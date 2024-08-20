Suikast silahları çıktı

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Ardından görüntüleri yayınlandı. Eylem yapmak üzere paramotorla gelen teröristlerden söz ediyorum. Şırnak’ın Uludere ilçesinden giriş yapan iki paramotor, ‘Akıncı TİHA’ tarafından tespit ediliyor. Paramotorlar Irak’tan itibaren havadan takip ediliyor. Sınırımızı geçip nereye inecekler diye tespit edilmeye çalışılıyor. Çünkü maksat sadece onları etkisiz hale getirmek değil, bağlantılarını da ortaya çıkarmak. Uludere Düğün Dağı’nda iniş yaptıkları yerde iki terörist helikopterden açılan ateşle etkisiz hale getiriliyor. Bu arada Skorsky helikopterler ile muhtemel iniş yerlerine jandarma indiriliyor. Diğer paramotorda bulunan iki terörist ise jandarma tarafından tespit ediliyor. Bir buçuk, iki saat süren bir çatışma yaşanıyor. İki terörist orada etkisiz hale getiriliyor.

ÜÇ EYLEM

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PKK’lı teröristler, daha önce paramotorla Suriye sınırından gelip üç eylem gerçekleştirmişlerdi.

1- Paramotorla Münbiç’ten havalanıp Amanos’a iniş yaptıkları belirlenen teröristlerin ikisi Amanos Dağı’nda, diğer ikisi ise İskenderun’da tespit edilerek etkisiz hale getirilmişti.

2- Mersin’in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi’ne uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunmuşlardı.

3- Kayseri’ye kadar gelmiş, İçişleri Bakanlığı’na girmeye çalışmış, girdikleri çatışmada polis tarafından etkisiz hale getirilmişlerdi.

ALÇAK İRTİFA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Bunun üzerine hem sınırımızda alçak irtifa savunma sistemleri yerleştirilerek önlem alındı hem de Irak ve Suriye sınırı üzerinde gözetleme yapan insansız hava araçlarımızla tespit edilmeye çalışıldı. Olay günü ise havada Kara Kuvvetleri’nin Akıncı TİHA’sı ile Jandarma’nın J-SİHA’sı bulunuyor.

IRAK VE SURİYE’DEKİ VURUŞLAR

ABD helikopter vererek, İHA ve paramotor sağlayarak PKK’nın kapasitesini artırmaya çalışıyor. Kime karşı? Elbette ki bize karşı.

ABD’nin Irak ve Suriye’de kurduğu tesislere karşı etkili iki vuruş yapıldı. Irak’ta KYB’nin kontrolündeki Süleymaniye’deki Arbat Havalimanı’nda 18 Eylül 2023 tarihinde bir patlama meydana gelmişti. Arbat Havaalanı’nın bir bölümündeki insansız hava araçları ve paramotor üretim merkezi imha edildi.

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Bafıl Talabani’nin koruması altında Süleymaniye Havaalanı’nda PKK için kurulan İHA ve paramotor üretim tesisleri imha edildi. Yani kaynağından yok edildi.

SURİYE’DE ÜÇ NOKTA

Suriye’de ise ‘müttefikimiz’ ABD’nin PKK için İnsansız Hava Araçları ve paramotorların üretildiği tesisler kurduğu tespit edildi. Tarih 15 Ocak 2024’tü. MİT, Haseke, Halep ve Rakka’da üç gün devam eden operasyonlar sonucunda içinde PKK’ya ait İHA ve paramotor üretim tesislerinin de bulunduğu merkezleri imha etti.

LAFARGE’NİN YERLEŞKESİNDE

Kobani yani Ayn el -Arap bölgesindeki PKK’ya ait İHA üretim merkezinin Fransız çimento şirketi Lafarge’ye ait yerleşkenin içinde olduğu tespit edildi. Lafarge şirketinin Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde DEAŞ’ı finanse ettiği tespit edilmişti.

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DEAŞ’a para, PKK’ya İHA üretim merkezi. Kimin eli kimin cebinde.

DEAŞ’ın da PKK’nın da patronu aynı olunca sağ eliyle birini, sol eliyle diğerini beslemişler.

MİT’in üç günlük operasyonları sonucunda bu tesisler imha edildi.

IRAK’TAN GELDİLER

Ama son olay gösteriyor ki PKK yeniden paramotorlarla eylem hazırlığına başlamış. Daha önce Suriye’den gelmişlerdi. Bu kez Irak’tan geldiler. Ama Genelkurmay, İçişleri Bakanlığı ve MİT’in aldığı önlemler sayesinde bu kez daha sınırımıza gelmeden, Irak’ın içlerinde tespit edildiler.

PİLOT EĞİTİMİ ALMIŞLAR

Paramotorla gelen dört teröristin sansasyonel bir eylem için geldikleri düşünülüyor.

Bunu nereden çıkarıyorum?

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1- Paramotoru kullanmak için pilotluk eğitimi almışlar. Bu eğitimi kim verdi acaba? Kimi Fransız askerlerinin kimi ABD’li askerlerin bu eğitimi verdiğini söylüyor.

2- Paramotarlar güçlendirilmiş, uçuş mesafesi yükseltilmiş. Ağırlıklar hesap edilerek silahları ona yüklemişler.

3- Kıyafetlerinden, üzerlerinden çıkan dökümanlardan ve girdikleri çatışmadan özel eğitimli oldukları anlaşılıyor.

SUİKAST SİLAHLARI ÇIKTI

4- Teröristlerin üzerinden suikastlarda kullanılan, x- ray cihazlarından geçerken görünmeyen hayalet silah olarak gösterilen Glock marka tabancalar çıktı.

Glock tabancalar daha çok suikastlarda kullanılıyor.

5- Yanlarında dürbünlü, uzun namlulu suikast silahları bulundu.

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6- Nokta atış yapılacak olan hedefleri tespit etmek üzere lazer ölçüm aletleri çıktı.

DOKÜMANLAR İNCELENİYOR

Bütün bunlar özel eğitimli teröristlerin bir suikast girişiminde bulunmak ya da en azından sansasyonel bir eylem yapmak üzere Türkiye’ye gönderildiklerini gösteriyor.

Teröristlerden elde edilen dokümanlardan hedefin ya da hedeflerin neresi olduğu, bağlantı kuracakları isimler tespit edilecek.

KİMLERLE BULUŞACAKLARDI

Biz daha önceki saldırılarından da biliyoruz ki bunlar eylem grubu. Bir de Türkiye’de buluşacakları birileri olacak. Onlara araç sağlayıp eylem yapacakları yere götürecek kişileri kast ediyorum. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz bunları tespit etmek için çalışıyor.

Sansasyonel bir eylem için geldikleri belli ama hedef kimdi?

FİLİSTİNLİ CİNAYETİ MOSSAD İŞİ Mİ

Tahran’da Hamas Lideri İsmail Haniye’ye, Beyrut’ta Hizbullah’ın askeri kanat sorumlusu Fuat Şükür’e yönelik suikastlar gerçekleşince, İstanbul’da Filistinli işinsanı F.K.’nın öldürülmesi üzerine gözler Mossad’a çevrildi.

Şin-Bet Başkanı Ronen Bar, “Katar’da, Türkiye’de, Lübnan’da Hamas liderlerini bulup öldürmeye kararlı olduklarını” söylemişti. MİT Başkanı İbrahim Kalın da kendisini arayıp, “Sakın ha... Böyle bir şeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Bunun ciddi sonuçları olur” diye uyarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Böyle bir şeye tevessül etmeleri halinde bedelini de çok ağır öderler” diye uyarmıştı.

FİLİSTİNLİLERİ TAKİP EDİYORDU

Mossad’a yönelik operasyonlarda, Türkiye’de faaliyet gösteren Filistinli işadamları ve aktivistleri takibe aldığı ortaya çıkarılmıştı. Mossad’a yönelik polis ve MİT tarafından dalgalar halinde 8 ayrı operasyon yapıldı. Buna rağmen DEAŞ maşasını kullanarak Santa Maria Kilisesi saldırısını gerçekleştirdiler.

PROFESYONEL BİR İŞ

Filistinli işadamına silahlı saldırı haberini duyar duymaz Mossad şüphesinin peşine düştüm. Çünkü cinayetin işleniş şekli oldukça profesyonel. Kar maskeli şahıs susturucu silah kullanıyor. Araçta 3 kişi var. Ama asıl hedef Filistinli işadamı. Çünkü şahıs kaçıp bir çiğköfteciye sığındığı halde orada infaz ediyorlar.

1- Öldürülen işinsanı F.K.’nın Hamas’ın tanıdığı birisi olmadığı ortaya çıktı.

2- Saldırıyla ilgili Mossad bağlantısı tespit edilemedi.

3- Olay alacak-verecek meselesi gibi gözüküyor.

Zaten 24 saat geçmeden İstanbul polisi olayı çözdü. Tetikçilerin Kırklareli’nden yurtdışına kaçtıkları tespit edildi. Ama olay büyük ölçüde çözüldü. İşin altından bir alacak verecek meselesi ve Filistinli bir organize suç örgütü çıktı.