Sanchez’in uçağının kokpitinden dumanlar yükseldi

Gracias Senor Sanchez.

Teşekkürler Sayın Sanchez

Sanchez, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan’ın başkenti Erivan’a giderken uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı.

Tabii Sanchez’in İsrail karşı tutumu bilindiği için ilk anda aklımıza kötü senaryolar geldi. Hatta Sanchez’i kim öldürmek istedi başlıkları atıldı.

Sanchez’i taşıyan Airbus 310 tipi uçak hava sahamızdayken saat 20.23’te kokpitte duman nedeniyle full emergency bildiriminde bulunuyor.

En yakın havaalanı Esenboğa olduğu için Ankara’ya yönlendiriliyor. Bu sırada pilotla irtibat halinde kalınıyor. Sanchez’in uçağı saat 20.43’te Esenboğa Havalimanı’na sorunsuz iniş yapıyor.

Sanchez ve beraberindeki heyet, VIP araçlarla yabancı konukların misafir edildiği bölüme alınıyorlar. Bu sırada Ankara’daki Sanchez ve heyeti için otel hazırlanıyor. Sanchez, saat 21.26’da Esenboğa Havalimanı’ndan kalacağı otele doğru hareket ediyor.

KAMERA İLE KONTROL EDİLİYOR

Sanchez’in uçağı 24 saat kameralarla kontrol edilen hangara alınıyor. VIP uçak olması nedeniyle ayrıca fiziki güvenlik önlemleri de alınıyor. Türk Hava Yolları’nın teknik servisi gece çalışıyor. Arıza tespit ediliyor ve gideriliyor.

Bu arada Sanchez’i Ermenistan’a götürmek üzere sabah 07.05’te İspanya’dan 15 kişilik ikinci bir uçak geliyor.

Ancak heyet 30 kişilik, uçak ise 15 kişilik. Ayrıca arıza gideriliyor. Bu durumda Sanchez geldiği uçakla 09.10’da Ermenistan’a uçuyor.

LİBYA UÇAĞI-İSRAİL JETİ

Bu vesile ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın düşen Libya uçağıyla ilgili gündeme getirdiği iddiaları da sorma imkânım oldu.

Yavuzyılmaz, kamera sistemlerinin çalışmadığı ve Libya uçağının İsrail jetiyle 1 saat 41 dakika aynı alanda bulunduğu iddiasını gündeme getirdi.

1- Libya uçağının bulunduğu sırada kamera sistemlerinin çalışmadığı iddiası doğru değil.

Bunu uçağın düştüğü gün de yazmıştım. Uçak, 24 saat kameralarla izlenen hangara alınıyor. VIP uçak olması nedeniyle ayrıca fiziki güvenlik önlemleri alınıyor. Uçak düştükten sonra kamera kayıtları soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenmeye alınmış.

2- İki uçak, Esenboğa Havalimanı’nda 24 saat kameralarla izlenen iki ayrı hangara konulmuş.

TOPUKLU EFE’NİN ANKETLERİ NE GÖSTERİYOR

2024 yerel seçimleri öncesinde CNN Türk’te yayında Hakan Bayrakçı, Sonar’ın yaptığı anket sonuçlarını paylaşıyordu. Aydın’a gelince, “CHP adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 14 farkla bu seçimi de kazanıyor” demişti.

Aydın’la ilgili anketleri görünce Hakan Bayrakçı’yı aradım. “Yerel seçimler öncesinde Özlem Çerçioğlu yüzde 14 farkla kazanıyor dedin büyük bir isabetle bildin. Özlem Hanım yüzde 14 farkla kazandı. SONAR’ın yeni bir anketi var mı?” diye sordum.

Nisan ayında yaptıkları anketi gönderdi.

Sonar, “Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden genel olarak memnun musunuz?” diye sormuş.

MEMNUNİYET ANKETİ

Ankete katılanların yüzde 47.1’i ‘memnunum’ diyor. Yüzde 27.7’si ise ‘memnun değilim’ yanıtını veriyor. ‘Çok memnunum’ diyenlerin oranı yüzde 7.5 çıkarken, ‘hiç memnun değilim’ diyenlerin oranı ise yüzde 14.4 çıkıyor. Yüzde 3.3’lük bir kesim ise ‘fikrim yok’ karşılığını veriyor.

‘Çok memnunum’ ve ‘memnunum’ diyenlerin oranını topladığımızda yüzde 54.6’ya ulaşıyor. ‘Hiç memnun değilim’ ve ‘memnun değilim’ diyenlerin oranını topladığımızda ise bu oran yüzde 42.1 çıkıyor.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU BAŞARILI MI

Sonar, anketinde “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu başarılı buluyor musunuz?” diye de sormuş.

‘Başarılı’ diyenlerin oranı yüzde 46.5 çıkarken, ‘başarısız’ diyenlerin oranı yüzde 23.9’da kalmış. ‘Çok başarılı’ diyenler yüzde 12.9 olurken ‘çok başarısız’ diyenlerin oranı yüzde 9.4’te kalmış. Yüzde 7.3’lük bir kesim ise fikir beyan etmemiş.

Bu durumda ‘çok başarılı buluyorum’ diyenler ile ‘başarılı buluyorum’ diyenlerin oranı yüzde 59.4’e ulaşırken, ‘çok başarısız’ ve ‘başarısız’ diyenlerin oranı ise yüzde 33.3’te kalıyor.

Siz, Hakan Bayrakçı’nın başında olduğu Sonar’a kulak verin derim.

SIRRI SÜREYYA- ERDOĞAN YEMEĞİNDE YAŞANANLAR

Sırrı Süreyya Önder’in vefat yıldönümü nedeniyle bir sohbetimiz sırasında paylaştığı anısını aktarmak istiyorum.

2013-2014 yıllarında PKK’nın sabote ettiği çözüm sürecinde Sırrı Süreyya Önder İmralı heyetinde yer alıyordu. Silahların susması için samimi bir çaba sarf ediyordu. Ama işler kötüye gitmeye başlamıştı. O sırada Başbakan Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’i yemeğe davet ediyor. Erdoğan, terör örgütünün süreci sabote ettiğini görüyor. Yemek masasında devam eden sohbet sırasında sürece zarar veren işlerden söz ediyor. Erdoğan bir ara sinirleniyor, elini masaya sert bir şekilde vurunca çatal ve bıçak düşüyor. Sırrı Süreyya Önder o sırada ayağa kalkıyor, “İyi babam o zaman ben gideyim” diyor. Sırrı Süreyya Önder’in yumuşak sesli bu tavrı üzerine Erdoğan, “Otur” diyor. Sırrı Süreyya Önder, “Yok babam yok, gideyim” deyince Erdoğan gülümseyip, “Otur. Sana demedim” diye gönlünü alıyor.

Bu dünyadan bir Sırrı Süreyya Önder geçti. Allah rahmet eylesin.