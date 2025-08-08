Sahte diploma için hâlâ ilan veriyorlar

Haberin Devamı

Çete liderinin de içinde olduğu 33 kişi tutuklandı.

Çetenin 56 sahte üniversite diploması, 4 sahte lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi düzenledikleri tespit edildi. Sanal medyadaki ‘400 akademisyen sahte diplomayla atandı’ haberlerine itibar etmeyin. Beni muayene eden doktor, ameliyatıma giren cerrah sahte diplomalı mı diye endişe etmeyin. Sahte diplomalardan 2’sinin kullanıldığı tespit edilmiş. Onların da gereği yapılmış.

Başarılı gazeteci Mesut Hasan Benli, Hürriyet’te sahte diploma çetesinin gerçek yüzünü ortaya çıkaran haberlere imza atıyor.

Ancak sahte diploma olayının kökü kazandı mı? Hayır. Sanal diploma çetesinin çökertilmesine, çete lideri Ziya Kadiroğlu’nun ve sanal dünyanın dolandırıcısı Mıhyeddin Yakışır’ın yakalanmasına rağmen sanal dünyada sahte diploma işinin sürdüğü anlaşılıyor.

İLAN VERMİŞLER

CNN Türk’te Serdar Er çok başarılı bir habere imza attı. Sahte diploma düzenleyenlerin peşine düştü.

Telegram kanallarından onlarla yazıştı. Sahte diploma talep edenler, iltica başvurusuyla ilgili sahte evrak tanzim edilmesini talep edenler başvurduğunda “Özelden yazın fiyat belirleyelim” diye yanıtlar veriyorlar. Yapılan operasyonlara rağmen diploma, ehliyet, Kamu Personel alımıyla ilgili puanını yükseltmek isteyenlere, ‘TÜM İŞLEMLER E-DEVLET ONAYLIDIR’ diye ilan vermişler. Tabii hepsinin fiyatı farklı.

Bir başka ilanı daha paylaşmak istiyorum.

12 BİN LİRA

‘Bugün işlem başlangıcı yapan ilk 5 arkadaşımıza sayfa tanıtım amacıyla diploma fark etmeksizin fiyatımızı 12.000 TL olarak sabitledik. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımızın yerimiz dolmadan önce iletişime geçerek işlem başlatmaları gerekiyor’ diye kampanya düzenliyorlar.

PROMOSYON VERECEKLER

Yakında promosyonlu sahte diploma, ehliyet üretebilirler. Güven vermek için her ilanda mutlaka “e-Devlet YÖKSİS, MEB, noter ve ÖSYM onaylıdır” vurgusunu yapıyorlar. Para işini konuşmaya sıra gelince, özelden görüşelim, DM’ye geçin diyorlar. Sitelerine birkaç tane de sahte üretilmiş diploma örneği koymuşlar. Gerçeğinden farksız gözüküyor.

TEHLİKE SÜRÜYOR

Bu örnekleri daha fazla çoğaltmak istemiyorum. Büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Sahte diploma operasyonunun yapılmasına, çetenin çökertilmesine, 33 kişinin tutuklanmasına rağmen sanal dünyada hâlâ aktifler. Sahte diploma, sahte ehliyet, sahte devlete yerleştirme işleri yapıp milleti soymaya devam ediyorlar. Tehlike geçmiş değil.

İZMİR’İN SU SORUNU

“İzmir’in su sorunu Ankara’da konuşulur mu?” diye sormayın.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İzmir’in su sorununu konuştuk.

İzmir’de yangın oluyor CHP’li belediyeler ortada yok.

İzmir’de deprem oluyor CHP’li belediyeler ortada yok.

Sadece yaptıkları kameraların önüne geçip ‘İktidar niye şunu yapmıyor, bunu yapmıyor’ demek.

Tamam iktidar gerekeni yapsın da sen ne yapıyorsun?

Tarkan konseri yaparak, festivaller düzenleyerek, heykel açılışları yaparak günlerini gün ediyorlar. Ama bunlar İzmirlilerin sorunlarını çözmüyor.

Su sorunu önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddesi olacak.

İzmir’in ise çok ciddi bir su sorunu var. Su kesintileri başladı.

YUMAKLI’NIN UYARISI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı altyapı sorunlarına dikkat çekti.

“İzmir’de su kesintisi başlamış. Su kesintisi bir çözüm değildir. Çözüm altyapıyı güçlendirmekten geçer. İzmir’de Tahtalı Barajı›ndan İzmir’e aktarılan 68 milyon metreküp su, daha vatandaşa ulaşmadan şebekede kayboluyor” dedi.

İzmir’in su ihtiyacının yarısının barajlardan, yarısının da yeraltı kuyularından karşılanması gerektiğini anlattı. İzmir’de 41 yeraltı kuyusu varmış.

ÇEŞME’YE MÜJDE

Çeşme, İzmir’in incisi.

Ancak Çeşme su kesintileri ile gündemde.

Lal Denizli Belediye Başkanı seçilince koltuğuna köpeği oturtarak fotoğraf çektirdi ama bu Çeşme’nin su sorununu çözmeye yetmiyor.

Çeşmelileri sevindirici bir haberim var.

Bakan Yumaklı, “İzmir Karaburun Karareis Barajı ve Salman Göleti Arıtma Tesisi’ni birkaç gün içinde devreye sokacağız. Bu arıtma tesisinin devreye girmesiyle birlikte Çeşme’nin su sorunu çözülecek” dedi.

İzmir’in su sorunu İzmir’den çözülmeyince demek ki Ankara’dan çözülebiliyormuş.