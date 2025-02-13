Şehit ailelerini rencide edecek bir tavır içinde olmayız

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Adalet Bakanı Tunç’un önceliği Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde de yer alan yargılama süreçlerinin hızlandırılması konusuydu. Narin kızımız ve Sıla bebekle ilgili davalarda yargılamanın hızlı hareket ettiğini anlattı, yargıyı hızlandırmak için yaptıkları çalışmalardan söz etti. Yılda 13 milyon 900 bin dosyanın kararı bağlandığını, devreden dosya sayısının 11 milyon olduğunu anlattı. Türkiye’nin, ‘Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 117. sırada gösterilmesine ise tepkiliydi. “Demokrasinin olmadığı, serbest seçimlerin uygulanmadığı ülkeler nasıl Türkiye’nin üzerinde gösterilir?” dedi. Bu tür endekslerin belirli gruplar tarafından fonlandığını, kurucusunun eski ABD Baro Başkanı olduğunun altını çizdi.

SICAK GÜNDEM

Ama sıcak gündeme ilişkin konulara girmekte pek istekli değildi. Dost sohbeti şeklinde olduğu için aman haber koparalım gibi bir çaba içinde olmadık. Ama yine de boş durmadık. Gazetecinin önceliği haber.

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PKK’YI BİTİRMEK İÇİN

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için çok yönlü bir çalışma yürütülüyor. İmralı ile görüşmeler ve Öcalan’ın yapması beklenen çağrı bunun bir parçası. Komşu ülkelerle temaslar yürütülüyor, Suriye’deki üsleri nedeniyle ABD ile görüşmeler yapılıyor, askeri harekât planları hazırlanıyor. Bir ayağı Suriye’de, bir ayağı Irak’ta, bir ayağı İran’da, kolları ve bacakları Türkiye’de olan 50 yıllık bir sorunu çözmek için olağanüstü bir çaba sarf ediliyor. PKK konusu Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız en önemli beka sorunlarımızın başında geliyor.

PKK SEVERLERİN YALANLARI

Ne zaman ki bu sorunun çözümü için adım atılır. PKK karşıtı gibi gözüküp ama PKK’nın bitirilmesini istemeyen bazı çevreler kamuoyunu rahatsız edecek yayınlara başlarlar. Kimi Anayasa’da Türklük tanımının değiştirileceğini kimi Öcalan’ın serbest bırakılacağını iddia ederler.

GENEL AF YOK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Genel af yok” diye çok net konuştu. Öcalan’ın yapacağı silah bırakma çağrısına ilişkin de “Bu açıklamada verilecek mesajın muhatabı terör örgütüdür” dedi. Adalet Bakanı’nın bu vurgusu önemli.

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ÖCALAN’IN ÇAĞRISININ MUHATABI

Öcalan’ın çağrısının muhatabı ise devlet değil, PKK. Birileri suyu bulandırmak için “Koskoca devlet terörist başının çağrısına mı kaldı?” diyorlar.Öcalan, devlete çağrı yapacak değil ki. Öyle bir yetkisi yok. Ona öyle bir imkân tanınmaz. Öcalan, PKK’ya, Kandil’e, YPG’ye çağrı yapacak. Devlet en güçlü dönemini yaşıyor. İçeride PKK’yı bitirdi. Siz onu PKK’nın Türkiye sınırları içinde Kandilcikleri, kampları olduğu zaman söyleyecektiniz. Türkiye, terörü bitirmekte kararlı, PKK’nın lideri olan Öcalan ise terör örgütüne silah bıraktırmak ve terör faaliyetlerinin sona erdiğini ilan etmek için bir fırsat istemiş, buna ehil olduğunu söylemiş, devlet de ona bu imkânı tanımış. Bundan ötesi yok. İnisiyatif de irade de devletin elinde.

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ŞEHİT AİLELERİ

Yılmaz Tunç, “Şehit ailelerini rencide edecek bir tavır içinde olamayız. Burada hedeflenen Terörsüz Türkiye’dir” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti milletvekilleriyle toplantıda, bir milletvekilinin sorusu üzerine “Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok” demişti.

ŞAİBELİ KURULTAY



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, güncel yürüyen davalarla ilgili konulara pek girmek istemedi. Ama şaibeli CHP Kurultayı’na yönelik iddiaların CHP’liler tarafından dile getirildiğinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu CHP’nin bir önceki genel başkanı, Akif Hamzaçebi CHP’nin etkili isimlerinden biri, konuyu yargıya taşıyan Nihat Yeşiltaş CHP’nin Bursa İl Başkanı, iddiaların kaynağı olan Erkan Çakır o dönem CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı.

Elmanın kurdu içinde derler.

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SORUŞTURMA DERİNLEŞECEK Mİ

Yılmaz Tunç katıldığı NTV’deki canlı yayında CHP Kurultayı’na yönelik dile getirilen iddiaların Siyasi Partiler Kanunu’na göre suç teşkil ettiğini söyledi. Somut delil elde edildiği taktirde soruşturmanın derinleştirileceğine işaret etti.

Şaibeli kurultayla ilgili bilgiler ve somut belgeler yağdığı söyleniyor.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalara da yine NTV yayınında değindi. Davaların içeriğine girmedi. Yargı mensuplarına yönelik hakaretlere dikkat çekti. “Tehdide varan sözler ifade ediliyor. Bu doğru değil. Onlar ‘yargı tacizi’diyor, aslında yargıya taciz var” dedi.

NEREDE ŞAİBE ORADA İMAMOĞLU



CHP’nin başını derde sokan dört başlık say derseniz;

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1 Para kuleleri

2 Kent Uzlaşısı

3 Şaibeli kurultay

4 İmamoğlu hakkında açılan davalar...

İMAMOĞLU’NUN EKİBİ

Para kulelerinde başrollerde İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş, şimdi CHP milletvekili olan İmamoğlu’nun avukatlığını da yapan Turan Taşkın Özer, İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz var. Para kulelerinin trafiği İmamoğlu’nun etrafında dönüyor.

KENT UZLAŞISI

Kent Uzlaşısı baştan sona Ekrem İmamoğlu’nun operasyonu. Hem yurtiçinde hem yurtdışında görüşmeler yaptığı bir konu. CHP’nin İstanbul’da Esenyurt ve Güngören İlçe Belediye başkan adayları ilan edildikten sonra geri çektirildi, DEM Partili isimler aday gösterildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütüyle ilişkisine dair iddialar nedeniyle tutuklandı. Önceki gün DEM Parti kökenli Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 9 belediye meclis üyesi gözaltına alındı. PKK’yla ilişkileri nedeniyle Kent Uzlaşısı CHP’nin başını ağrıtmaya devam edecek.

Şaibeli kurultay iddialarının merkezinde de Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Çünkü o kurultayı yöneten divan başkanıydı. Gece yarısı döviz bürolarının açıldığı, Ekrem İmamoğlu’na yakın bir CHP yöneticisinin 1500 ila 10 bin dolar arasında para dağıttığı, ev ve arabaların verildiği iddialarında da yine Ekrem İmamoğlu adres gösteriliyor.

İMAMOĞLU DAVALARI

Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine “ahmak” dediği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in çocuklarını hedef gösterdiği, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırıldığı iddialarıyla yürüyen mahkemeleri var. CHP son 5 yılını Ekrem İmamoğlu davaları nedeniyle adliyelerin kapısında geçiriyor.

Nerede CHP’yle ilgili şaibe iddiası, orada Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Bu kadarı tesadüf mü?