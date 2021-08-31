Sosyal medya düzenlemesinin püf noktası

ABD, Afganistan’dan çekilmeden önce Doha’da Taliban’la uzun süre devam eden müzakereler yürütmüştü. Sonra ABD’nin tüm dünyayı şaşkınlığa uğratan hızlı terk ediş süreci başladı. 20 yıl önce Taliban’ı bitirmek üzere Afganistan’a giren ABD’nin Afganistan’ı altın tepsi içinde Taliban’a teslim etmesi tam anlaşılamadı. Dikkatli gözlemciler, “ABD ile Taliban arasındaki anlaşmanın gizli maddesine” dikkat çekti. Ama bu noktanın üzerinde hak ettiği şekilde durulmadığını düşünüyorum.

ABD’nin gizli planları konusunda birkaç tarihi anekdot aktarmak istiyorum.

ABD YALANLARI

ABD, 11 Eylül’den sonra Kitle İmha Silahları bulunduğu gerekçesiyle Irak’ı işgal etti. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powel, yıllar sonra Irak’ta kitle imha silahı bulunmadığını itiraf etmişti. Ama bir yalan üzerinden Irak’ı işgal ettiler. Saddam’ın Kuveyt’i işgali de yine bir ABD yalanı üzerine başlamıştı. ABD’nin Bağdat Büyükelçisi April Glaspie, Kuveyt’e saldırmadan önce görüştüğü Saddam’ı, “Araplar arası işlerde taraf olmayız” sözleriyle cesaretlendirmişti.

ABD’NİN GİZLİ PLANI

ABD’nin, Irak’ı işgali öncesine tekrar dönerek Barzani ile Saddam arasında geçen bir diyaloğu aktarmak istiyorum. Saddam Hüseyin tarihi düşmanlıkları olduğu Barzani ve Talabani’yi Bağdat’a davet ederek görüşmüştü. Görüşme sırasında Barzani, “Sizinle ilişkilerimiz hiç iyi olmadı. Zaman zaman savaştık. Ama netice itibariyle biz de Iraklıyız. Irak’ın işgal edilmesini istemeyiz. Amerikalılar bizimle planlarını paylaştılar. Irak’ı işgal edecekler. İşgalde kararlılar. İşgali önlemek için kitle imha silahlarının üretildiği tesisleri denetime açıp bunu engelleyebilirsiniz” diyor.

Saddam Hüseyin, “Benim gururum ne olacak?” diye karşılık veriyor. Gururun ne olduğunu gördük. ABD önce kullandı sonra idam etti. Ama bedeli Irak halkı ve biz ödüyoruz.

PUTİN O GÜN NE DEMİŞTİ

G-20 Zirvesi nedeniyle Antalya’ya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin’le, Erdoğan’ın 15 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiği görüşmede ilginç bir an yaşanıyor. ABD ile birlikte yapılması planlanan Cerablus Operasyonu öncesinde harita üzerinde Putin’e bilgi veriliyor. Putin, “Amerikalılar orayı Kürtlere vermeyi planlıyor” diyor.