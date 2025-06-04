 Putin, Oreşnik’le mi vuracak

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TIR’ların içindeki tahta bölümlere yerleştirilen 117 İHA’yı Rusya’nın en stratejik hava üslerine yönlendirdi. TIR’lar belli bir mesafeye gelince uzaktan kumanda ile üstü açıldı. Oradan havalanan İHA’lar Rus uçaklarının bulunduğu hava üslerini vurdu. Sonra yine uzaktan kumanda ile o TIR’lar patlatıldı.

Ukrayna, İHA yüklü TIR’ları Rusya’nın içlerine nasıl soktu? Hava üslerine nasıl yaklaştı? Rusya’nın ruhu duymadan en önemli hava üslerini nasıl vurdu? Rus istihbaratı, hava savunma sistemleri bu operasyonu nasıl önleyemedi?

Putin şimdi kara kara bunları düşünüyor. Ama bir yandan da nasıl cevap vereceğinin hesabını yapıyor.

Ukrayna daha önce de Moskova’yı vurmuştu. Ama o zaman Rusya saldırganları yakalayıp ağır bir şekilde cezalandırmıştı. Bu kez Ukrayna kusursuz bir operasyon gerçekleştirdi.

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Şimdi Putin’in nasıl cevap vereceği merak ediliyor.

KARİZMASINI ÇİZDİ

İşte Ankara’da konuşulanlar.

1. Bu saldırıyı Ukrayna kendi kapasitesi ile yapamaz. ABD ve İngiliz istihbaratının güçlü desteği oldu. Ukrayna görünümlü operasyonun arkasında ABD ve İngilizler var.

2. Putin kendisine üst üste çağrı yapan, İstanbul’da buluşmayı öneren Trump’a olumlu yanıt vermeyerek karizmasını çizmişti. Trump’ın intikamı acı oldu. Trump da Ukrayna’nın İHA’larıyla Putin’in karizmasını çizdi. Şok saldırı ile Putin’i cezalandırdı.

SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMİYOR

3. Putin, Trump’ın barışın sağlanması konusundaki ısrarlı çağrılarına neden yanıt vermiyor? Çünkü Putin savaşı bitirmek istemiyor, tam aksine savaşı devam ettirmek istiyor. Çünkü savaş sürecinde Rusya kendine yetecek sistemi üretmeyi başardı.

4. Ukrayna’nın İHA saldırısı yapay zekâyla yönetilen sürü dronlarla gerçekleştirilen bir saldırı olması nedeniyle askeri açıdan çok başarılı bulunuyor. Ukrayna yapay zekâyla yönetilen sürü dronlarla Rusya’nın hava hedeflerine darbe vurdu. Sürü DİHA’larla ise Rusya’nın Karadeniz filosuna ağır darbe indirdi. Yeni savaş konsepti olarak kabul ediliyor.

OREŞNİK FÜZESİ

5. Putin’in cevabı ne olacak? Rusya’nın bu saldırıya yanıtsız kalması beklenmiyor. Putin cevabını zamana yayarak verecek. Rusya’nın Oreşnik füzesi ile Ukrayna’nın stratejik hedeflerini vurması bekleniyor.

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Rusya, Oreşnik füzelerini bir kez kullanmıştı. Putin, “Ukrayna’yı durdurulması imkânsız Oreşnik hipersonik balistik füzeyle vurduk. Oreşnik hipersonik balistik füzelerinin savaş başlıkları güneş yüzeyindeki sıcaklığa kadar yükselebiliyor” demişti. Putin, Oreşnikleri gerektiğinde yine kullanacakları tehdidini savurmuştu.

Trump ile Putin’in mesajlaşması böyle oluyor. Trump, İHA’larla Putin’in karizmasını çizdi. Putin’in de Oreşnikle Trump’a cevap vermesi bekleniyor.

EKOSİSTEM



Bu ekosistem farklı bir ekosistem. Bu, Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu bir sistem.

Ekrem İmamoğlu’nun başında olduğu bir sistem.

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi’yle ilgili yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiasıyla yargılanıyor.

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiasıyla yargılanıyor.

Kılıçdaroğlu’nun kaybedip, Özgür Özel’in kazandığı CHP Kurultayı hakkında delegelerin iradesine fesat karıştırma, parayla delegelerin Özgür Özel’e oy vermesini sağlama, gece yarısı döviz bürolarının açılması, pavyonda yapılan delege pazarlıkları iddiasıyla iki ayrı dava açıldı. CHP, tarihinde ilk kez şaibe iddiaları nedeniyle mahkemelik oldu. Kurultayları, divan başkanları yönetir. Peki bu kurultayın divan başkanı kimdi? Bingo. Bildiniz. Ekrem İmamoğlu.

İMAMOĞLU TARZI

Okula gider diplomasi sahte çıkar, kurultay yönetir şaibeli olur, belediye yönetir ihaleye fesat karıştırmadan rüşvete kadar iddiaların ardı kesilmez, otele gider kameraları bantlatır, görüşme yapar sinyal kesici jammer kullanır. Allah aşkına bu işler neden hep Ekrem İmamoğlu’nun etrafında oluşuyor. Bu Ekrem İmamoğlu’nun düzgün bir işi yok mu?

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BU GÖRÜNTÜLER DOĞRU OLMADI



Gözaltına alınan CHP’li belediye başkanları ve eski Milletvekili Aykut Erdoğdu dün mahkemeye çıkarıldılar. Ancak mahkemeye çıkarılma şekilleri hiç hoş değildi. Sıraya dizildiler, terör örgütü mensupları gibi içeri alındılar. Bu insanlar seçilmiş belediye başkanları. Onlara terör örgütü mensuplarına ya da dolandırıcılık şebekelerine uygulanan muamelenin yapılması doğru olmadı.