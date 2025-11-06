Selahattin Demirtaş’a tahliye yolu açılıyor

Haberin Devamı

Çünkü çok sıcak gelişmeler var. Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının yapılacağı salona doğru ilerlerken önemli bir isimle Selahattin Demirtaş konusunu konuşuyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olumlu yönde bir açıklama yapacağı uyarısında bulununca daha çok dikkat kesildim. AK Parti grubuna girdiğimde gazeteciler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Selahattin Demirtaş’la ilgili sorular soruyorlardı. Adalet Bakanı hukuki çerçeveyi çok net bir şekilde çizdi. Grup toplantısı bitti. Muhabirler Demirtaş sorusunu sormak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışına yöneldiler. Erdoğan, “Bu ülke yargı ülkesi, yargı bu konuda ne derse ona uyarız” dedi. Erdoğan, Demirtaş’ın tahliyesi konusuna olumlu yaklaştı. Bahçeli de “Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olur” demişti.

Selahattin Demirtaş’a yol gözüktü. Artık tahliye için sayılı günler kaldı. Selahattin Demirtaş, Terörsüz Türkiye sürecine önemli katkı sağladı. Demirtaş’ın tahliyesi de sürece olumlu katkı yapar.

ÖZGÜRLÜK PAKETİ

Bu vesile ile AK Parti içindeki bir arayıştan söz etmek isterim. AK Parti’de, “Yeni bir sayfa açalım. Sadece Selahattin Demirtaş’la yetinmeyelim. Bir özgürlük paketi gibi Osman Kavala dahil toplumun beklenti içinde olduğu isimlere de tahliye yolunu açalım. Böylece özgürlükçü bir rüzgâr estirelim” diye düşünenler var.

CUMHUR İTTİFAKI’NA ÇİFTE GÜVEN



Yoğun bir günüm olmasına rağmen Devlet Bahçeli’nin açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceğini merak ettiğim için Meclis’e gidip AK Parti grubunu izledim.

Erdoğan gelmeden önce Meclis koridorlarından dış kapıdaki merdivenlere kadar AK Partililer uzun bir kuyruk oluşturmuştu.

BU ADAM SANA ÂŞIK

Erdoğan neredeyse her adımında durduruldu. Kimi fotoğraf çektirdi kimi derdini iletti. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in yanındaki yaşlı bir teyze Cumhurbaşkanı’nın önünü kesti. “Ben seni çok seviyorum” dedi. Sonra koynundan eşinin fotoğrafını çıkardı, “Bu adamı tanıyor musun” diye sordu. Cumhurbaşkanı eğilip fotoğrafa bakarken, “Bu adam benim kocam sana âşık. Biz sana âşığız” dedi. Erdoğan, “Ben size âşığım” dedikten sonra yaşlı teyzeye sarıldı.



O sırada şunu düşündüm. Birkaç gün önce 3 Kasım’dı. Erdoğan’ın, “Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye çıktığı yolda 3 Kasım 2002 seçimlerini kazanıp, tek başına iktidar olmasının 23’üncü yıldönümüydü. AK Parti’nin 23 yıldır iktidarda kalmasının sırrı o teyze. Onun gibi karşılıksız sevenler. Bu millet Erdoğan’ı seviyor, Erdoğan da bu millete âşık. Bu millet geçmişte Menderes’i çok sevdi. Özal’ı sevdi. Ama Erdoğan’ı daha farklı seviyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da değindiği gibi 3 Kasım 2002 seçimleri, seçimlerden bir seçim olmadı. Halk devrimi oldu. 14 Mayıs 1950’de “Yeter söz milletindir” diyerek milletimizin kaderine el koyması gibi AK Parti ile birlikte, “Yeter söz de karar da milletindir” dedi.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk sözü de kürsüden inerken son sözü de Cumhur İttifakı üzerine oldu. Erdoğan konuşmasında 4 kez Bahçeli’ye referansta bulundu.

Erdoğan’ın ilk sözleri, “Bu vesileyle yaptığı tarihi değerlendirmelerle başta FETÖ’cü alçaklar olmak üzere müfsit ve müflis zihniyetin bütün oyunlarını deşifre eden, bununla kalmayıp kirli heveslerini kursaklarında bırakan Sayın Devlet Bahçeli’ye canı gönülden teşekkür ediyorum” oldu.

SURDA GEDİK AÇTIRMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüden inmeden önceki son sözleri de yine Cumhur İttifakı üzerine oldu. Erdoğan, “15 Temmuz gecesi kurduğumuz Cumhur İttifakı’nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aramızda çatırdama ve çatlak arayanları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz” dedi.

TERS KÖŞE YAPTI

Erdoğan ve Bahçeli birer gün arayla Cumhur İttifakı’na ilişkin güçlü mesajlar verdiler. Bahçeli’nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmamasıyla başlayan tartışma sona erdi. Cumhur İttifakı bu süreçten güçlenerek çıktı. Cumhur İttifakı çatlıyor diye hesap yapanlar bir kez daha yanıldı. İki gündür CHP kulisinde, “Bahçeli bir kez daha bizi ters köşeye yatırdı” sohbetleri yapılıyor.

YENİ BİR KAVŞAKTAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli mesajlar verdi.



“Terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye’dir” dedi. “Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor” diye konuştu. Sözü Meclis komisyonunun çalışmalarına getirdi. “Komisyon önemli bir boşluğu doldurdu. Biz karar alıcılara rehberlik edecek güçlü bir birikim oluşturdu. Komisyonun yazacağı kapsamlı raporu ve önümüzdeki döneme dair belirleyeceği hukuki yol haritasını bu bakımdan önemsiyoruz” dedi.

MECLİS KOMİSYONU İMRALI’YA



Meclis Komisyonu’nun bugün İmralı’ya gidilmesi kararını alması bekleniyordu. Ama haftaya ertelendi. CHP’nin de komisyona milletvekili vereceği söyleniyor. Sadece İYİ Parti, komisyona katılmıyor. İYİ Parti’yi çıktığımız takdirde Türkiye’nin yüzde 97’sini temsil ediyor diyebiliriz. Bu komisyonun temsil oranının çok yüksek olduğunu gösteriyor.

İBRAHİM KALIN’A DİKKAT

Terörsüz Türkiye sürecinde perde arkasında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. PKK, Türkiye sınırları içindeki çekilmeyi tamamladı. Kuzey Irak’ta ise mekanizma işliyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, Meclis komisyonuna davet edildiğinde önemli bilgileri paylaşması bekleniyor.