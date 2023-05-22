Sinan Oğan’ın kararı ne olacak?

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İlk tur seçimlerde aldığı yüzde 5.2 oy oranıyla Sinan Oğan, ikinci turun anahtarı konumuna gelmişti. Oğan’ı 15 Mayıs sabahı arayan Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu hemen görüşmek istedi ama Sinan Oğan nezaket cümlelerinden sonra ATA İttifakı olarak aralarında henüz değerlendirme yapmadıklarını belirterek, Kılıçdaroğlu’nun görüşme talebini hemen kabul etmedi.

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMEK İSTEMİŞ

Ama Sinan Oğan’ın telefonda, Kılıçdaroğlu’na Kandil ve HDP’nin desteği, terör örgütleriyle mücadele, mültecilerin geri gönderilmesi ve spesifik olarak da Ali Babacan’ın, “Anayasa’dan Türklük tanımını çıkaracağız” şeklindeki açıklamasını geri aldığını ilan etmesini istiyor. Belli ki Kılıçdaroğlu, Babacan’ı geri adım atmaya ikna edemiyor. Sinan Oğan’la görüşerek, sürecin inisiyatifini ele almaya çalışan Davutoğlu devreye giriyor. Ülkücü camiaya yakınlığı ile bilinen Feramuz Üstün’ün aracılığıyla Ahmet Davutoğlu, Sinan Oğan’la görüşüyor. Ama görüşmede Sinan Oğan ikna olmuyor, tam aksine kafasındaki soru işaretleri artıyor.

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FAİK ÖZTRAK ARACI OLMUŞ

Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ ve Sinan Oğan’ın ortak bir görüşme yapması planlanıyor. Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyi Kılıçdaroğlu’nun milliyetçi gelenekten gelen başdanışmanı Rasim Bölücek’in kurmasını bekliyordum ama CHP sözcüsü Faik Öztrak aracı olmuş. Ümit Özdağ ile Faik Öztrak arasında geçmişe dayalı bir dostluk bulunuyor. Fakat Sinan Oğan bu görüşmede yer almıyor. Kılıçdaroğlu ile Özdağ görüşürken, Sinan Oğan aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi.

ÜMİT ÖZDAĞ KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Ümit Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na görüşmede terör örgütleriyle mesafe, Kandil ve HDP desteği ile Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmeleri konusunda sorular yönelttiği biliniyor. Bir de ekonomiyi sormuş. Ümit Özdağ bir sorduysa Kılıçdaroğlu iki cevap vermiş. Ümit Özdağ’dan daha milliyetçi, Sinan Oğan’dan daha Türkçü bir profil çizmiş. “Abime ne vereyim” durumu.

KARAR ANI

Ümit Özdağ ile Sinan Oğan bir araya gelip Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’la yapılan görüşmeleri masaya yatırmışlar.

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1- Ümit Özdağ ile Sinan Oğan müthiş bir siyasi fırsat elde ettiler. Her iki ismin de yaşları genç ama siyasi tecrübeleri çok fazla. Siyasette şansın iki kere kapıyı çalmayacağını iyi biliyorlar.

2- Sinan Oğan ve Ümit Özdağ 28 Mayıs sonrasına göre siyaset yapıyorlar. Yanlış bir karar verdikleri takdirde 28 Mayıs sonrası Türk siyasetinden silineceklerini biliyorlar. Tarihi bir karar anında olduklarını bilecek kadar deneyimli isimler.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DESTEĞİ

3- Birinci turda Kılıçdaroğlu’nu Kandil ve PKK destekledi, HDP açık bir destek verdi. İkinci turda Millet İttifakı ortaklarından önce Kandil ve PKK ile HDP - Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye devam edeceklerini ilan ettiler. Türk milliyetçiliği geleneğinden gelen ve 28 Mayıs’tan sonra da aynı doğrultuda siyaset yapmayı hedefleyen Ümit Özdağ ile Sinan Oğan Kandil’in desteklediği adayı desteklerlerse bunu milliyetçi Türk seçmene nasıl izah edecekler? Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bugün açıklayacakları kararı alırken milliyetçi tabanı dikkate almışlar.

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4- Ali Babacan’ın “Türklüğü Anayasa’dan çıkaracağız” şeklindeki açıklamasından geri adım atmaması da etkenlerden biri olmuş.

İLK SİNYALİ ÖZDAĞ VERMİŞ

5- Ümit Özdağ, Zafer Partisi’nin yetkili kurullarıyla yaptığı toplantıda Kılıçdaroğlu’nu samimi ve ikna edici bulmadığını belirtmiş. Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceklerini ifade etmiş.

SİNAN OĞAN’IN İLKELERİ

Sinan Oğan’ın kararına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeye geleceğim ama önce ortaya koyduğu 5 maddelik ilkelere dikkatinizi çekmek istiyorum.

Çünkü Oğan ile Erdoğan arasındaki görüşmenin ana temasını bu ilkeler oluşturmuş.

1- Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmezliği.

2- Madde 66’da yer alan Türklüğün Anayasa’dan çıkarılma girişiminin karşısında set kurulması.

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3- Sığınmacıların gönderilmesi.

4- Terör örgütleri ve onların siyasi yapıları ile araya mesafe konulması.

5- Ekonomik krizin temel sebepleri olan faiz, enflasyon, sonuç sarmalından kurtulunması.

POZİTİF BİR GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan arasındaki görüşme 1 saat sürmüştü. İki taraftan da “pozitif” bir görüşme olduğu mesajını aldım.

Sinan Oğan Ankara’ya döndükten sonra Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Sonuçta bir karar verildi. Alınan karar ikinci tur seçime damga vuracak kadar önemli. Kararın bugün Sinan Oğan tarafından açıklanması bekleniyor.

SİNAN OĞAN NE DİYECEK?

Edindiğim bilgiye göre Sinan Oğan bugün, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayacak. Terör örgütlerinin desteği nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceğini ifade edecek.

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MUTABAKAT METNİ

Ama Sinan Oğan sadece bir açıklama yapmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la vardıkları mutabakatı açıklayacak.

Mutabakatın 4 maddeden oluştuğu söyleniyor.

1- Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmezliği. Anayasa’daki Türk tanımının çıkarılmasına yönelik çabalara izin verilmemesi.

2- Her türlü terör örgütüyle ve terörle mücadele.

3- Sığınmacıların bir plan dahilinde tedrici olarak gönderilmesi.

4- Uluslararası piyasalarla uyumlu, faiz politikalarında daha esnek olan bir ekonomi politikasının dizayn edilmesi.

SIĞINMACILARIN GÖNDERİLMESİ

AK Parti bu seçimlerde İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde yabancılardan ve özellikle de Suriyeli sığınmacılardan dolayı oy kaybetti. Sinan Oğan da bu konuda hassastı. Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere yabancıların gönderilmesi konusunda tedrici bir plan dahilinde çalışılacak.

EKONOMİYE DİKKAT

Sinan Oğan’ın açıklaması beklenen mutabakat metninin 4’üncü maddesi dikkatinizi çekmiştir.

Ekonomi bu seçimlerde AK Parti’nin en çok zorlandığı alan oldu. Fiyat artışları, zamlar ve hayat pahalılığı ile yüksek kiralar AK Parti’nin oylarını düşürdü.

EKONOMİDE POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ

Sinan Oğan’la yapılan mutabakatın ekonomiyle ilgili yönü aynı zamanda bir politika değişikliğine işaret ediyor.

4- Uluslararası piyasalara uyumlu, faiz politikalarında daha esnek olan bir ekonomi politikasının dizayn edilmesi maddesinin piyasalarda olumlu karşılanacağını umuyorum.

AK Parti’nin en başarılı olduğu alan ekonomiydi. Politika değişikliği ve yeni ekonomi politikalarına uygun ekonomi yönetimiyle bu sorunların çözülmesi sağlanabilir.

LİNÇ KAMPANYASI

Tabii Sinan Oğan bu açıklamayı yaptıktan sonra muhalif medyadan bir linç kampanyası başlatılabilir. Meral Akşener masadan kalktığında, Muharrem İnce aday olduğunda ahlaksız bir kampanya yürütmediler mi? İki isim linçe boyun eğdi, ne oldu? Kazandılar mı? Bunlar ikinci tur seçimden sonra Kılıçdaroğlu’na karşı linç kampanyası düzenleyecekler. Onun için sonuçta dik duran kazanıyor.

SİYASİ GELECEĞİ

Sinan Oğan ile Ümit Özdağ bu kararlarıyla Türk siyasetinin geleceğinde yer alacaklarını gösterdiler. Türk milliyetçisi Sinan Oğan Kandil’in, HDP’nin desteklediği Kılıçdaroğlu’na destek vererek siyasi geleceğini tehlikeyle atar mı?