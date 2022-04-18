Savaş ne zaman biter, yaptırımlar ne zaman kalkar

Savaşın genişlediği bir dönemde bu sorunun çok anlamlı olmadığının farkındayım.
Ama aynı zamanda herkesin bu sorunun cevabını araştırdığını biliyorum. Peki, bu savaşın ne zaman biteceğini bilen var mı? Savaşı başlatmayı bilirsiniz ama ne zaman biteceğini bilemezsiniz.
Saddam Hüseyin Kuveyt Savaşı’nı başlatırken nasıl biteceğini biliyor muydu? Ermenistan, saldırırken Karabağ Savaşı’nın nasıl biteceğini hesap etmiş miydi?
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul buluşması barış umutlarını arttırmıştı. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da işaret ettiği gibi, “Buça’dan ve Irpin’den gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi.”
Ukrayna, Rusya’nın Karadeniz filosundaki amiral gemisi, “Moskova”yı vurarak Putin’e ağır bir darbe indirdi. Ama bu, savaşın yayılmasına neden oldu. Rusya, ablukayı kaldırdığı Kiev’i tekrar vurmaya başladı.
Tam da Amerika’nın istediği oldu. Çünkü bir yetkilinin belirttiği gibi, “Amerika savaşın devam etmesini istiyor.”
Ben tekrar Ukrayna-Rusya Savaşı ne zaman biter sorusuna dönmek istiyorum.
Şu günlerde Batı’nın önemli şirketleri önünü görmek için Amerikalı askerleri ve stratejistleri konuk ediyor. Geleceğe dair bir perspektif oluşturmaya çalışıyorlar. Savaşın ne zaman biteceğini ve ekonomik yaptırımların ne zaman kalkacağını öğrenmeye çalışıyorlar.
Savaşın başlaması kadar biteceği konusunda da kesin yargıda bulunmak mesleki açıdan büyük bir risktir.
‘SAVAŞ ÇIKMAYACAK’ DEMİŞLERDİ
Rahmetli Mehmet Ali Birand, Fransızların planından umutlanarak 1. Körfez Savaşı’nın çıkmayacağını iddia etmişti. CNN’den Bağdat’ın füzelerle vurulmasını izledik.
1 Mart tezkeresine haklı gerekçelerle karşı çıkanlar da Türkiye’nin Amerikan askerlerine izin vermediği takdirde ABD’nin Irak’ı işgal edemeyeceğini savunuyordu. Türkiye, tezkereyi reddetti ama değişen tek şey ABD savaşı kuzeyden değil, güneyden başlattı.
Rusya ile Ukrayna Savaşı’nın çıkmayacağını anlatan emekli askerlerin ve stratejistlerin bir kısmı Rusya’nın saldırılarını başlattığı 24 Şubat günü ekranlardan savaşı anlatmak zorunda kaldı.
Gazeteciler açısından durum daha kritik. Çünkü ne savaşı başlatan iradeyiz ne de savaşı sona erdirecek olan gücün sahibiyiz. Ama kulislerde ne konuşuluyor, savaşın bitmesine dair neler tartışılıyor sorusuna yanıt aramak görevimiz.
HAZİRAN-TEMMUZ
Batılı şirketlerin konuk ettiği Amerikalı askerler, bu yıl haziran ya da temmuz ayında Ukrayna Savaşı’nın biteceğini söylüyorlar.
Savaşın genişlediği bir sırada bu takvim size inandırıcı gelmeyebilir. Ben de bu yılı mı yoksa önümüzdeki yılı mı kastediyorlar diye sormak zorunda kaldım. Tabii ki sahadaki gerçeklerle test edilmesi lazım. Ama güvenilir kaynaklardan aldığım bir kulis olduğu için paylaşmak istedim.
YAPTIRIMLAR KALKACAK MI
Bence savaş kadar önemli bir nokta daha var.
“Savaş bitse de Rusya’ya yaptırımlar kaldırılmayacak.”
Yani sahadaki savaş bitse de ekonomi savaşı sürecek. Zaten ABD’nin savaşı da ekonomi savaşı.
HEDEF RUSYA MI PUTİN Mİ
Kulislere biraz daha derinleşince fotoğraf daha da netleşmeye başladı. Tabii bizim bir görevimiz de görüneni değil, arkadaki asıl gerçeği ortaya çıkarmak.
Amerika’nın bu savaştaki asıl hedefinin Rusya değil, Putin’i devirmek olduğu söyleniyor.
ABD ve İngiltere, Putin’i devirmek için uzun süren bir hazırlık yürütmüş. Ancak bu planları yürürlüğe koymak için Trump’ın gitmesi, Biden’ın gelmesi beklenmiş. Biden ve Johnson’u bu plana ikna ettikten sonra harekete geçmişler. Bu aşamada ‘hedef Putin’i devirmek’ sözünün altını çiziyorum ama Putin’den öte de bir hedef var. Ama asıl hedef ne sorusuna sonra gelmek istiyorum.
“ABD’nin asıl hedefi Rusya değil, Putin. Rusya büyük bir devlet. Ukrayna Savaşı’nda istediğini elde edemese de varlığını sürdürür. Orada bir sorun yok. Ama kendini ikinci Çar olarak gören Putin’le olmaz. Savaş bitse de Putin devrilene kadar yaptırımlar devam edecek. Putin devrildikten sonra yaptırımlar kaldırılacak. Rusya’da Batı yanlısı bir yönetim kurulacak.”
UYDU SAVAŞI MI
Kiev’i 48 saat içinde alacağını düşünen Putin fena halde yanıldı. Karizmasını fena çizdirdi. Savaşın sonunda Putin’in tasfiye olması için ABD savaşı uzatmaya çalışıyor. Şimdilerde ABD’nin silah fabrikaları Ukrayna’ya çalışıyor. “Özellikle Stinger ve tanksavar füzeleri Javelin’in üretildiği fabrikalar non-stop üretim yapıyor” deniliyor. Ama şu aktaracağım bilgi daha kritik. “Batı’nın uyduları Ukrayna ve Rusya üzerine yöneltilmiş durumda. 1 metre mesafeden netlikte ve HD kalitesiyle sağlanan görüntüler anında Ukrayna’ya aktarılıyor.”
Rusya’nın hava üstünlüğü böylece dengelenmiş. Moskova kruvazör gemisi uydulardan belirlenen koordinatlarla Neptün füzesiyle vurulmuş.
Bu durumda Rusya ne yapacak? Batı’nın uydularını mı düşürecek? Ukrayna Savaşı bu kez uzayda uydu savaşı olarak mı yaşanacak?
ASIL HEDEF ÇİN
Şimdi en önemli soruya sıra geldi. Batılı ekonomi çevrelerine sunum yapan ABD’li stratejistler, “Asıl hedef Rusya değil, Çin. Çünkü Çin ekonomik savaşta ABD’yi geçti. Ama Amerika hâlâ hegomonik bir güç. Askeri üstünlüğünü kullanarak Çin’i geriletmeyi hedefliyor. 14 Mart’ta, İtalya’da yapılan görüşmede Çin, Rusya’ya destek verdiği takdirde ekonomik yaptırımlara maruz kalacağı konusunda uyarılmış. Çin bunu kabul etmiş. Zaten Putin de Çin’den beklediği desteği alamamanın hayal kırıklığını yaşıyor. İlk aşamada Rusya’da Batı yanlısı bir yönetim kurularak Rusya ile Çin arasında bağlar zayıflatılacak. İkinci aşamada ise Çin’e yönelik planlar devreye girecek.”
Peki bu nasıl olacak?
Ukrayna Savaşı bittiği zaman Çin’le ilgili gelişmelere odaklanmakta fayda var.
İki noktaya değinmek istiyorum:
1- Çin’in izole edilmesi için hazırlanan planların devreye sokulacağı söyleniyor. Ama Çin, Rusya gibi tuzağa düşmedi.
PUTİN NE YAPACAK
2- Ukrayna Savaşı için Putin’in sonunu getirecek yorumları yapılıyor. Ama Putin, Rusya’yı ayağa kaldıran, dünyanın en önemli liderlerinden biri. Tuzağa düşmüş olabilir. Ama henüz kartlarının tümünü oynamadı.
Savaş ne zaman biter, yaptırımlar ne zaman kalkar
Savaşın genişlediği bir dönemde bu sorunun çok anlamlı olmadığının farkındayım.
Ama aynı zamanda herkesin bu sorunun cevabını araştırdığını biliyorum. Peki, bu savaşın ne zaman biteceğini bilen var mı? Savaşı başlatmayı bilirsiniz ama ne zaman biteceğini bilemezsiniz.
Saddam Hüseyin Kuveyt Savaşı’nı başlatırken nasıl biteceğini biliyor muydu? Ermenistan, saldırırken Karabağ Savaşı’nın nasıl biteceğini hesap etmiş miydi?
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul buluşması barış umutlarını arttırmıştı. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da işaret ettiği gibi, “Buça’dan ve Irpin’den gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi.”
Ukrayna, Rusya’nın Karadeniz filosundaki amiral gemisi, “Moskova”yı vurarak Putin’e ağır bir darbe indirdi. Ama bu, savaşın yayılmasına neden oldu. Rusya, ablukayı kaldırdığı Kiev’i tekrar vurmaya başladı.
Tam da Amerika’nın istediği oldu. Çünkü bir yetkilinin belirttiği gibi, “Amerika savaşın devam etmesini istiyor.”
Ben tekrar Ukrayna-Rusya Savaşı ne zaman biter sorusuna dönmek istiyorum.
Şu günlerde Batı’nın önemli şirketleri önünü görmek için Amerikalı askerleri ve stratejistleri konuk ediyor. Geleceğe dair bir perspektif oluşturmaya çalışıyorlar. Savaşın ne zaman biteceğini ve ekonomik yaptırımların ne zaman kalkacağını öğrenmeye çalışıyorlar.
Savaşın başlaması kadar biteceği konusunda da kesin yargıda bulunmak mesleki açıdan büyük bir risktir.
‘SAVAŞ ÇIKMAYACAK’ DEMİŞLERDİ
Rahmetli Mehmet Ali Birand, Fransızların planından umutlanarak 1. Körfez Savaşı’nın çıkmayacağını iddia etmişti. CNN’den Bağdat’ın füzelerle vurulmasını izledik.
1 Mart tezkeresine haklı gerekçelerle karşı çıkanlar da Türkiye’nin Amerikan askerlerine izin vermediği takdirde ABD’nin Irak’ı işgal edemeyeceğini savunuyordu. Türkiye, tezkereyi reddetti ama değişen tek şey ABD savaşı kuzeyden değil, güneyden başlattı.
Rusya ile Ukrayna Savaşı’nın çıkmayacağını anlatan emekli askerlerin ve stratejistlerin bir kısmı Rusya’nın saldırılarını başlattığı 24 Şubat günü ekranlardan savaşı anlatmak zorunda kaldı.
Gazeteciler açısından durum daha kritik. Çünkü ne savaşı başlatan iradeyiz ne de savaşı sona erdirecek olan gücün sahibiyiz. Ama kulislerde ne konuşuluyor, savaşın bitmesine dair neler tartışılıyor sorusuna yanıt aramak görevimiz.
HAZİRAN-TEMMUZ
Batılı şirketlerin konuk ettiği Amerikalı askerler, bu yıl haziran ya da temmuz ayında Ukrayna Savaşı’nın biteceğini söylüyorlar.
Savaşın genişlediği bir sırada bu takvim size inandırıcı gelmeyebilir. Ben de bu yılı mı yoksa önümüzdeki yılı mı kastediyorlar diye sormak zorunda kaldım. Tabii ki sahadaki gerçeklerle test edilmesi lazım. Ama güvenilir kaynaklardan aldığım bir kulis olduğu için paylaşmak istedim.
YAPTIRIMLAR KALKACAK MI
Bence savaş kadar önemli bir nokta daha var.
“Savaş bitse de Rusya’ya yaptırımlar kaldırılmayacak.”
Yani sahadaki savaş bitse de ekonomi savaşı sürecek. Zaten ABD’nin savaşı da ekonomi savaşı.
HEDEF RUSYA MI PUTİN Mİ
Kulislere biraz daha derinleşince fotoğraf daha da netleşmeye başladı. Tabii bizim bir görevimiz de görüneni değil, arkadaki asıl gerçeği ortaya çıkarmak.
Amerika’nın bu savaştaki asıl hedefinin Rusya değil, Putin’i devirmek olduğu söyleniyor.
ABD ve İngiltere, Putin’i devirmek için uzun süren bir hazırlık yürütmüş. Ancak bu planları yürürlüğe koymak için Trump’ın gitmesi, Biden’ın gelmesi beklenmiş. Biden ve Johnson’u bu plana ikna ettikten sonra harekete geçmişler. Bu aşamada ‘hedef Putin’i devirmek’ sözünün altını çiziyorum ama Putin’den öte de bir hedef var. Ama asıl hedef ne sorusuna sonra gelmek istiyorum.
“ABD’nin asıl hedefi Rusya değil, Putin. Rusya büyük bir devlet. Ukrayna Savaşı’nda istediğini elde edemese de varlığını sürdürür. Orada bir sorun yok. Ama kendini ikinci Çar olarak gören Putin’le olmaz. Savaş bitse de Putin devrilene kadar yaptırımlar devam edecek. Putin devrildikten sonra yaptırımlar kaldırılacak. Rusya’da Batı yanlısı bir yönetim kurulacak.”
UYDU SAVAŞI MI
Kiev’i 48 saat içinde alacağını düşünen Putin fena halde yanıldı. Karizmasını fena çizdirdi. Savaşın sonunda Putin’in tasfiye olması için ABD savaşı uzatmaya çalışıyor. Şimdilerde ABD’nin silah fabrikaları Ukrayna’ya çalışıyor. “Özellikle Stinger ve tanksavar füzeleri Javelin’in üretildiği fabrikalar non-stop üretim yapıyor” deniliyor. Ama şu aktaracağım bilgi daha kritik. “Batı’nın uyduları Ukrayna ve Rusya üzerine yöneltilmiş durumda. 1 metre mesafeden netlikte ve HD kalitesiyle sağlanan görüntüler anında Ukrayna’ya aktarılıyor.”
Rusya’nın hava üstünlüğü böylece dengelenmiş. Moskova kruvazör gemisi uydulardan belirlenen koordinatlarla Neptün füzesiyle vurulmuş.
Bu durumda Rusya ne yapacak? Batı’nın uydularını mı düşürecek? Ukrayna Savaşı bu kez uzayda uydu savaşı olarak mı yaşanacak?
ASIL HEDEF ÇİN
Şimdi en önemli soruya sıra geldi. Batılı ekonomi çevrelerine sunum yapan ABD’li stratejistler, “Asıl hedef Rusya değil, Çin. Çünkü Çin ekonomik savaşta ABD’yi geçti. Ama Amerika hâlâ hegomonik bir güç. Askeri üstünlüğünü kullanarak Çin’i geriletmeyi hedefliyor. 14 Mart’ta, İtalya’da yapılan görüşmede Çin, Rusya’ya destek verdiği takdirde ekonomik yaptırımlara maruz kalacağı konusunda uyarılmış. Çin bunu kabul etmiş. Zaten Putin de Çin’den beklediği desteği alamamanın hayal kırıklığını yaşıyor. İlk aşamada Rusya’da Batı yanlısı bir yönetim kurularak Rusya ile Çin arasında bağlar zayıflatılacak. İkinci aşamada ise Çin’e yönelik planlar devreye girecek.”
Peki bu nasıl olacak?
Ukrayna Savaşı bittiği zaman Çin’le ilgili gelişmelere odaklanmakta fayda var.
İki noktaya değinmek istiyorum:
1- Çin’in izole edilmesi için hazırlanan planların devreye sokulacağı söyleniyor. Ama Çin, Rusya gibi tuzağa düşmedi.
PUTİN NE YAPACAK
2- Ukrayna Savaşı için Putin’in sonunu getirecek yorumları yapılıyor. Ama Putin, Rusya’yı ayağa kaldıran, dünyanın en önemli liderlerinden biri. Tuzağa düşmüş olabilir. Ama henüz kartlarının tümünü oynamadı.