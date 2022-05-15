Rize mesaj verdi

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Zaten dünyada da 5 adet varmış. İkisi bizde. İlki Ordu- Giresun Havalimanı’ydı. Rize-Artvin Havalimanı ikincisi oldu. Karadeniz dalgalıdır. ‘Çırpınırdı Karadeniz’ diye boşa söylenmemiş. Uçağımız Rize’ye inerken çarşaf gibi bir deniz vardı. Tuhaf bir duygu. Bir bakıyorsun denizin üstündesin, bir bakıyorsun havaalanına inmişsin. Uçağımız inerken Rizeliler camlara yapışmıştı. “Denize girdiğim yere uçakla iniyorum” dedi birisi. Rize-Artvin Havalimanı’nın kulesi çay bardağını temsil ediyor ama havalimanı da yerel mimariye uygun olarak yapılmış. Erdoğan’ı karşılamak için Rizelilerin Formula yarışlarından esinlenerek ürettikleri “Formulaz”lar da yerlerini almışlardı.

İKİ CUMHURBAŞKANI

Havaalanına ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan indi. Onun ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in uçağı iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bakanlarla karşıladı Aliyev’i. Erdoğan’la selamlaştık. “Hayırlı olsun” dedik. Mutluydu. Nasıl olmasın? Rize’nin asırlık hayalini gerçekleştirmiş. Şeref salonunda Erdoğan ile Aliyev’i izledim. İki kardeş ülkenin cumhurbaşkanları olmanın ötesinde bir samimiyetleri var. Karabağ süreci iki lideri daha da yakınlaştırmış. Bir süre Ukrayna savaşı ve bölgemizdeki gelişmeleri konuştular.

RİZE COŞTU

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Biraz da açılışın yapıldığı meydandan izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Ben havalimanının bu kadar büyük bir heyecana yol açacağını tahmin edemezdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Bu havaalanı, ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağını gösteriyor” dedi. Erdoğan’ın davetlileri arasında Berna Yılmaz da vardı. O zaman Mesut Bey bakandı. Berna Hanım’la merhum Başbakan’ı da yâd ettik. Rize’ye ilk olarak Özal’la, sonra Demirel’le geldim. “Hamsi kavağa çıkar mı?” demiş, o seçimde Karadeniz’i kaybetmişti. Erdoğan’ın Rize gezileri ise hep coşkulu oluyordu. Rize hep rekor peşinde oldu. Ama bu kez farklıydı. Meydan dolmuştu. Havaalanına bakan dik yamaçlardaki binaların çatıları, balkonları dolmuştu. Yokuşlarda kıvrılarak çıkan yollar insan doluydu. Hani Rize’ye gelinirse böyle gelinir diye bir hava vardı. Cumhurbaşkanlığı turunu Rize’den başlatıp ancak üç yüz, beş yüz kişiyi toplayan Ekrem İmamoğlu’na Rize mesaj verdi. Rize’ye çok geldim ama bu kadar coşkulu olanını görmedim. Erdoğan için sadece bir caddenin etrafına dizilenler, İmamoğlu için gelenlerden fazlaydı. İmamoğlu Rize’den bir fotoğraf verdi. O bir kare fotoğrafta battı. Cumhurbaşkanlığı hayalleri ağır yara aldı. 14 Mayıs’ta, “Yeter söz milletindir” diyerek beyaz bir devrimle iktidar olmasının yıldönümünde Erdoğan da Rize’den bir fotoğraf verdi. Aslında o fotoğrafı Rize halkı verdi. O fotoğrafta da 2023’ün mesajı vardı.