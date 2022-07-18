Sri Lanka üzerinden tehlikeli benzetmeler

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Tabii ENAG’ın istatistik bilimi açısından ciddiye alınacak bir tarafı ortaya çıkana dek.

Her üründen en yüksek olanın fiyatını alıp bunu da enflasyon oranı diye açıklayan ENAG’ın, muhalefetin oluşturmak istediği algı operasyonuna lojistik destek sağladığı ortaya çıktı.

ENAG’ın başındaki Prof. Veysel Ulusoy, ilmi kariyerini muhalefetin gardrobuna asmasına rağmen, algı operasyonlarına devam ediyor.

Dün de 27 Mayıs başta olmak üzere darbeler, postmodern darbe girişimleri, muhtıralar konusunda sicili parlak olmayan Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşe yazısında halk ayaklanmasının yaşandığı, devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı Sri Lanka ile Türkiye’yi kıyaslayan bir yazıya imza attı. Veysel Ulusoy, “Kızım sana söylüyorum” dedi. “Gelinim sen anla” demeyi ise birilerine bıraktı.

MASUM DEĞİL

Bu yazı masum bir yazı değil.

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Bu kafa sağlıklı bir kafa değil.

Bu benzetmeler tehlikeli benzetmeler.

Veysel Ulusoy yazısında “tek kişi” yönetimi diyerek, “aile hükümeti” vurgusu yaparak zaten vermek istediği mesajları veriyor. Tehlikeli bir kapıyı işaret ediyor. Veysel Ulusoy’un Sri Lanka ile Türkiye kıyaslaması, değil bir profesörün, değil unvanında ekonomi profesörü yazan birinin; okuma yazması olan bir kişinin dahi utanarak imza atacağı yanlışları içeriyor.

Bu ajitasyonu darbecinin oğlu olan Ümit Özdağ bile yapamazdı.

Ama zaten maksat Sri Lanka’yı felakete sürükleyen ekonomik göstergeler üzerinden bir değerlendirme yapmak değil. Maksat, “tek adam” ve “aile hükümeti” algısı üzerinden Sri Lanka’daki halk ayaklanmasına selam çakmak. Ülkesinden kaçan Rajapaksa üzerinden mesaj vermek.

Biz bu kafayı biliriz.



SRİ LANKA’DA NELER YAŞANDI



Veysel Ulusoy’un ekonomik göstergeler açısından yaptığı Sri Lanka-Türkiye benzetmesi ise tam bir felaket. Demirel’in deyişiyle Türkiye’ye yapılmış en büyük bühtanlardan biri...

Veysel Ulusoy, Sri Lanka’nın mayıs ayında 78 milyon dolar dış borç faizini bile ödeyemediğini söylüyor.

Doğru. Ama eksik.

Daha kötü göstergeler var.

Sri Lanka bir ada ülkesi. En büyük geliri turizm ve tarım.

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Ülkenin milli petrol şirketi olan Ceylon Petroleum 700 milyon dolar borcunu ödeyemediği için ülke krize girdi. IMF’nin 7 milyar dolarlık borcun geri ödemesini askıya almasına rağmen ülke dış borcunu ödeyemediği için temerrüde düştü.

Sri Lanka’nın en büyük geliri turizm. 2019 yılındaki terör saldırıları nedeniyle ülkenin turizm geliri düştü. Ardından gelen pandemi ile birlikte dibe vurdu. Döviz kıtlığı nedeniyle kimyevi gübre ithalatı da yasaklanınca üretim düştü, ülke gıda krizine girdi. Enerji krizi, gıda krizi, ilaç kıtlığı birbirini tetikledi. Halk sokağa döküldü.

Amerikan kongresini basanlar gibi Sri Lanka’da da sarayı basan halkın sarayın havuzundaki görüntüleri dünyaya servis edildi.

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TEK ADAM BENZETMESİ

Gelelim “tek adam” ya da “aile hükümeti” benzetmesine.

Kılıçdaroğlu da bunu çok sık yapıyor. Veysel Ulusoy ise Sri Lanka’dan muhalefetin oluşturmak istediği “tek adam”, “diktatör”, aile hükümeti” algısına lojistik destek sağlıyor.

Biz bu tehlikeli zihniyetin amacının ne olduğunu iyi biliriz.

Şimdiye kadar Sri Lanka devlet başkanının ismini ve soy ismini birlikte yazdım. Çünkü kendisinden önce bir süre ağabeyi devlet başkanlığı yaptığı için karıştırılmasın istedim. Sri Lanka Devlet Başkanı Gotoboya Rajapaksa 2019 yılında devlet başkanı seçilmiş. Ondan önce abisi Rahinda Rajapaksa 2005-2015 yılları arasında devlet başkanlığı yapmış. 2018 yılında da kısa bir dönem başbakanlık görevini üstlenmiş.

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Her ikisi de seçimle gelmişler. Kimi seçip kimi seçmeyeceklerine Sri Lanka halkı karar verir.



TEK KELİME İLE VİCDAN DERİM



Türkiye ile Sri Lanka kıyaslamasına gelince.

Vicdan lazım derim, başka bir şey demem.

G-20 üyesi olan, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Türkiye’yi 78 milyon dolarlık dış borç faizini ödeyemeyen bir ülke ile nasıl kıyaslarsınız?

Sri Lanka üzerinden tek adam benzetmelerini yaptığınız Erdoğan, 20 yıldır Kılıçdaroğlu’nun da yer aldığı açık ve şeffaf seçimlerde yarışarak gelen bir lider. Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı makamlarına zorla oturmadı. Hatta yasaklandı, hapse atıldı, partisi kapatılmak istendi. O, Türk milletinin anasının ak sütü gibi helal oylarıyla seçilip geliyor. Bir demokrasi mücadelesi vererek geliyor. Erdoğan, 15 Temmuz’da darbeyi önleyen, 27 Nisan’da muhtırayı püskürten bir lider. Tek adam değil, ona dense dense demokrasi kahramanı derler. Var mı dünyada başka bir örneği...

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Sri Lanka’da halk devlet başkanına karşı ayaklandı. 15 Temmuz’da ise bu millet, Türkiye için ayağa kalktı, darbeye karşı sokaklara çıktı. Ve ülkesini kurtardı. Ayrıca Erdoğan, kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa gibi Amerikan vatandaşı değil.

EKONOMİK KIYASLAMA

Türkiye’ye bühtandır dedim.

Türkiye değil 78 milyon dolar dış borç faizinin ödemesini yapamamak, 2021 yılında dünyada Filistin, Afganistan, Bosna Hersek, Somali gibi ülkelere 8 milyar dolar yardım yapan ülke oldu.

Pandemi sürecinde ABD dahil 34 ülkeye tıbbi yardım, maske ve solunum cihazı gönderdik.

IMF’ye borcumuz yok. Turizm gelirimizin 30 milyar doları aşmasını, ihracatımızın 250 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Fabrikalarımız üç vardiya çalışıyor. Biz zekâtımızı versek Sri Lanka’yı krizden kurtarırdık. Veysel Ulusoy, Türkiye öyle büyük bir ülkenin adıdır. Anladın mı?

Altın rezervi 688.6 ton olan, döviz varlığı 52.2 milyar dolar olan Türkiye’yi, toplam rezervi 1.6 milyar dolar olan Sri Lanka ile nasıl kıyaslarsınız?

Eğer enflasyon ölçümünü de böyle yapıyorsanız vay halimize.