Saldırgan kimleri koruyor

Haberin Devamı

Bu saldırı Özgür Özel’in şahsında sivil siyasete yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı Özgür Özel üzerinden siyasete verilmiş bir mesajdır. Ancak iktidarı ve muhalefetiyle siyasetin ortak bir duruş sergilemesi de karşı bir mesaj oldu.

Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu isimli cani tutuklanarak cezaevine konuldu ama bu olay henüz aydınlatılamadı. Bu olayın aydınlatılması lazım. Yoksa bunun devamı gelir.

SENARYO YAZIYOR

Özgür Özel’e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun hem poliste hem savcılıkta verdiği ifadesi üzerinde çalışılmış ama çelişkilerle dolu. Saldırgan resmen senaryo yazıyor ve bizim buna inanmamızı istiyor. Her nedense siyasi saldırılarda, suikastlerde, cinayetlerde saldırganlar hep benzer ifadeleri verirler. Benzer senaryoları yazarlar. Biz bunlara fotokopi ifadeler diyoruz. Öğretilmiş, ezberletilmiş, üzerinde çalışılmış ifadelerdir. O nedenle diyorum ki azmettiren, yönlendiren ve bu şahsa ifadesini öğretenler kim ya da kimlerse bunların ortaya çıkarılması lazım. Saldırganın polisteki ve savcılıktaki ifadesini okurken değme köşe yazarı, siyasi analist bu kadar düzgün cümleler kuramaz, böyle bir analizi yapamaz diye düşündüm. CNN Türk yayınında üç köşe yazarı vardık. Üçümüzün ortak kanaati de aynı yönde oldu. Bu şekilde bir ifade vermeyi kim ya da kimler öğretti acaba?

YALAN RÜZGÂRI

Haberin Devamı

“Kusursuz cinayet yoktur” derler. Kusursuz ifade de yok. Saldırganın ifadesi baştan sona yalan ve çelişkilerle dolu. Yalan rüzgârı gibi. “Bir anlık öfke ile elimi kaldırdım” diyor. Yalan “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in girişini veya çıkışını beklemem söz konusu değildir” diyor. Büyük bir yalan.

ANBEAN TAKİP

Tam aksine Özgür Özel cenaze töreni için gelirken takip ediyor. O sırada bir boşluk arıyor. Ama korumalar Özgür Özel’in etrafını kuşattığı için saldırıyı gerçekleştiremiyor. Bunun üzerine Özgür Özel’in çıkışını bekliyor. Gergin olduğu belli. Kollarını açma hareketi yaparak gerginliğini atmaya çalışıyor. Çıkış yapacağı kapıyı biliyor. Özgür Özel’i çıkışında da adım adım takip ettikten sonra bulduğu boşluktan yararlanıp saldırıyı gerçekleştiriyor.

Haberin Devamı

BİR ANLIK ÖFKE YALANI

Neden bir anlık öfke diyor?

1- Bu işin planlanarak yapılmadığına inanmamızı istiyor. Çünkü planlanarak yapılan bir saldırı olduğu ortaya çıksa alacağı ceza oranı artacak.

2- Daha önemlisi ise bir anlık öfke diyerek kendini azmettirenleri ele vermiyor. Planlı ve organize bir saldırı olduğu ortaya çıkarsa arkasındaki güçleri ele vermiş olacak.

Selçuk Tengioğlu isimli saldırgan, “Yardım için CHP’li belediyeye başvurdum yardım alamadım onun kızgınlığı vardı” diyor. Bu kuyruklu yalan. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve kaldığı apart otelin sahibi CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden yardım aldığını açıkladı. Ayrıca Beyoğlu Belediyesi’ne kızgın olsa Beyoğlu Belediye Başkanı, Özgür Özel’le sohbet ederek çıkıyor. Ona değil Özgür Özel’e saldırıyor.

Haberin Devamı

Bulaşıkçılık yaparak, belediyeden yardım alarak yaşamını sürdüren caninin banka hesabından 380 bin TL çıkıyor. “Kadını ve parayı takip edin. O sizi suçluya götürür” derler. Bu paranın izi iyi araştırılmalı. Belki bu iz bizi bir yerlere götürebilir.

İMAMOĞLU’NA SUİKAST İDDİASI

Özgür Özel saldırganın ocak ayında İBB’ye giderek “Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu’na suikast yapılacak” ihbarında bulunduğunu açıkladı. Saldırganın bir süredir İmamoğlu ve Özel konusuna angaje olduğu anlaşılıyor. Bu ihbar iletildikten sonra savcılık tarafından ne yapıldı? Bu ciddi bir iddia. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Savcılık kaynakları böyle bir ihbar gelmedi diyor. O zaman suikast ihbarı savcılığa bildirilmedi mi yoksa hasıraltı mı edildi?

Haberin Devamı

TEBRİKLER YANCI, TEBRİKLER FULYA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sinan Burhan’ın başkanı olduğu Türkiye Basın Federasyonu’nun Medya Ödülleri törenindeydik.

Ödül alan meslektaşlarımı yürekten kutluyorum. İki ödül ise CNN Türk ailesi açısından önemliydi. CNN Türk hak ettiği şekilde Yılın Haber Kanalı Ödülü’nü aldı. Ödülü hem CNN Türk’te hem Kanal-D’de başarılarıyla adından söz ettiren Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı aldı.

Deprem demeden, savaş demeden hem sahada başarılı haberlere imza atan hem stüdyoda başarılı programlar yapan CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ise Yılın Muhabiri Ödülü’nü aldı.

Ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan Murat Yancı ve Fulya Öztürk’ü yürekten tebrik ediyorum. Nice başarılara CNN Türk...