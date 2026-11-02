Sarıgül soruşturması Özgür Özel’e uzandı

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Mustafa Sarıgül’ün büyük oğlu Emir Sarıgül, “Babam, Özgür Özel’e elden 350 bin dolar verdi” dedi.

Manavgat Belediyesi’nde rüşvet, baklava kutusu içinde verilmişti. Emir Sarıgül de babasının hediye paketleri arasında 350 bin doları Özgür Özel’e verdiğini iddia etti.

ÖNCE 250 BİN DOLAR

Emir Sarıgül’ün savcılıkta verdiği ifadeye göre para iki dilim halinde verilmiş.

Biri, YENİ Parti’nin kuruluş sürecinde genel merkez binasının tefrişatının yapılması için verilmiş. Emir Sarıgül, babasının 250 bin doları Ümitköy’de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel’e ait aracın içine bıraktığını söylüyor. Tam ifadesi şöyle; ”O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel, 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin doları Özgür Özel’a ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana kendisi anlattı” diyor.

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100 BİN DOLAR DAHA

Emir Sarıgül, 100 bin doların ise hediye paketi içinde verildiğini anlatıyor. Emir Sarıgül’e kulak verelim: “Şöyle ki o tarihte babam, Özgür Özel’in Ankara’daki eve yemeğe geleceğini bana söylemişti. Babam bana Vakko’dan 2 adet atkı almamı söyledi. Ben de İstinye Park’taki Vakko’dan 2 adet atkı aldırdım. Sonrasında babam, İstanbul’daki Ulus Platin Konutları’nda bulunan evde bu atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu, paraların yanında atkılar da duruyordu. Sonrasında biz bunu bir hediye paketi şekline getirdik. Babam da bu paketi alarak kendi aracıyla İstanbul Havalimanı’na gitti. Uçakla Ankara’ya gidip önce Meclis’e uğradı, ardından Ümitköy Angora Evleri’ndeki eve geçti. Akşamına da Özgür Bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş. Babam ertesi gün söyledi.”

Emir Sarıgül, ayrıca can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek mahkemeden koruma talep etmiş.

Emir Sarıgül’ün iddialarının ispat edilmesi için bölgedeki kamera kayıtlarına, telefonların daraltılmış baz kayıtlarına ve HTS verilerine bakılır.

Özgür Özel’in bu konuyla ilgili açıklamasını merak ediyorum. “Siyasi operasyon” diye geçiştiremez. Ekrem İmamoğlu davasındaki rüşvet, yolsuzluk ve gayri ahlaki işler için “Siyasi operasyon” dedi. ”Sütte leke var bizim arkadaşlarımızda leke yok” dedi. Ama lağım bir kez patlamıştı. Hatta Manavgat’taki baklava kutularının içindeki Euro’lara ilişkin de 32.5 saatlik kamera kaydını açıklayacaktı ama mahkeme bitti; rüşvetçiler cezalandırıldı ama Özgür Özel’den beklenen açıklama gelmedi. Bu kez Mustafa Sarıgül’den para aldığı iddiası ile karşı karşıya.



Özgür Özel, bu işi suskunlukla geçiştiremez. Çünkü kamera kayıtları, baz kayıtları ve HTS verileri her şeyi ortaya çıkarır. Ayrıca hem Özkan Yalım’ın hem Muhittin Böcek’in de Özgür Özel’le para trafiğine ilişkin itirafları var. Bunlarla ilgili Özgür Özel hakkında düzenlenmiş fezlekeler Meclis’te bekliyor. Özgür Bey, açıklama yaparsa kendisine yer veririm.



SARIGÜL İNKÂR EDİYORMUŞ

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Aldığım bilgilere göre Mustafa Sarıgül, Özgür Özel’e 350 bin dolar verdiği iddialarını inkâr ediyormuş. Böyle bir görüşmenin olmadığını, Özgür Özel’in kendisinden para talebinin olmadığını ve para vermediğini söylüyormuş.

ÖZKAN YALIM’IN İTİRAFI



Mustafa Sarıgül’ün hediye paketi iddiası Manavgat’daki baklava kutularının içindeki rüşveti hatırlattı; ama bir de Özkan Yalım’ın “mavi çanta”sı vardı. Özkan Yalım, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğu zaman iki parça halinde 1 milyon 200 bin dolar verdiğini açıklamıştı.

MAVİ ÇANTA

Özkan Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel’e elden 200 bin TL verdiğini söylüyor. Özgür Özel’in WhatsApp üzerinden tekrar irtibata geçip, ”Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla” dediğini anlatıyor. 1 milyon TL’yi hazırladıktan sonra Özgür Özel’e haber verdiğini, onun da 14 Ekim tarihinde irtibat kurup Denizli’ye geleceğini belirterek, parayı orada vermesini istediğini söylüyor. Özkan Yalım, Denizli programı sırasında Özgür Özel’in yönlendirmesiyle çocukluk arkadaşı olan Demirhan Gözaçan ile buluşup 1 milyon TL’yiÖzgür Özel’in aracının bagajındaki mavi çantanın içine bırakıyor. Özkan Yalım’ın Demirkan’la buluşmasının baz kayıtları ile uyuştuğu tespit edildi.

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MUHİTTİN BÖCEK

Antalya eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Özgür Özel’in talebi üzerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro verdiğini itiraf etmişti. Muhittin Böcek’in parayı verdim dediği tarihte Ferdi Zeyrek’i ziyaret ettiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları ortaya çıkmıştı.

Özgür Özel belli ki parayla siyaset yapmayı seviyor. Ekrem İmamoğlu gibi. Özgür Özel’in etrafında dönen bu para trafiği izah edilmeye muhtaç.