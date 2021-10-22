Siyasi cinayetler soruşturması ne durumda?

Cumhurbaşkanı adayının belirlendiği, Millet İttifakı’nın kaderinin tayin edildiği kritik bir görüşme değildi ama Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme siyasi gündemi hareketlendirdi.

Meral Akşener, ‘İyileştirilmiş Parlamenter Sistem’le ilgili çalışmalarını Kılıçdaroğlu’na bizzat sunmak istediğini daha önce kurmaylarıyla paylaşmıştı. O nedenle sürpriz de değildi ama önemliydi.

Çünkü Millet İttifakı’nın iki büyük ortağı arasında görüşülmesi gereken gündem maddeleri birikmişti.

Kılıçdaroğlu’nun son olarak yaptığı, siyasi cinayetler ve bürokratları tehdit çıkışı dahi başlı başına görüşmeyi hak ediyor ama ondan önce cumhurbaşkanı adaylığı konusu geliyor.

Bu görüşmenin Meral Akşener’in “Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim” açıklamasından sonra geldiğini hatırlatmak isterim. Bu görüşmenin İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Cihan Paçacı’nın Kılıçdaroğlu’na yönelik “Tekli konuşuyor” uyarısından sonra geldiğini hatırlatmak isterim.

Yine bu görüşmenin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na belediye başkanlığında devam etmek istedikleri yönünde açıklama yaptırılmasından sonraya denk geldiğini hatırlatmak isterim. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına kesin gözle bakıldığı ama Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turundan sonra Diyarbakır çıkarması yaptığı bir döneme denk geldiğinin de altını çizmek isterim.

AKŞENER DURGUN, KILIÇDAROĞLU MEMNUNDU

İki saate yakın süren görüşmeden çıkınca Akşener’in durgunluğu, Kılıçdaroğlu’nun ise tebessüm etmeye özen gösteren tavrı dikkatimi çekti.

Grup konuşmasından sonra üstüne bir de iki saatlik görüşme nedeniyle