’daki villalarında yılbaşı kutlaması yapan birilerinin moralini bozmuş. Süleyman Soylu ve askerlerin ayakkabılarını çıkarıp oturması gibi korkunç bir tehlikeyi tespit etmişler! Ayakkabı çıktı ya, rejim elden gidecek demektir.
Şehitlere değil, ayakkabıya bakan kafa.
Sürekli devrim ve yeni yargı reformu
Sosyalist liderlerden Troçki, “sürekli devrim” teorisini ortaya atmıştı.
AK Parti’nin yeni reform paketiyle ilgili çalışması da bu perspektifi anımsatıyor. Buna reform sürekliliği demek de mümkün.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grubunda, “Türkiye’yi temel hak ve özgürlüklerden ekonomide güven ikliminin güçlendirilmesine kadar geniş bir alanda geleceğe hazırlayacak bu reform sürecine hep birlikte destek vereceğiz” demişti. AK Parti MYK toplantısında ise reform paketi masaya yatırıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kapsamlı sunumundan sonra reform paketi üzerinde uzun süreli müzakereler yaşandı.
MANİFESTO GİBİ KONUŞMALAR
Toplantıda söz alan MYK üyeleri, istisnasız olarak reform sürecine güçlü bir şekilde destek veriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan reformların öneminin altını çizen konuşmaları onaylıyor, zaman zaman notlar alıyor. Bir MYK üyesi, “Yapılan değerlendirmeler toplanıp bir kitap haline getirilse, siyasi manifesto olur” dedi.
SESSİZ DEVRİMDEN SÜREKLİ DEVRİME
AK Parti döneminde yapılan reform niteliğindeki değişiklikler, “sessiz devrim” adı altında bir kitapta toplanmıştı. Reformların görüşüldüğü toplantıda, AK Parti’nin geçmişte yaptığı, “sessiz devrimler” vurgulanarak, “Biz AK Parti olarak devrimci bir partiyiz. Muhafazakârlığımız kültürel alanla ilgilidir. Ama siyasi anlamda hep devrimci olduk. Biz devrimi AK Parti iktidara geldiğinde bir defalığına yapılmış bir şey olarak görmedik. O nedenle sürekli devrim vurgusunu yapıyoruz. Türk toplumu dinamik bir toplum. Adaletle ilgili terazi ise hassastır. O nedenle yasaların yeniden gözden geçirilip güncellenmesini ve adalet reformunun sürekli olmasını gerektirir. Bu çalışmayı yeni bir güncelleme olarak düşünebiliriz” deniliyor.
TROÇKİ BENZETMEMİN NEDENİ
Yazının girişinde Troçki’nin sürekli devrim tezine vurgu yapmamın nedeni o. Keşke bu süreç, “sessiz devrimden sürekli devrime” geçiş süreci olabilse, buna hem AK Parti’nin hem de Türkiye’nin çok ihtiyacı var. Hele siyasetin kutuplaşmaya döndüğü, hakaretlerin havada uçuştuğu şu dönemde.
SÜLEYMAN SOYLU’NUN İSYAN ETTİĞİ MADDE
Reformlarla ilgili toplantıda ağırlıklı tartışma konularından birini 2 yılın altındaki hapis cezalarına tutuklama konusu oluşturuyor. AK Parti, tutuklamayı esas olmaktan çıkarmak için sınırı 2 yıla çekmişti. Ancak geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da hasta yatağındaki annesine hakaret eden kişinin bırakılmasına yönelik isyanında olduğu gibi, sosyal medyada şu suçu işledi ama tutuklanmadı diye kampanyalar düzenleniyor. Bir kısmı çok haklı olan tepkiler bunlar. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu konuyu tartışmaya açıyor. Önerilerden biri de tutuklamayı 2 yılın altına çekmek. Ancak MYK üyeleri, bu değişikliği AK Parti’nin getirdiğini, bunun bir geriye dönüş olacağını ifade ediyor. Hâkimlere takdir hakkı verilmesi üzerinde de değerlendirmeler yapılıyor. 2 yıl sınırının korunması ancak infiale yol açan bazı suçlarda cezaların 2 yılın üstüne çıkarılması gibi seçenekler de konuşuluyor. Bir karara varılmıyor, bu maddenin üzerinde yeniden çalışılması kararı alınıyor.
2 BİN SAATİ AŞAN GÖRÜŞMELER
- Reform paketini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan birlikte hazırlamışlardı. Yani reform paketinin bir ayağı insan haklarıysa, diğeri ekonomiye ilişkin düzenlemelerdi. Süreç içerisinde iki bakanın dahil olduğu iş dünyası, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla 2 bin saatten fazla süren görüşmeler yapıldı.
YABANCI SERMAYEYE DÖNÜK DÜZENLEMELER
Reform paketinin ekonomi ayağında ise iş dünyasına dokunan düzenlemeler yer alıyor. Yerli sermayeye yatırıma teşvik, yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını ise özendirici düzenlemeler diyebiliriz. Yabancı sermayenin Türkiye’de yatırım yapmasını kolaylaştıracak adımlar atılıyor. Bunların başında da ihtisas mahkemeleri getiriliyor. Bizim sistemimizde bir süredir zaten ihtisas mahkemeleri var. Ancak yeni düzenlemede finans, imar ve kamulaştırma ile ilgili ihtisas mahkemelerinin kurulması ve burada görev yapacak hâkim ve savcıların yetiştirilmesi getiriliyor.
EKONOMİ PAKETÇİĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yabancı sermayenin teşvik edilmesi ve yerli sermayenin yatırımlara yöneltilmesi için varlıklarının güçlü hukuki güvencelere kavuşturulmasının önemini vurgulamıştı. Yeni düzenleme ile yerli ve yabancı yatırımcıyı teşvik etmek için yargı süreçlerinin hızlanmasını sağlayacak adımlar atılıyor. Ben bunu bir madde olarak özetledim. Ama reform paketi içinde iş dünyasına dönük bir paketçik yer alıyor.
HÂKİMLERE COĞRAFİ TEMİNAT
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün bir süredir üzerinde durduğu hâkimlere “coğrafi teminat” da reform paketinde yer alıyor. Adalet Bakanı Gül, “Hâkim bir karar verdi diye İstanbul’daysa alıp onu Kars’a gönderemeyeceksiniz. Hâkim ve savcılarımız kararlarını verirken onları bir gün alıp filan adliyeye göndermeme hususunda teminat getiriyor” demişti. Hâkim ve savcı yardımcılıkları da yine düzenlemede yer alıyor. Hâkim ve savcı adayları bir süre yardımcılık yaptıktan sonra pişerek kürsüye oturacaklar.
İNSANA DOKUNAN REFORMLAR
Reform diye ağzımızı açtığımızda hemen Demirtaş ve Kavala olayı gündeme getiriliyor. Sanki 80 milyonun hiç sorunu yok. Oysa yeni reform paketinde boşanma, boşanan eşlerin arasındaki mal paylaşımından icra-iflas işlemlerine kadar günlük hayata ilişkin düzenlemeler getiriliyor. Sıradan insan hayatını kolaylaştıran hükümler planlanıyor. Mahkemelerin karar alma süreçleri hızlandırılıyor. Evlenmek kolay, boşanmak zor anlayışı terk ediliyor.
TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?
Kabinede ve AK Parti MYK’da yapılan değerlendirmelerden sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan baş başa bir çalışma yapacak. Bu aşamada 128 düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi veya kanun yoluyla, kalan kısmının ise yönetmelik ve idari düzenlemelerle hayata geçirilmesi bekleniyor.
MHP İLE ORTAK ÇALIŞMA OLACAK MI?
MHP ile ortak bir çalışma yapılması gündemde değil. İki parti arasında seçim ve siyasi partiler kanunuyla ilgili ortak çalışma yapılacak. O ayrı. Ama mutlaka MHP de bilgilendirilir. Ondan sonra ver elini reformlar...
SIRADAN İNSANA DOKUNACAK
Reformun adı bile güzel ama sadece isim ve resimden ibaret bir reform olmayacak. Sıradan insana dokunan reformlar geliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle