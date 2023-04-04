Seccade albümü yapmışlar

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Kılıçdaroğlu üzgün olduğunu söyledi, özür diledi. Seçimlere giderken, Kılıçdaroğlu dindarların oyunu almak için Erbakan’dan çok Erbakancı kesilmişken, Saadet Partililer tarafından mücahit ilan edilmişken bile bile ayakkabısıyla seccadeye basması düşünülemez.

Ama bu Kılıçdaroğlu’nun dini konularda ne kadar duyarsız, ilgisiz ve özensiz olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz.

Olay, CHP’den milletvekili aday adayı olanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ortaya çıktı. Sen hem seccadeye ayakkabıyla bas hem de bunu fotoğraf olarak çektir, servis et.

Neredeyse albüm yapmışlar.

İYİCE BATIRDILAR

CHP kafası işte.

Ama bu yetmedi.

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Hani kraldan çok kralcılar var ya. Hani CHP’den çok CHP’liler var ya.

Onlar Kılıçdaroğlu’nu batırdı.

Mekke Kadısı havasında biri çıktı, “Seccade halı demektir, üzerine basılır” dedi.

Diğeri çıktı, Kâbe’deki Hacer-ül Esved taşını put ilan etti.

10 AK Parti bir araya gelse Kılıçdaroğlu’na bu kadar zarar veremezdi.

AKŞENER NİYE SUSUYOR

Siyaset aynı zamanda bir duruş meselesi. O nedenle HDP ve Yeşil Sol Parti’nin seçim beyannamesinde açıkladığı konuları Meral Akşener’e sormak istedim. Neden Kılıçdaroğlu’na değil de Akşener’e sormak istedim? Çünkü Akşener, Irak ve Suriye tezkerelerini destekledi ama Kılıçdaroğlu, HDP ile birlikte ret oyu verdi.

HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı. Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. Böylece 6’lı ittifakın 7’nci ortağı oldu.

Daha önce HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak gördüğü, HDP’yi PKK’nın yanına konumlandırdığı için Akşener’e bu soruları sorma hakkımız doğdu.

IRAK VE SURİYE’YE OPERASYONLARI DURDURMAK

HDP’nin seçim beyannamesinde, “Türkiye’nin Kürt sorununu bahane ederek Suriye ve Irak’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesini sağlayacağız” deniliyor.

Meral Hanım, Irak ve Suriye tezkerelerini desteklediğiniz için size soruyorum. HDP’nin bu açıklaması için ne düşünüyorsunuz? Bir cevap vermeyi düşünüyor musunuz?

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IRAK VE SURİYE’DEN ÇEKİLMEK

Türkiye, PKK ile mücadele kapsamında 90’lı yıllardan bu yana Irak’ta; Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyonları nedeniyle de Suriye’de. CHP, HDP ile birlikte hareket ederek Irak ve Suriye tezkerelerine ret oyu verdi. Kılıçdaroğlu, “Bundan sonraki tüm tezkerelere hayır diyeceğiz” diye açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun söz verdiği gibi Türkiye, Irak ve Suriye’den çekilirse, bizim boşalttığımız yerleri PKK’ya verecekler.

Irak ve Suriye tezkerelerine destek verdiğiniz için Meral Hanım size soruyorum. Mehmetçiğin Irak ve Suriye’den çekilmesine oy verecek misiniz?

Türk milliyetçiliği adına bir tavır ortaya koymayı düşünüyor musunuz?

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ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK

HDP’nin seçim beyannamesinde, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm siyasi tutsakların koşullu salıverilmeden yararlanmasını engelleyen hükümleri kaldıracağız” deniliyor. Bu, Öcalan’ı İmralı’dan çıkaracağız demek. Zaten Ahmet Türk, “Bu dönem, Öcalan’ı özgürleştirme dönemidir” demişti.

Meral Hanım sizin böyle düşünmediğinizi biliyorum ama niye çıkıp bu konularda tek bir söz söylemiyorsunuz?

YENİ BEYANNAME

Meral Hanım, dün de HDP’nin merkezinde yer aldığı “Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı” seçim beyannamesini açıkladı.

- Kürtlerin, Kürt ve Kürdistan isimleriyle özgürce örgütlenmeleri ve kendilerini ifade etmelerinin önünü açan demokratik bir ortamın yaratılması,

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- Kürt halkına, Kürdistan’da kendi kendilerini yönetmelerine imkân verecek bir statünün tanınması,

- Kürt halkının diğer halklarla bir arada, eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşamasını güvence altına alan demokratik, çoğulcu, ademi merkeziyetçi bir anayasanın yapılması...

Deniliyor.

Hadi seçimlerde 6’lı Masa’yı destekleyeceği için HDP’nin seçim beyannamesine ses çıkarmadınız, dün açıklanan beyanname için bir şey diyecek misiniz?

KANDİL’E SESSİZ

Meral Hanım sahi Kandil’deki terör baronlarının açıklamalarına niye sessiz kalıyorsunuz?

Duran Kalkan, “AK Parti iktidarını her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz” dedi.

Bese Hozat, “Biz HDP’nin Millet İttifakı’nı destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz” diyor. Murat Karayılan, “14 Mayıs’ta sadece cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek” diyor. Sırrı Sakık, “Yüz yıllık Cumhuriyet’i değiştireceğiz” diyor.

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NİYE SUSUYORSUNUZ?

Peki Meral Hanım siz ne diyorsunuz? Niye susuyorsunuz? “Eli kanlı katiller, siz susun. Bu bizim mücadelemiz” demiyorsunuz?

MERAL HANIM ÖZÜR DİLEYECEK MİSİNİZ?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırıda bulunulduğu haberleri yayınlanınca ilk tepki gösterenlerden biriydim.

Çünkü tam da seçimlere giderken bu tür provokasyonlarla ülkemizin karıştırılmasından endişe ediyordum. O yüzden failin bir an önce yakalanması ve olayın aydınlatılması çağrısı yaptım.

Bir provokasyona alet olmamak ama aynı zamanda olayın aydınlatılması için takipçi olmak gerekiyordu. Çünkü büyük yangınlar küçük kıvılcımlardan çıkardı.

Meral Akşener ise sorumlu hareket etmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. “Recep Bey’in tehdidi ile partimiz kurşunlanmıştır” dedi.

İFADESİNDE ANLATTI

Olayın faili M.E. yakalandı. İfadesinde olayı şöyle anlattı:

“Şantiye içerisinde üç şahsın hurda malzemeleri ve araç malzemeleri aldığını gördüm. Şahıslara malzemeleri bırakmaları için bağırdım. Şahıslar umursamadı ve malzemeleri toplamaya devam ettiler. Ben de bunun üzerine şahısları korkutmak ve uzaklaştırmak amacıyla havaya doğru iki el ateş ettim. Buna rağmen yine kaçmadılar. Yanlarına doğru yaklaşıp tekrar havaya birkaç el ateş ettim, tekrar kaçmamaları üzerine şahıslara iyice yaklaştım, bu sırada ayağım kaydı ve yere düştüm. Kafamı yere çarptım. Bunun kızgınlığı ve şahısların halen orada durup pişkin davranmalarına kızarak yere doğru iki-üç el daha ateş ettim. Bunun üzerine şahıslar malzemeleri bırakıp kaçtılar. Benim ateş ettiğim yer İYİ Parti binasından yüksekte kalır, kot farkı vardır. Arazi eğiminden dolayı ateş ettiğim mermilerden İYİ Parti binasına isabet olmuş.” Peki Meral Hanım bu konuda ne diyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür dilemeyi düşünüyor musunuz?