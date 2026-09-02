Siyasi tabloda çok önemli değişiklikler var

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Biri Terörsüz Türkiye süreci diğeri ise CHP’nin bölünüp, Yeni Parti’nin kurulması.

GENAR Kamuoyu Araştırma Şirketi’nin ağustos ayı araştırmasında ise siyasete ilişkin çok önemli veriler ortaya çıktı. Bir ay içerisinde siyasetteki sıralamayı değiştiren yükselişler ve düşüşler yaşanması çok ilginç. Yeni Parti ve İYİ Parti sıçrama yaparken CHP ve Zafer Partisi geriledi. Tabanını Yeni Parti’ye kaptıran TİP ise denklem dışına çıktı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin veriler ise umutları artırdı.

Sürece destek, yüzde 35’lerden yüzde 61.6’ya yükselmiş durumda.

İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu GENAR’ın Türkiye raporu ağustos ayı verilerinin yayınlandığı ilk anket olması açısından önemli.

Fırından çıkmış taze ekmek gibi. O nedenle sıcağı sıcağına GENAR’ın anket sonuçlarını paylaşmak istiyorum.

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YÜKSELENLER DÜŞENLER

Önce partilerin oy oranları.

AK Parti yüzde 34.9’la birinci sıradaki konumunu koruyor.

Yeni Parti yüzde 19.9’la ikinci sıraya yerleşmiş durumda.

DEM Parti yüzde 10.1 çıkarken onu yüzde 8.5’le MHP takip ediyor. İYİ parti yüzde 8.3’e yükselirken CHP ilk kez yüzde 7.0’la altıncı sırada yer alıyor. Anahtar Parti yüzde 3.3 olurken Zafer Partisi yüzde 2.8’e gerilemiş durumda. Temmuz ayında yüzde 3.9 çıkıyordu.

Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.2 çıkıyor. Temmuz ayı anketinde yüzde 1.5’le son sırada yer alan TİP ise yaşadığı oy kaybı nedeniyle bu kez ankete dahi girememiş.

YENİ PARTİ’NİN YÜKSELİŞİ

Burada Yeni Parti’ye ayrı bir bölüm açmak istiyorum. Çünkü başka veriler de var.

GENAR’ın temmuz ayı araştırmasında Yeni Parti yüzde 14.5’le üçüncü sırada çıkmıştı. CHP ise yüzde 15.4’le ikinci sırada yer alıyordu. Ancak Yeni Parti kuruluşundan itibaren yakaladığı rüzgarla birlikte kısa sürede yüzde 5.4 puanlık bir artış sağlayarak ikinci parti konumuna yükseldi. CHP’ye oy verenlerin yüzde 63.4’ü Yeni Parti’yi tercih ederken TİP seçmeninin yüzde 59.3’ü de Yeni Parti’ye yöneldi. Yeni Parti, yeni seçmen kazanmaktan ziyade muhafefet tabanındaki oy kaymalarından yararlanıyor.

İYİ PARTİ

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Ağustos ayında oylarında sıçrama yapan ikinci parti ise İYİ Parti. Terörsüz Türkiye sürecine karşı net ve sert duruşu nedeniyle İYİ Parti süreç karşıtı muhalif seçmenin çekim merkezi olmuş. Temmuz ayında yüzde 4.5 çıkan İYİ Parti, ağustos ayında bu rüzgarın etkisiyle yüzde 8.3’e yükselmiş. Bu önemli bir sıçrama.

Muhalif kesimde ciddi oranda bir yüzer gezer seçmen kitlesi var. Muhalefetini zayıf bulduğu partiden kopup, politikalarını beğendiği muhalefet partisine yöneliyor.Bu kimi zaman İYİ Parti oluyor, kimi zaman Yeni Parti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE DESTEK

Terörsüz Türkiye süreci başladığında kamuoyu desteği yüzde 35’ler seviyesindeydi. Ancak somut adımların atılmasıyla birlikte bu destek yüzde 61.6 seviyesine kadar yükseldi. Piramit tersine dönmüş durumda. Ankete katılanların yüzde 61.6’sı Terörsüz Türkiye’yi desteklerken yüzde 38.4’ü ise desteklemiyor. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir özelliği de günlük siyasi tartışmaların ötesinde bir karşılık bulması. Bu sorunun iktidar-muhalefet ayrımı yok. Bu sorun, Türkiye’nin ortak sorunu söylemi tutmuş. Bunu Meclis’teki oylamada çok net bir şekilde gördük. Yasal düzenleme Meclis tarihinde olmayan bir oy oranıyla; 467 oyla kabul edildi. Bu tablo, Terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü bir konuma kavuştuğunu göstermesi açısından umut verici.

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BAHÇELİ’NİN LİDERLİĞİ

DEM Parti seçmeninin yüzde 90.5’i süreci desteklerken bu oran AK Parti’de yüzde 86.5 çıkıyor. Ama asıl MHP’yle ilgili verilerin üzerinde durmak gerekiyor. MHP seçmeninin yüzde 80.7’si Terörsüz Türkiye sürecini destekliyor.

Daha önceki süreçlere karşı çıkan MHP seçmenindeki bu değişikliğin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Burada Devlet Bahçeli’nin dönüştürücü liderliği önplana çıkıyor. Bahçeli sadece sürece güçlü bir şekilde destek vermekle kalmamış aynı zamanda MHP tabanını dönüştürmeyi başarmış.

CHP’DEKİ GERİLEME

CHP seçmeninin yüzde 47.4’ü desteklerken Yeni Parti’de bu oran yüzde 40.9’a geriliyor. Oysa CHP, Terörsüz Türkiye komisyonuna katılma kararı aldığında destek yüzde 57’ye kadar çıkmıştı. CHP’deki bölünme ve Yeni Parti’nin Meclis’teki oylamada ikircikli bir tutum takınması tabanda sürece olan desteğin gerilemesine yol açtı. Sürece karşı çıkan İYİ Parti tabanının yüzde 15’lik bir kesimi ise süreci destekliyor.

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GELECEĞE UMUTLA BAKMAK

Süreç olumlu yönde ilerledikçe kamuoyu desteği de artıyor. Silah bırakma işleminin başlaması ise tam bir kırılma noktası olacak. Somut adımlar Türklerin bölünme korkusunu, Kürtlerin ise yenilme duygusunu ortadan kaldıracak. Geleceğe travmalarla değil, umutla bakmamızı sağlayacak.