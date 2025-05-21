Siyaset hareketleniyor istifalar bekleniyor

Haberin Devamı

Siyaset hız kesmeden devam edecek. Hatta yaz aylarıyla birlikte küçük partilerden AK Parti ve CHP’ye geçişlerin artması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve PKK’nın silah bırakma kararı siyaseti derinden etkilemeye başladı. Siyaset sert bir iklimin içine girdi. Kutuplaşma CHP ve AK Parti’ye yararken DEM Parti siyasi bir figür olarak ortaya çıkmaya başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yeni sürece ilişkin ilk çıkışını yaptığı 22 Ekim tarihinden bu yana siyasetin bilge kişisine dönüştü. Bahçeli iktidar ve muhalefetin saygı duyduğu bir lider oldu.

MİLLETVEKİLİ GEÇİŞLERİ

Tüm bu gelişmeler siyaseti yeniden şekillendiriyor.

Küçük partiler anlamsız hale gelirken yeni döneme ilişkin politika üreten partiler güçleniyor.

Siyasetin tavanında yaşanan bu gelişmeler bir süre sonra milletvekili geçişlerine de yansıyacak.

Haberin Devamı

AK Parti ve CHP’ye yeni milletvekili geçişlerinin yaşanması bekleniyor.



Çünkü milletvekili gelecek seçime bakar. Tabanı kalmayan, siyaseten anlamını yitiren partilerde neden ısrar etsin?

OTELDEKİ BÜYÜK BALIK KİM



Gazetecilikte fikri takip önemlidir. Bir süre önce Ekrem İmamoğlu’nun otellerde yaptığı gizli görüşmeler ortaya çıktı. Ancak ondan sonra takibi yapılmadı. Özellikle de bunların arasında,”büyük balık” olarak nitelendirilen bir görüşmesi vardı. Daha doğrusu,”büyük balık”la yapılan görüşmeler. Peki “büyük balık” kimdi? Bu sorunun yanıtını alabildik mi?

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da sadece bir otelde 6 ayda 46 kez görüştüğü ortaya çıktı.



İstanbul’da başka bir otelde ve Ankara’da yaptığı görüşmeler ise ayrı.

Otele girilmeden önce kameralar bantlanıyor, jammer cihazları çalıştırılıyor. Büyük bir gizlilik içinde sır görüşme yapılıyor.



İmamoğlu makamından çok otellere gitmeyi tercih etmiş.

Otellerdeki görüşmelerine gizemli havayı veren Ekrem İmamoğlu.

Yoksa kameralar bantlanmayıp bavullarla jammer cihazları taşınmasa kimsenin umurunda olmayacak.

ALGI OPERASYONU

İBB’den çok otellere gitmiş.

Şimdi montaj demeye başladı.

Bu bir suçluluk telaşıdır.

Bu bir ön alma çabasıdır.

Bu bir algı operasyonudur.

Haberin Devamı

Yarın görüntüler çıkar ya da tanıklar konulursa şimdiden onları itibarsızlaştırmak ve montaj görüntülerle operasyon yapılıyor algısını oluşturmaya çalışıyor. Ön alıyor.

SEN YAPTIN

Ekrem Bey o otellere giden sen, o otel odasında kalan sen, o otelin kameralarını bantla kapattıran ve sinyal kesici jammer’larla dolaşan sen.

Sen ne yaptığını, kimlerle buluşup, ne konuştuğunu iyi bildiğin için suçluluk telaşı içindesin.

İmamoğlu bir de sır gibi bir yaşantım olmadı diyor.

O zaman niye makamında değil de otellerde görüştün? Koskoca İBB’de makam odan yok mu? Niye kameraları bantlatıp, sinyal kesici jammer’lar kullanıyorsun?

Gizleyeceği bir şey olmayan insan kameraları bantlatır mı?

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu’na bu soruları sorduktan sonra dönüp aynı soruyu gazetecilere soruyorum. “Ekrem İmamoğlu’nun otellerde buluştuğu büyük balık kimdi?” Biz bu sorunun yanıtını bulabildik mi?



NİYE PANİKLEDİ



Otellerdeki sır görüşmelere ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma derinleştikçe Ekrem İmamoğlu paniklemeye, montaj demeye başladı.

Suçluluk telaşı içinde hareket ediyor. Ön almaya çalışıyor.

Özel hayatına ilişkin imaları doğru bulmam. Karşı çıkarım. Bizi ilgilendiren boyutu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık iddialarıyla ilgili boyutu.

İmamoğlu’nun otel buluşmalarıyla ilgili paniklemesi kuşkuları daha da artırdı.

Haberin Devamı

BÜYÜK BALIK KİM

1- İmamoğlu kimi otellere para kuleleri, Beylikdüzü Belediyesi ve İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında birlikte yargılandığı isimlerle birlikte gidiyor. Acaba bu buluşmalar İBB’nin ihaleleriyle ilgili mi?

2- Ekrem İmamoğlu, hakkında devam eden davalarla ilgili köstebeklik yapan bürokrasi ya da yargıdan isimlerle mi görüştü?

3- İmamoğlu’na geleceğin cumhurbaşkanı olarak muamele yapan ama iktidara yakın gözüken işinsanlarıyla mı buluştu?



Şimdi geliyorum kritik soruya: İmamoğlu’nun otellerde gizemli görüşmeleri yaptığı “büyük balık kim?”

MECLİS KOMİSYONU



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için Meclis’te komisyon kurulmasını önerdi. Bahçeli, milletvekili sayısına bakılmadan Meclis’te temsil edilen partilerin komisyonda yer almasını teklif etti. Yerinde bir öneriydi. DEM Parti de partileri ziyaret turunda benzer bir öneriyi götürüyor. Sürece Meclis’in katkısını alma adına yerinde bir adım olur. Edindiğim izlenim ise komisyonun zamanlamasına yönelik. AK Parti cephesinde, silahların teslimi ve PKK’nın fesih işlemi tamamlandıktan sonra Meclis’te bir komisyon kurulması eğilimi ağır basıyor.