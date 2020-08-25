Solda siyaset hareketleniyor

Yerel seçimlerden sonra AK Parti’den ayrılan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu partilerini kurmuşlardı.
Kurultaydan sonra ise CHP karıştı. Oysa CHP’de muhalefetin olmadığı bir kurultay yapılmıştı. Kılıçdaroğlu siyasi hayatının en yüksek oyuyla genel başkanlığa seçilmişti. Ancak güç zehirlenmesi yaşandı. Muhalefet tamamen dışlandı. Ayrıca CHP’nin siyasi çizgisi HDP’ye yaklaşmaya başladı. Üstüne bir de Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı seçtirme hesapları deşifre olunca, CHP’de kendileri açısından denizin bittiğini düşünen isimler harekete geçmeye başladı.
2023 yaklaştıkça cumhurbaşkanı adayları bir bir kendilerini göstermeye başladılar.
MUHARREM İNCE SARSTI
İlk ateşi Muharrem İnce yaktı. İnce 4 Eylül’de Sivas’ta sahaya iniyor. İnce’nin çıkışı CHP’yi sarstı. Çünkü İnce’nin bir potansiyeli var. CHP’nin HDP çizgisine kaydığını düşünen bir kesim İnce’yi destekliyor. Muharrem İnce’nin çıkışından bu yana CHP, bir türlü politika belirleyemiyor. Ancak CHP’deki hareketlilik sadece Muharrem İnce ile sınırlı kalacak gibi görünmüyor.
İLHAN KESİCİ’YE DİKKAT
Türk siyasetinde bir yeri olan İlhan Kesici de kendi politikalarını oluşturmaya başladı. Kılıçdaroğlu, doğalgazın bulunması konusunda suskunluğunu sürdürürken İlhan Kesici, “Hükümeti ve ilgili tüm insanlarımızı kutluyorum” dedi. Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 935 bin sterline Fatih portresini almasını eleştirmiş, “Ekrem İmamoğlu’nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp” demişti. İlhan Kesici’nin nasıl hareket edeceği netleşmiş değil. Yeni bir parti mi kuracak, yoksa CHP’de kalıp mücadelesini mi sürdürecek. Bilinen tek şey, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça Kesici cephesindeki hareketliliğin artacağı.
SARIGÜL YOLA ÇIKIYOR
Daha önce Türkiye Değişim Hareketi ile siyasette bir rüzgâr estiren Mustafa Sarıgül tekrar yola çıkıyor. Sarıgül’ün eski gücü yok ama bu kez eskiye göre daha kararlı. Çünkü daha önce Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı seçilmesiyle birlikte, CHP’nin rüzgârını kesmemek için parti kurma çalışmalarını askıya almıştı. Halen DSP üyesi ama Mustafa Sarıgül, Özal’ın değişimi, Demirel’in halka dokunuşu ve Ecevit’in zarafetinden yeni bir siyaset dili oluşturma çabası içinde.
CHP asırlık bir çınar. İnce de Kesici de Sarıgül de yola çıksa CHP yine dimdik ayakta durur. Ama bu isimler CHP’nin 2023 Cumhurbaşkanlığı hesaplarını bozar. Getirdiklerinden ziyade CHP’den ne götürdüklerine bakmak lazım.
TUMA ÇELİK’TEN HEM CİNSEL SALDIRI HEM TEHDİT
HDP’den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla kurulan Hazırlık Komisyonu, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Karar oy birliğiyle alındı. Komisyon üyeleri, “kadının beyanı esastır” dediler. Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya,”Meclis’in töhmet altında kalmaması açısından konunun yargı tarafından yürütülmesini uygun gördük” dedi.
D.K.’NIN MÜCADELESİ
Verdiği mücadeleden dolayı D.K.’yı tebrik ediyorum. Eğer tehditlere boyun eğip, sussaydı, Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması aşamasına gelinemezdi. Çünkü D.K., HDP Mardin Milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar ile görüşüp, yardım istemiş. D.K., “İki kadın milletvekili bana, ‘olayı kapat’ diyerek vazgeçirmek istediler” demişti. “O günden beri nefes alamıyorum” diyen D.K. görüştüğü HDP’lilerden destek bulamamış. Ebru Günay, “Sana bir doktor ayarlayacağım. Ruh sağlığın bozulmuş” demiş. Ama D.K.’yı doktor değil, “UBF Uluslararası yayın”dan olduklarını bildiren gazeteciler aramış. Bunun üzerine D.K., HDP Milletvekili Günay’a dönerek, “Beni doktora yönlendirmeni beklerken, sen nasıl gazeteciye yönlendirirsin” diye tepki göstermiş.
AYAKLARINA SIKARIZ TEHDİDİ
Yaşananlar yetmemiş gibi D.K. yardım istediği HDP Milletvekili Pero Dündar ve Süryani Federasyonu BaşkanıEvgil Türker tarafından, “Sen Midyat’a gelirsen, senin ayaklarına sıkacağız” diye tehdit edildiğini söylüyor.
TUMA ÇELİK’İN TEHDİTLERİ
D.K. destek istediği HDP’lilerden ya “olayı kapat” karşılığını almış ya da ileri gidince tehdit edilmiş. D.K., Cinsel saldırı sonrası “Seni partiye şikayet edeceğim” diye bağırdığı Tuma Çelik’in kendisine, “Ben vekilim, dokunulmazlığım var. Olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa’da yaşarım. Eğer duyulursa yöre halkı benim için, ‘erkektir, bir zamparalık yaptı’ derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamaz” dediğini anlatmıştı.
HAYATIMLA OYNADIN MESAJI
Cinsel saldırı sonrasında eşinden boşanan D.K., Tuma Çelik, telefonlarına cevap vermeyince bu kez mesaj atmak suretiyle tepkisini sürdürmüş. Mahkeme kararıyla telefonlarında yapılan incelemede Tuma Çelik’in son mesajında D.K.’yı tehdit ettiği tespit edildi. Önce D.K.’nın yaşadığı felaketi yansıtan mesajlarından bir kaçını paylaşmak istiyorum.
“Benim hayatımla oynadın”, “Şerefsiz alçak beni bu hale sen getirdin”, “Söyle sen kaç kişiyi daha hayattan kopardın alçak”, “Midyat’a dönmek için gelmedim yarım bıraktığın canı vermek için geldim” diye mesajlar attığı tespit edildi.
TUMA ÇELİK’TEN, ‘YAZMA YOKSA RAHAT BIRAKMAM’ TEHDİDİ
Tuma Çelik’in ise bu mesajlara, “Lütfen kendine gel ve saçmalamaktan vazgeç. Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıklarla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün sonra yaz” diye yanıt verdiği ortaya çıktı.
D.K.’nın, “Şerefsiz” diye tepki göstermesi üzerine Tuma Çelik’in bu kez de, “Lütfen biraz normal olmaya çalış. Sakinleş ve evine, ailene dön” diye karşılık verdiği belirlendi. D.K.’nın telefonlarına çıkmayan ve attığı mesajlara yanıt vermeyen Tuma Çelik’in, son mesajında ise tehdit ettiği ortaya çıktı.
Tuma Çelik’in, “Şerefsiz ailemi yıktın” diye mesaj atan D.K.’yı, 5 Ağustos 2019 tarihli son mesajında, “Yazma yoksa rahat bırakmam” diye tehdit ettiği belirlendi.
Solda siyaset hareketleniyor
Yerel seçimlerden sonra AK Parti’den ayrılan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu partilerini kurmuşlardı.
Kurultaydan sonra ise CHP karıştı. Oysa CHP’de muhalefetin olmadığı bir kurultay yapılmıştı. Kılıçdaroğlu siyasi hayatının en yüksek oyuyla genel başkanlığa seçilmişti. Ancak güç zehirlenmesi yaşandı. Muhalefet tamamen dışlandı. Ayrıca CHP’nin siyasi çizgisi HDP’ye yaklaşmaya başladı. Üstüne bir de Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı seçtirme hesapları deşifre olunca, CHP’de kendileri açısından denizin bittiğini düşünen isimler harekete geçmeye başladı.
2023 yaklaştıkça cumhurbaşkanı adayları bir bir kendilerini göstermeye başladılar.
MUHARREM İNCE SARSTI
İlk ateşi Muharrem İnce yaktı. İnce 4 Eylül’de Sivas’ta sahaya iniyor. İnce’nin çıkışı CHP’yi sarstı. Çünkü İnce’nin bir potansiyeli var. CHP’nin HDP çizgisine kaydığını düşünen bir kesim İnce’yi destekliyor. Muharrem İnce’nin çıkışından bu yana CHP, bir türlü politika belirleyemiyor. Ancak CHP’deki hareketlilik sadece Muharrem İnce ile sınırlı kalacak gibi görünmüyor.
İLHAN KESİCİ’YE DİKKAT
Türk siyasetinde bir yeri olan İlhan Kesici de kendi politikalarını oluşturmaya başladı. Kılıçdaroğlu, doğalgazın bulunması konusunda suskunluğunu sürdürürken İlhan Kesici, “Hükümeti ve ilgili tüm insanlarımızı kutluyorum” dedi. Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 935 bin sterline Fatih portresini almasını eleştirmiş, “Ekrem İmamoğlu’nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp” demişti. İlhan Kesici’nin nasıl hareket edeceği netleşmiş değil. Yeni bir parti mi kuracak, yoksa CHP’de kalıp mücadelesini mi sürdürecek. Bilinen tek şey, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça Kesici cephesindeki hareketliliğin artacağı.
SARIGÜL YOLA ÇIKIYOR
Daha önce Türkiye Değişim Hareketi ile siyasette bir rüzgâr estiren Mustafa Sarıgül tekrar yola çıkıyor. Sarıgül’ün eski gücü yok ama bu kez eskiye göre daha kararlı. Çünkü daha önce Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı seçilmesiyle birlikte, CHP’nin rüzgârını kesmemek için parti kurma çalışmalarını askıya almıştı. Halen DSP üyesi ama Mustafa Sarıgül, Özal’ın değişimi, Demirel’in halka dokunuşu ve Ecevit’in zarafetinden yeni bir siyaset dili oluşturma çabası içinde.
CHP asırlık bir çınar. İnce de Kesici de Sarıgül de yola çıksa CHP yine dimdik ayakta durur. Ama bu isimler CHP’nin 2023 Cumhurbaşkanlığı hesaplarını bozar. Getirdiklerinden ziyade CHP’den ne götürdüklerine bakmak lazım.
TUMA ÇELİK’TEN HEM CİNSEL SALDIRI HEM TEHDİT
HDP’den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla kurulan Hazırlık Komisyonu, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Karar oy birliğiyle alındı. Komisyon üyeleri, “kadının beyanı esastır” dediler. Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya,”Meclis’in töhmet altında kalmaması açısından konunun yargı tarafından yürütülmesini uygun gördük” dedi.
D.K.’NIN MÜCADELESİ
Verdiği mücadeleden dolayı D.K.’yı tebrik ediyorum. Eğer tehditlere boyun eğip, sussaydı, Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması aşamasına gelinemezdi. Çünkü D.K., HDP Mardin Milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar ile görüşüp, yardım istemiş. D.K., “İki kadın milletvekili bana, ‘olayı kapat’ diyerek vazgeçirmek istediler” demişti. “O günden beri nefes alamıyorum” diyen D.K. görüştüğü HDP’lilerden destek bulamamış. Ebru Günay, “Sana bir doktor ayarlayacağım. Ruh sağlığın bozulmuş” demiş. Ama D.K.’yı doktor değil, “UBF Uluslararası yayın”dan olduklarını bildiren gazeteciler aramış. Bunun üzerine D.K., HDP Milletvekili Günay’a dönerek, “Beni doktora yönlendirmeni beklerken, sen nasıl gazeteciye yönlendirirsin” diye tepki göstermiş.
AYAKLARINA SIKARIZ TEHDİDİ
Yaşananlar yetmemiş gibi D.K. yardım istediği HDP Milletvekili Pero Dündar ve Süryani Federasyonu BaşkanıEvgil Türker tarafından, “Sen Midyat’a gelirsen, senin ayaklarına sıkacağız” diye tehdit edildiğini söylüyor.
TUMA ÇELİK’İN TEHDİTLERİ
D.K. destek istediği HDP’lilerden ya “olayı kapat” karşılığını almış ya da ileri gidince tehdit edilmiş. D.K., Cinsel saldırı sonrası “Seni partiye şikayet edeceğim” diye bağırdığı Tuma Çelik’in kendisine, “Ben vekilim, dokunulmazlığım var. Olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa’da yaşarım. Eğer duyulursa yöre halkı benim için, ‘erkektir, bir zamparalık yaptı’ derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamaz” dediğini anlatmıştı.
HAYATIMLA OYNADIN MESAJI
Cinsel saldırı sonrasında eşinden boşanan D.K., Tuma Çelik, telefonlarına cevap vermeyince bu kez mesaj atmak suretiyle tepkisini sürdürmüş. Mahkeme kararıyla telefonlarında yapılan incelemede Tuma Çelik’in son mesajında D.K.’yı tehdit ettiği tespit edildi. Önce D.K.’nın yaşadığı felaketi yansıtan mesajlarından bir kaçını paylaşmak istiyorum.
“Benim hayatımla oynadın”, “Şerefsiz alçak beni bu hale sen getirdin”, “Söyle sen kaç kişiyi daha hayattan kopardın alçak”, “Midyat’a dönmek için gelmedim yarım bıraktığın canı vermek için geldim” diye mesajlar attığı tespit edildi.
TUMA ÇELİK’TEN, ‘YAZMA YOKSA RAHAT BIRAKMAM’ TEHDİDİ
Tuma Çelik’in ise bu mesajlara, “Lütfen kendine gel ve saçmalamaktan vazgeç. Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıklarla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün sonra yaz” diye yanıt verdiği ortaya çıktı.
D.K.’nın, “Şerefsiz” diye tepki göstermesi üzerine Tuma Çelik’in bu kez de, “Lütfen biraz normal olmaya çalış. Sakinleş ve evine, ailene dön” diye karşılık verdiği belirlendi. D.K.’nın telefonlarına çıkmayan ve attığı mesajlara yanıt vermeyen Tuma Çelik’in, son mesajında ise tehdit ettiği ortaya çıktı.
Tuma Çelik’in, “Şerefsiz ailemi yıktın” diye mesaj atan D.K.’yı, 5 Ağustos 2019 tarihli son mesajında, “Yazma yoksa rahat bırakmam” diye tehdit ettiği belirlendi.