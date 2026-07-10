S400’ler üçüncü ülkeye gidiyor, satış bugün netleşecek

Haberin Devamı

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400’lerle ilgili soruya, “Bizi izlemeye devam edin” yanıtını verdi.

Trump’ın ‘CAATSA yaptırımları kaldırılacak’ açıklamasından sonra S400’ler yeniden gündem oldu.

Çünkü S400’ler alınınca CAATSA yaptırımları geldi.

CAATSA yaptırımları kaldırılacaksa S400’ler ne olacak? Ya da ne oldu?

S400’leri kullanacak olan personelin Rusya’da eğitim aldığını biliyoruz. S400’lerin istendiği anda kısa sürede devreye gireceğinden haberdarız ama S400’lerin akıbeti hakkında bilgimiz yok. O nedenle de ‘CAATSA yaptırımları kaldırılıyorsa S400’ler ne olacak’ diye soruluyor.

S400’ler aktif hale getirildi mi? Yoksa kutusunda bekletiliyor mu? Ya da başka bir ülkeye gönderildi mi? S400 konusu tam bir muamma.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK

Amerika’yı en iyi bilen Türk gazeteci olan Yunus Paksoy, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için ABD Başkanı Trump’ın Kongre’ye bir mektupla bildirimlerde bulunmasının yeterli olduğunu söyledi.

Trump, mektubunda 3 soruya yanıt verecek.

1-S400’lerin çalışmaz durumda olması

2-S400’lere sahip olunmaması gerektiği

3- Rusya ile benzer ilişkiler geliştirilmeyeceğinin taahhüt edilmesi

Haberin Devamı

Buna rağmen Kongre üyeleri ikna olmaz ve yasaya uygunluk yok derlerse o zaman oylamaya gidilebilir.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Bu arada S400’ler ne oldu sorusunun peşine düşmedim değil. Edindiğim bilgilere göre S400’ler üçüncü ülkeye satıldı. Satış bugün açıklanacak. S400’ler Körfez’deki bir ülkeye gidiyor. Dün son pürüzler üzerinde çalışılıyordu. Gece yarısı son pürüzlerin de giderildiği söylendi. Birleşik Arap Emirlikleri diyen var, Katar’ı işaret eden var. En iyisi resmî açıklamayı beklemek.

İran saldırıları nedeniyle BAE, İsrail saldırısıyla da Katar büyük şok yaşamışlardı. Birleşik Arap Emirlikleri zaman zaman İran’a yönelik saldırılara da katıldı. İran saldırıları BAE’nin turizm üzerine kurulu sistemini felç etmişti. BAE o tarihten itibaren alternatif savunma sistemleri tedarik etmeye çalışıyor.

ABD-İran-İsrail savaşından önce İsrail, Katar’ı vurmuştu. İsrail saldırısı, güvenliğini Amerika’ya teslim eden Katar’da büyük bir travmaya neden olmuştu. Katar’ın, Amerikan savunma sistemi Patriotlarının İsrail’i dost ülke olarak kodlandığı için saldırı sırasında aktif hale gelmediği ortaya çıktı. Katar şok saldırı ile İsrail karşısında korumasız olduğunu öğrenmiş oldu.

İran savaşında benzer şoku farklı şekillerde Körfez ülkeleri yaşadı.

Ondan sonra alternatif savunma sistemleri için arayışlara başladılar.

Haberin Devamı

PARA KAZANACAĞIZ

O yüzden S400’lerin Körfez yolcusu olduğu belli ama bu ülke BAE mi, yoksa Katar mı?

Son 24 saat doldu. Bugün S400’lerin satışı netleşecek.

İkide bir ‘S400’ler ne oldu diyenler’ bu haber size.

Türkiye S400’leri elinden çıkararak sadece CAATSA yaptırımlarından kurtulmayacak. Aynı zamanda S400’leri satarak para kazanacak.

NATO 3-0 OLDU, TÜRKİYE 3-0

NATO toplantısı boyunca duyduğumuz en çok şey “NATO 3-0” oldu.

NATO açısından 3-0 gerçekleşti mi ondan emin değilim ama Ankara açısından Türkiye 3-0 elde edildi.

1-CAATSA yaptırımlarının kaldırılması

2-KAAN motorlarının verilecek olması

3-F-35 uçaklarının satışının kapısının aralanması

BAŞÖRTÜLÜ DİYE DAVET EDİLMEMİŞTİ

Haberin Devamı

Türkiye 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin başarılı performansı nedeniyle NATO Zirvesi, Türkiye zirvesine dönüştü. Başta Trump olmak üzere liderler zirveden övgü dolu sözlerle ayrıldılar. NATO Zirvesi, Türkiye zirvesine dönüştü. Türkiye öyle başarılı bir performans ortaya koydu ki önümüzdeki yıl NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olan Arnavutluk şimdiden kara kara düşünmeye başladı.

Türkiye 2004 yılında da İstanbul’da NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapmıştı. O zaman da Türkiye, yabancılara başarılı bir ev sahipliği yaptı.

Ama...

AHMET NECDET SEZER

O zaman Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’di. Erdoğan ise başbakandı. Ahmet Necdet Sezer, 26 ülkeden gelen devlet ve hükümet başkanları onuruna Dolmabahçe Sarayı’nda resepsiyon vermişti. Ancak yabancı misafirleri eşleriyle birlikte davet ederken Emine Hanım başörtülü olduğu için Başbakan Erdoğan’ı zirveyle ilgili resepsiyona eşsiz olarak davet etmişti.

Haberin Devamı

Yabancı misafirlerin eşleriyle birlikte katıldıkları resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanı eşi başörtülü olduğu için yalnız başına katılmak zorunda kalmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI RESEPSİYONLARI

Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olduğunda eşi başörtülü diye 27 Nisan e-muhtırası verilmiş, Anayasa Mahkemesi’nden hukuk tarihinin yüz karası olan 367 kararı çıkmış ve Cumhuriyet mitingleri yapılmıştı.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı seçildiğinde de ilk dönem çifte resepsiyon vermek zorunda kalmıştı. Askerlerin ve yüksek yargı mensuplarının katıldığı resepsiyona ev sahibi olan Cumhurbaşkanı eşsiz olarak katılırken, milletvekillerine verilen resepsiyona ise eşiyle birlikte katılmıştı.

Bir zamanlar bu ülkede başbakan da olsanız, cumhurbaşkanı da olsanız eşiniz başörtülüyse resepsiyonlara dahi götüremiyordunuz.

Haberin Devamı

EŞİ BAŞÖRTÜLÜ DİYE DAVET EDİLMEMİŞTİ

Bugün ise Ahmet Necdet Sezer’in başörtülü olduğu için resepsiyona davet etmediği Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte NATO Zirvesi’ne katılan 32 devlet ve hükümet başkanını karşıladı, eşleriyle ayrı programlar yaptı. Lider eşlerini hayran bırakan bir ev sahipliği yaptı.

2004’teki Türkiye’den 2026’daki Türkiye’ye ise nasıl gelindi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mücadelesi sayesinde.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi başta olmak üzere bazı muhafazakârlar ise Cumhurbaşkanlığı seçiminde başörtüsü mücadelesini veren Erdoğan’ı değil, Kılıçdaroğlu’nu desteklediler.