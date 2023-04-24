Seçime dönük öneriler

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Ama seçime gidildiği bu seferki 23 Nisan Özel Oturumu farklıydı. Listelere giremeyen milletvekilleri son kez oturdukları koltuklarında Meclis’in fotoğrafçısına veda kareleri çektirdiler. Tabii Hürriyet’in usta fotomuhabiri Rıza Özel de Meclis fotoğrafçısının fotoğrafını çekti.





23 Nisan Özel Oturumu seçimin gölgesinde yapıldı. Oturumu yöneten Meclis Başkanı Mustafa Şentop da AK Parti adına konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yeni dönem Meclis’te olmayacakları için veda konuşmalarını yaptılar.

SEÇİM ORTAMI GERGİN

Seçim kararı alınması nedeniyle milletvekilleri durgundu. Ama benim endişem siyasetteki gerginliğin Meclis’e yansımasıydı. Allah’tan endişe verici bir şey olmadı. Gerçekten çok gergin bir seçim kampanyası yürütülüyor. İYİ Parti ve CHP İstanbul İl Merkezi önünde atılan kurşunlar, AK Parti’nin Çukurova ve Ataşehir’deki seçim bürolarının kurşunlanması beni tedirgin ediyor. Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Seçim, demokrasinin bayramı demektir. Kurşun ne oluyor? Silah ne oluyor? Tuhaf şeyler oluyor. Seçim gecesine dikkat.

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TÜRK BAYRAĞI AÇTI

AK Parti adına kürsüye çıkan Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda beklenmedik bir hareket yaptı. Kürsüde Türk bayrağını açtı, İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını okudu. Sonra bayrağı öpüp başına koydu ve katlayıp cebine yerleştirdi. AK Parti milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

Meclis kürsüsüne çekiçle çıkan oldu. Peynir, ekmek getiren oldu. Tişörtünü çıkaran bile çıktı. Onlar hoş değildi ama Türk bayrağı Meclis kürsüsüne yakıştı.

KILIÇDAROĞLU’NUN KONUŞMASI

Kılıçdaroğlu kürsüye, seçim kampanyasını üzerine oturttuğu, “Sana söz yine baharlar gelecek” temalı bir dosya ile çıktı. Seçim konuşması yaptı. Gerginlikten zaman zaman elleri titriyordu. AK Parti milletvekilleri laf atmayınca tatsız bir olay yaşanmadı.

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KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR

Meclis’te oturum devam ederken iktidar ve muhalefet kulislerini gezdim. Tek gündem vardı, o da seçim. Milletvekilleri ile karşılaşınca kimi “Ben önümüzdeki dönem yokum” diye vedalaşıyor kimi de “Yeni dönemde de görüşmek üzere” diyerek yeni dönemde de Meclis’te olacağını ima ediyordu.

SAHADAN TESPİTLER

AK Parti milletvekilleri ile sohbet etme imkânı buldum. Bunu başlıklar halinde aktarmak istiyorum.

1- Saha çok iyi. Vatandaş muhalefetteki çok başlılıktan rahatsız.

2- Deprem konutlarının teslim edilmeye başlanması güveni artırdı.

3- Tarımda taban fiyat beklentisi var. Tatmin edici bir taban fiyat verildiği zaman seçim havası etkilenir.

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4- Kandil’den yapılan açıklamalar ve HDP’nin Kılıçdaroğlu’na desteği milliyetçi duyguların yoğunlukta olduğu Ege, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde ters tepiyor.

5- Togg, Karadeniz gazının sisteme verilmesi, TCG Anadolu gemisi, İHA’lar, SİHA’lar seçmeni etkiliyor.

6- Sahada en çok ekonomiyle ilgili sorularla karşılaşıyoruz. Vatandaş Cumhurbaşkanı’ndan seçimden sonra ekonominin daha iyi olacağı yönünde güvence bekliyor.

CUMHURBAŞKANI’NDAN TALEPLER

7- Bağ-Kur’lular EYT’de prim gün sayılarındaki eşitsizlikten dolayı şikâyetçi. Stajyerler staj dönemindeki SKK girişlerinin emeklilikte esas alınmasını istiyor. Sözleşmeli uzman çavuşların kadro talebi var. Bu kesimler, Cumhurbaşkanı’mızdan seçimden sonra mağduriyetlerinin giderileceği yönünde güvence bekliyor.

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KILIÇDAROĞLU’NUN ALEVİ ÇIKIŞI

KILIÇDAROĞLU birbiri ardına iki video yayınladı.

Birinde Kürtlere terörist muamelesi yapılıyor dedi.

Diğerinde Alevi kimliğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, neden iki fay hattını harekete geçirdi, diye kulislere kulak kabarttım.

SEBEBİ NEYMİŞ

İki gerekçe ileri sürüldü.

1- Son dönemlerde CHP oylarının bir kısmı Yeşil Sol Parti’ye kaymaya başladı. Bunun önüne geçmek için Kürtlerle ilgili çıkışı yaptı dediler.

2- İstanbul’da ve Ege bölgesinde Alevi seçmenden 1-1.5 puan TİP’e kaymaya başladı. Kılıçdaroğlu bunun önüne geçmek için Alevi çıkışını yaptı.

İyi de seçim uğruna Türkiye’de büyük acılara neden olmuş olan yaraları kaşımanın kime ne faydası var?

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KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEMİŞTİM

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelince CHP’ye yakın gazeteciler, Alevi olduğu için seçim kazanamaz diye kampanya yaptılar. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı destekleyenler, “Kılıçdaroğlu Alevi, kazanamaz” demediler mi? İYİ Parti’den Halil İbrahim Oral bunu bizzat açıklamadı mı?

Bu çağdışı kafa karşısında hiç tereddüt etmeden Kılıçdaroğlu’nu savundum. Ama şimdi Kılıçdaroğlu’nun etnik ve mezhep siyasetine yönelmesini tehlikeli buluyorum.

ERDOĞAN’IN DURUŞU

O zamanlar Kılıçdaroğlu’na en büyük destek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Kılıçdaroğlu’nun birkaç oy uğruna Aleviliğini sahaya sürmesi karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan yine çok doğru bir yerde durdu. Sakarya’daki konuşmasında, “Bizim Sünnilik diye Alevilik diye dinimiz yok, bizim dinimizin tek bir adı var o da İslam’dır. Dini kimliğimizin tek bir adı var, o da Müslümanlıktır. Alevilik, Şiilik ne karıştırıyorsun bunları. Ama dert başka. Vatandaşlarımızın yıllarca ihmal edilen hak ve hukuklarını kullanabilmelerine imkân sağladık. Artık bu tartışmaların yeri de gereği de kalmamıştır” dedi.

Bu sözün üzerine söz söylenmez. Doğru yer burasıdır, doğru tavır budur.