Seçim barajı yüzde 5’e iniyor

Meral Akşener, Çankırı’da bir esnafın, “Siz HDP ile bir oldunuz” diye tepki göstermesi üzerine sessiz kalmamış, HDP ile bir ilişkileri olmadığına dair yemin billah edip, beddualı yanıtlar vermişti.

“PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. Ben tutmuşsam benim belamı versin. Başkası tuttuysa onun belasını versin” demişti.

İYİ Parti’nin CHP ve HDP ile ittifak yapacağı yönündeki iddialara ise “İYİ Parti’yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabası çirkin, saygısız ve çok ayıp” diyerek tepki göstermişti.

Akşener, Balıkesir’de kahvehane ziyareti sırasında, “Senin HDP’yle ne işin var?” sorusu üzerine, “Biz HDP’yle yan yana yürümedik. HDP; PKK’nın uzantısıdır. PKK da terör örgütüdür” demişti.

Meral Akşener’in çıktığı canlı yayınlarda HDP ve PKK ilişkisine dair söylediklerini ise burada aktarmaya gerek duymadım.

İKİ İHTİMAL

Çünkü kahvehanedeki vatandaşımızın ya da bir esnafın HDP’yle ilişkili sorusuna sitem eden, tepki gösteren hatta beddualı yanıtlar veren Meral Akşener, partisinin kurucularından, aynı zamanda İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ın, “HDP’yi PKK üzerinden şeytanlaştırıyorlar” şeklindeki sözlerine karşı ise sessiz kaldı.



