Saldırıdan önce keşif yapmışlar

Biri ölü, biri yaralı, diğeri sağ olarak ele geçirilen üç saldırganın 1 Nisan ve 2 Nisan tarihlerinde saldırıyı gerçekleştirdikleri Yapı Kredi Plaza’nın etrafında keşif yaptıkları ortaya çıktı. Saldırganların bir keşif sırasında saldırıda kullandıkları araçla geldikleri diğerinde ise farklı bir aracı kullandıkları tespit edildi.

BAKAN ÇİFTÇİ TAKİPTE

Türk polisinin dikkati sayesinde önlenen saldırıyla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıyla ilgili soruşturmayı anlık olarak takip ediyor. Çatışma sırasında yaralanan polislerimizle görüştü. Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan kahraman polisler, dün normal servise alındı. Saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı, saldırganların ailesinden 4 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SALDIRIDAN HABERİM VARDI

Polisle çatışmaya giren ve biri yaralı, diğeri ise sağ olarak ele geçirilen Enes ve Onur Ç. kardeşlerin ailelerinin ifadelerine başvuruldu. Van nüfusuna kayıtlı olan ancak Kocaeli’nde yaşayan aile, saldırganların irtibat kurdukları kişiler hakkında bilgi verdiler. Çelik kardeşlerin son zamanlarda selefi gruplarla ilişki kurduğu belirlendi. Saldırganlardan birinin eşinin, “Saldırıdan haberim vardı. Kendisini defalarca uyardım. Yapma dedim. Ama beni dinlemedi” diye ifade verdiği öğrenildi.

SİLAHI SATAN YAKALANDI

Saldırganların olay sırasında kullandıkları silahı temin eden kişi, İstanbul Tuzla’da yakalanarak göz-

altına alındı. Olay sırasında 3 uzun namlulu silah ve 3 tabanca kullanıldığı tespit edildi. Uzun namlulu silahların tüfeklere şarjör takılması suretiyle modifiye edildiği belirlendi. Saldırı sırasında gözcülük yapan iki kişi de polisin ısrarlı takibi sonucunda olay sırasında kullandıkları Renault marka araçla birlikte yakalanmıştı. Gözcülük yaptıkları tespit edilen Ahmet İ. ve M.A.S.’nın üzerinden ve araçta yapılan aramada silah bulunamadı.

ABİSİ DE YAKALANDI

Gözcülük yapan Ahmet İ.’nin abisi Murat İ. de gözaltına alındı. Murat İ.’nin saldırıyla irtibatlı olduğu ve son 1 yıl içerisinde saldırganlarla yoğun bir şekilde haberleştiği belirlendi. İ. kardeşlerin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Gözcülük yapan Mehmet Ali S.’nin ise Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Böylece saldırıyla doğrudan ilgili olarak biri ölü 4’ü sağ olmak üzere 5 kişi üzerinde duruluyor.

KİMLİKLERİNİ VERMEDİLER

Yaralı olan saldırganın durumunun iyi olduğu ve saldırı nedeniyle gözaltına alınan 4 kişinin sorgularına başlandığı öğrenildi. Saldırganların kimliklerini gizledikleri ancak parmak izi ve baz kayıtlarından kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.

LİDERİ ÇIKTI

Çatışma sırasında vurularak etkisiz hale getirilen Yunus Emre Sarban’ın saldırı için motive eden kişi olduğu ve saldırganların lideri konumunda bulunduğu tespit edildi. Yunus Emre Sarban’ın bir dönem de DEAŞ’la bağlantılı olduğu ama daha sonra uzaklaştığı tespit edildi. Yunus Emre Sarban’ın malvarlığına 370 kişi ile birlikte el konulduğu daha sonra ise bu tedbirin kaldırıldığı ortaya çıktı.

DEAŞ’LA BAĞLANTISI ÇIKMADI

Saldırganların işsiz olduğu, son dönemlerde selefi gruplarla ilişki kurdukları belirlendi. Ancak DEAŞ’la doğrudan bağlantıları ortaya çıkmadı. Eylemin DEAŞ eylemi olmadığı sonucuna varıldı. İsrail’in katliamlarından etkilenen bir grubun silahlı saldırı kararı aldığı belirlendi.

İLETİŞİM BAŞARISI

Bu saldırı bize şunları öğretti.

1- Türk polisi önemli bir saldırıyı başarılı bir şekilde önledi.

2- Saldırının önlenmesi kadar bu sürecin iletişiminin de önemli olduğu ortaya çıktı.

3- Saldırıya ilişkin “dini istismar eden örgüt” tanımı özellikle seçildi. Çünkü, İran savaşı nedeniyle Türkiye’nin bir güven ve istikrar adası olarak ön plana çıkmasından rahatsız olanlar, sosyal medyadan ‘Türkiye’de DEAŞ saldırısı’ diye harekete geçip Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığı ve terör tehdidi altında bulunduğuna dair bir kampanya başlatmak için hazır bekliyordu.

TÜRKİYE’NİN İMAJI

4- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir yandan saldırıya ilişkin gelişmeleri takip ederken diğer yandan yapılacak açıklamaların Türkiye’nin olumlu olan imajına zarar vermemesi için azami derecede titizlik gösterdi.

Ortadoğu’da güven ve istikrarın adresi olarak ön plana çıkan Türkiye’nin bu imajının ne denli doğru olduğu iki olayla ortaya çıktı. Bir, Türkiye’ye atılan 4 füze daha havadayken imha edildi.

Yapılan saldırıda teröristler etkisiz hale getirilirken, amaçlarına ulaşmaları engellendi. Türkiye üzerine hesap yapanların bir kez daha düşünmesi gerekiyor.

EŞREF RÜYA İSRAİL’İN KÂBUSU OLDU

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın Kadir Babası usta oyunca Görkem Sevindik, İsrail’in Filistinlilere yönelik zulümlerine sanatçı duyarlılığı ile tepki göstermişti.

Eşref Rüya, İsrail’de de izlenen bir dizi olduğu için Kadir Baba’nın tepkisi çok etkili olmuş. Bu tür sanatçı duyarlılıklarına hasret kalmıştık. İsrail’in katil bakanı, Filistinliler için “Hayvan” diyen terörist Ben- Gvir bundan rahatsız olmuş. Kadir Baba’yı ismini vererek tehdit ediyor.

İsrail rahatsız olduysa Kadir Baba doğru yolda demektir. Eşref Rüya’ya ve Kadir Baba’ya binlerce selam... İsrail’in korkularını kaçırmaya devam...