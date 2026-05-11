SONAR’ın anketi şaşırtıcı

CHP damla damla eriyor. Son iki aydır yüzde 30’un altına indi. Hakan Bayrakçı’nın başkanı olduğu SONAR ise CHP’yi birinci parti olarak buluyor. AK Parti ise ikinci sırada geliyordu. SONAR iktidara mesafeli olan bir araştırma şirketi. Nisan ayı anketinde ise bu sıralama değişti. SONAR’ın nisan anketinde AK Parti son 6 ayda ilk kez birinci parti olarak çıktı.

PARTİLERİN OY ORANI

Bu oranları anket firmaları vermiyor. Onlar sokaktaki durumu yansıtıyorlar.

Önce SONAR’ın nisan ayı anketinin verilerini paylaşacağım.

AK Parti yüzde 32.3, CHP yüzde 31.4, DEM Parti yüzde 9.9, MHP yüzde 7.2, İYİ Parti yüzde 6.1, Zafer Partisi yüzde 3.3, Anahtar Parti yüzde 3.3, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.7, Büyük Birlik Partisi yüzde 1.5, TİP yüzde 1.2, diğer yüzde 1.2.

BURUN FARKIYLA

AK Parti burun farkıyla öne geçmiş gözüküyor. Bu noktada SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı’nın anket tekniği açısından bir uyarısı var. Bayrakçı, “Siyasi partilerin oy oranlarını saptamak için, görüş belirtmeyenlerin toplam oranı, parti tercihlerine göre orantısal olarak dağıtılmaktadır. Ancak görüş belirtmeyenlerin oranı yüzde 30’ların üzerine çıktığında siyasi partilerin oy oranlarını sağlıklı bir şekilde saptamak zorlaşmaktadır. Son aylarda olduğu gibi bu oran yüzde 35.9’dur. bu nedenle geçtiğimiz aylarda olduğu gibi partilerin nihai oy oranlarını saptamak zordur” diyor.

Kamuoyu Araştırma şirketlerinin verilerine saygılıyım. Ama yolsuzluk ve rüşvet davalarına, yaşanan seks skandallarına rağmen CHP’nin yüzde 30’larda olması benim için şaşırtıcı. Bu veri yanlış demiyorum tam aksine bu sonuç incelenmeye değer. Bunca rezalete rağmen CHP hâlâ yüzde 30’lardaysa bunun nedenlerinin iyi tespit edilmesi gerekiyor.

EKONOMİ

Hangi anketi yayınlasam ekonomiyle ilgili verileri mutlaka paylaşıyorum. Çünkü seçmenlerin oy tercihinde ekonomi önemli ölçüde belirleyici oluyor. Ayrıca İran savaşının devam ettiği bir sırada dahi ekonomi birinci sırada çıkıyorsa, görmezden gelemeyiz.

Herkes önce kendi geçim savaşını önceliyor. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin ekonomiye etkisi konusunda da realist. Ankete katılanların yüzde 74.2’si Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin market ve mağaza fiyatlarını doğrudan etkilediğini düşünüyor.

SONAR’ın hükümetin ekonomi politikalarını onaylıyor musunuz sorusuna ankete katılanların yüzde 63.9’u hayır cevabını verirken, onaylıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 22.7 çıkıyor.

VATANDAŞIN EKONOMİSİ

Ekonomiye ilişkin birkaç veriyi daha paylaşmak istiyorum.

Gelirinizdeki artışlar, giderlerinizdeki artışları karşılayabiliyor mu sorusuna “hayır, karşılamıyor” yanıtını verenlerin oranı yüzde 69.7 çıkarken, evet karşılayabiliyor diyenlerin oranı yüzde 25.9 çıkıyor.

Son haftalarda parasal durumunuzda bir iyileşme mi yaşadınız yoksa bir gerileme mi yaşadınız sorusuna ankete katılanların yüzde 66.5’i gerileme yaşadım yanıtını verirken, herhangi bir değişiklik olmadı diyenlerin oranı yüzde 25.5 çıkıyor. İyileşme yaşadım diyenler ise yüzde 6.9’da kalıyor.

VATANDAŞIN PROFİLİ

Vatandaşın ekonomisini anlamak için SONAR’ın anketinden bir veriyi paylaşmak istiyorum. Zorunlu ihtiyaçlar dışında en çok hangi alana harcama yaparsınız sorusuna verilen yanıtlar, bize vatandaş ekonomisinin profilini veriyor.

Yeme, içme yüzde 43.7 çıkarken onu yüzde 10.1’le giyim takip ediyor. Çocuklar için harcamalar yüzde 6.5 çıkarken onu yüzde 5.5’le ev için alışveriş takip ediyor.

Tam bunlar zorunlu ihtiyaçlar dışında gelen harcamalar. Peki bunların hangisi lüks? Aslında hepsi zaruri harcamalar değil mi? Siyasi partilerin politikilarını buna göre belirlemesinde fayda var.

İRAN SAVAŞINDAKİ POLİTİKA

Şimdiye kadar 4 ayrı kamuoyu araştırma şirketinin anketini inceledim. Hepsinin verileri farklı. Ancak tek bir konuda benzer sonuçlara ulaşmışlar. O da İran savaşındaki Türkiye’nin takip ettiği politika.

SONAR, “İran-ABD savaşında Türkiye’nin politikasını olumlu mu buluyorsunuz, olumsuz mu buluyorsunuz?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 47.6’sı olumlu buluyorum derken, olumsuz buluyorum diyenlerin oranı yüzde 33.1 çıkıyor. Kararsızım ve fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 19.3. Bu, Türkiye’nin beşte biri demektir.

ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİ

Bu veriye göre AK Parti’nin Türkiye’nin savaş stratejisini ve Erdoğan’ın liderliğini daha iyi anlatması gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, güvenli bir liman olarak ön plana çıkıyor. İran’da savaş devam ederken, Hürmüz’deki petrol krizi dünya ekonomilerini sarsarken, Türkiye güvenli bir ada gibi ön plana çıkıyorsa bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin payı çok büyük. Bu tür fırtınalı dönemlerde liderler ülkelerini felaketlere de sürükleyebilirler, bir yıldız gibi parlamasını da sağlayabilirler. Bakın dünyanın en tecrübeli liderlerinden Putin, Ukrayna’da saplandığı bataklıktan çıkamıyor. Dünyanın en güçlü liderlerinden olan Trump, Hürmüz boğazı işini eline yüzüne bulaştırdı. Erdoğan ise hem Rusya-Ukrayna savaşında hem de yanıbaşımızdaki ABD-İran savaşında güçlü liderliği ile Türkiye’yi güvenli bir ada haline getirmeyi başardı.

Ekonomik zorluklara rağmen AK Parti’nin oylarında artış varsa bunun nedeni İran savaşında yürütülen sağduyulu politikalardır. Burada en büyük pay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait.