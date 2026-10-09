SPK ve Borsa’ya fon krizinin hesabı sorulacak mı

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Konuşmasının dozunu daha da yükseltiyor. Fon rezaletine bulaşanlara, “Açgözlü parazitler” diyor. “Safralardan kurtulacağız” diye konuşuyor. “Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz” diyor.

Erdoğan aynı zamanda bu sorunu çözecekleri yönünde de güvence veriyor. Cemil Tugay’a AK Parti rozetinin takıldığı grup toplantısından sonra MYK toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada, “Ortada bir sorun var. Bu sorunu çözeceğiz. Siyasi hayatımızda biz bu tür şeyleri çok gördük. Bunu da çözeceğiz. Bu konuda en ufak bir tereddütünüz olmasın. Gereğinin yapılması için bütün talimatları verdim. Bunun idari ve siyasi tarafını ben yöneteceğim” diye konuşuyor.

KRİZ YÖNETİMİ

Liderlik budur işte. Lider zor dönemde ortaya çıkar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu, “Eğer, lider taşın arkasına saklanmazsa o millet dağın arkasına saklanmaz ama lider taşın arkasına saklanırsa millet de dağın arkasına saklanır” diye ifade etmişti. Yine bir kriz var ve Erdoğan yine meydana çıktı, krizle çarpışıyor.

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Erdoğan aynı zamanda dünyada sayılı kriz yönetimi ustası liderlerden birisi. Bu krizi de kontrolü altına aldı, şimdi yönetiyor.

ABD 16 YILDA ÇÖZDÜ

Dün itibariyle 1 milyon liranın altındakilere ödemeler başladı. Biz hep Amerika’nın Madoff Krizi’nden sonra getirdiği çözümü konuşuyoruz ama bir noktayı unutuyoruz. Madoff Krizi 2008 yılında patlak veriyor. Adalet Bakanlığı mağdurların kayıplarının yüzde 94’ünün karşılandığını 2024 yılında açıklandı. Yani öyle 2008’de kriz patlak verdi 2009’da sorun çözüldü diye bir şey yok. 16 yıl sonra yüzde 94’ü karşılanmış.

Bizde öyle olmayacak. 17 Eylül’de 131 fona tedbir getirildi. 8 Ekim’de ise ilk ödemeler başladı. Kriz yönetiminde çok iyiyiz.

ERDOĞAN’IN DURUŞU

Neden bu süreci Erdoğan’ın duruşu ve açıklamaları üzerinden değerlendiriyorum. Çünkü bir, çözüm bulacak kişi Erdoğan. İki, siyasi olarak bu konuda Erdoğan’ın duruşu önemli.

Erdoğan, yolsuzlukları ve rüşveti savunan Özgür Özel gibi, “Sütte leke var ama bizim arkadaşlarımızda leke yok” demiyor. Özkan Yalım’ın havlulu görüntülerini, para kulelerini, Manavgat’taki Euro dolu baklava kutularını savunmuyor. Tam aksine “Çürüyen kol kesip atılır” diyor. “Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu, kimilerini şeytan aldattı. Kimileri de bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Ajandası farklı olanlar gidebilir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz” diye konuşuyor. Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını isteyen Erdoğan’dı. AK Parti’yle ilişiğini kesti.

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Siyaseten bu duruş önemlidir. AK Parti bu fon krizinin üstesinden gelecekse bu duruşla gelecek.

BU, BORSA VE SPK KRİZİ

Fon krizinin siyasi yönü ağır bastı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ilk anda isminin ortaya çıkması da bu algının oluşmasına hizmet etti. Muhalefet de bunu iyi kullandı. Ama fon krizinin tozu dumanı kalktıktan sonra tartışmamız gereken önemli bir nokta var. O da bu krizde Borsa’nın ve SPK’nın rolü. ABD’deki Madoff Krizi’nde kimse dönüp Başkan’ı suçlamadı. Ama bizde köstebekler muhalefete servis yaparak kendi ellerini yıkayıp bu işin içinden çıkmaya çalıştı. Bunda da başarılı oldular. Kimse Borsa’nın ve SPK’nın neden gerekli denetimleri yapmadığını ve tedbir almadığını sorgulamıyor. Bu denetimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yapacaktı?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Devlet Denetleme Kurulu’nun Borsa’daki ve SPK’daki yapıya neşter vurmasını bekliyorum.

Birtakım muhterisler ile yolsuzlar bir araya gelmişler, bu rezaleti yaşatmışlar. Bunlar organize bir yapı.

DÜNDAR KILIÇ

90’lı yıllarda Susurluk olayının patlak verdiği dönemde Meclis’te devlet ve mafya ilişkilerini araştıran bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyon İstanbul’da Dolmabahçe’de dönemin mafya babalarını dinliyor. Dündar Kılıç’ı getiriyorlar. Dündar Kılıç koluna iki polis girmiş çok güçlükle yürüyor. Komisyon Başkanı, oturmasını istiyor. Devlet mafya ilişkilerine dair sorular yöneltiyorlar. Dündar Kılıç, “Ben cahil bir adamım. Öyle uzun uzun açıklamalar yapamam. Size bildiğimi anlatayım. Ameliyat geçirdim. O yüzden ayakta durmakta zorlanıyorum. Ama Meclis komisyonu davet etti denilince geldim. Bakın buraya gelirken koluma iki polis memuru girdi. Koluna iki devlet görevlisi girmezse mafya ayakta duramaz” diyor.

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KIRMIZI PAZARTESİ

Bu bir derstir. Eğer bu fon soyguncularına içeriden destek olmazsa bunlar bu işi yapamazlardı. 2025 yılında bazı şeylerin ters gittiği tespit edilmiş. Yabancı denetim kuruluşları dahi uyarmış. Peki bir buçuk yıl boyunca neden önlem alınmamış?

Burada bir “Kırmızı pazartesi” durumu söz konusu. Bu işte sorumluluğu olan bürokratik oligarşi faturayı siyasete yıkarak ellerini yıkayıp işin içinden çıkmaya çalışıyor. Şu ana kadar da başarılı oldular. Bu kriz yaşanırken gerekli tedbirleri alma. Böylece suç ortağı ol. Ama sonunda yükü Erdoğan’ın sırtına yükle, bu işten kurtul.

Yok öyle bir dünya.