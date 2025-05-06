Provokatörler işbaşında

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Saldırının sivil siyasete yapıldığını söyledi. Siyasi rakiplerini ya da iktidarı hedef göstermedi. Kitleleri galeyana getirecek bir konuşma yapmadı. Tam aksine “Gün, buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir” diye uyarıda bulundu. Özgür Özel gece yarısı CHP Genel Merkezi’nin önünde toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada makul mesajlar verdi; “CHP, saldırıdan çıkar peşine düşmez” dedi. Şahsına yönelik saldırıyı değil CHP’yi ön plana çıkardı. “Bu partimize bir kumpas” diye konuştu. Heyecanlı partililere, CHP’nin iktidarını hedef gösterdi. Sorumlu bir parti liderinin yapması gerekeni yaptı.

KUTUPLAŞMAYA DİKKAT

Bu saldırı üzerinden düşmanlık üretmenin saldırıyı yapan ya da yaptıranların amacına hizmet edeceğini söyledi. “Kutuplaşmanın, keskinleşmenin kimseye faydası yok” derken haklıydı. Çünkü kutuplaşan, keskinleşen ortamlardan hep bulanık suda balık avlamak isteyenler yararlanır. Provokasyonlara dikkat çekti. “Birileri provokasyon yapacaksa böyle birilerini bulurlar” tespiti isabetliydi.

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KIZINI HEDEF ALDILAR

Zaten daha Özgür Özel sözlerini bitirmeden provokatörler harekete geçti. Sanal medya üzerinden Özgür Özel’in kızı İpek Özel’in açık adresini yayınlayarak tehdit ettiler. Bir baba için en yaralayıcı yer, evladının hedef gösterilmesidir. Hele bu bir de kız çocuğuysa... Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu adına açılan sahte hesaptan kızı İpek Özel’in adres bilgileri paylaşıldı ve “Bu filmin sonu mezarlık olur” denilerek ölüm tehdidinde bulunuldu.

Özel’in kızının korunması artık bir devlet sorunudur. Devletimiz onun kılına zarar gelmesine izin vermemelidir. Bu tür karanlık planlar yapanlar yakalanıp adalete teslim edilmeli.

SAĞDUYULU-SAĞDUYUSUZ

Özgür Özel saldırı anından itibaren çok sağduyulu mesajlar veriyor. Provokatörlerin ekmeğine yağ sürecek açıklamalardan kaçınıyor. Tam tersine provokatörlerin oyununa gelinmemesi için uyarılarda bulunuyor. Bu saldırının sivil siyasete yapıldığını vurguluyor.

Özgür Özel’e saldırı olayından sonra bir cetvel yaptım. Sağ tarafına sağduyulu olanları yazıyorum, sol tarafına ise sağduyulu davranmayanları.

Özgür Özel başta olmak üzere siyaset kurumu bu olayda çok iyi bir sınav verdi.

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Ama Ali Mahir Başarır ve Ekrem İmamoğlu kışkırtmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koştuğunu söyleyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nu hatırlatıp, “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset girdabında telef olacak” demişti.

SAĞDUYUSUZLAR

Ali Mahir Başarır ve Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan paylaşımlar yaptılar.

Özgür Özel bu tür yorumlara prim vermemiş, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın açtığı telefon, o açıdan bir değer taşıyor sonuçta. Ben geçmiş olsun telefonunu kaale alıp o ’telef’ sözünü de geri aldığını düşünüyorum” demişti.

Oysa Ali Mahir Başarır ve Ekrem İmamoğlu her zaman olduğu gibi yine tahrik peşinde koşup iki çocuğunu katledecek kadar cani olan bir adamın attığı yumruk üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdiler.

KİMİN ÇOCUĞU

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CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun “Osmanlı çocuğuyuz” dediğini söyledi.

Halk TV’ye konuşan abisi Davut Tengioğlu ise “Kardeşimin ‘Osmanlı çocuğuyum” dediğini sanmıyorum. Kendisi koyu Atatürkçü kimliğiyle bilinir” dedi. CHP Genel Başkanı, bir alçak tarafından yumruklu saldırıya uğramış. Birileri bir kaos ortamı oluşturmak istiyor. Bu tür durumlarda kitleleri tahrik edecek şeylerden kaçınmak lazım. Tam aksine Özgür Özel gibi sağduyulu açıklamalarla provokatörlerin hevesini kursaklarında bırakmak gerekiyor.

Size söyleyeyim mi; iki çocuğunu katleden bir cani ne Osmanlı çocuğu olmaya layık ne de Atatürkçü olmaya. O, olsa olsa bu ülkeyi karıştırmak isteyenlerin çocuğu olur.

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ECEVİT’İN KARŞISINA ÇIKAN DUVAR

Zaman zaman yazıyorum. Özgür Özel’e yönelik saldırı nedeniyle yeniden hatırlatmak istedim.

“Gladio’nun İçyüzü” kitabım için Ecevit’le konuşuyordum. İzmir Çiğli Havaalanı’nda yapılan ve kurşunun Mehmet İsvan’a isabet ettiği saldırı üzerinden, 80 öncesinde Ecevit’e yönelik suikast girişimleri ile gladio arasındaki ilişkiyi sorguluyorduk.

“Siz bu olaydan sonra Başbakan oldunuz. Kendinize yapılan suikast girişimini aydınlatamadınız mı?” diye sordum.

Ecevit, “Gittim, gittim karşıma bir duvar çıktı. O duvarı aşamadım” demişti.

Liderlere yönelik bu tür saldırılar olduğu zaman Ecevit’in o sözü geliyor hatırıma. Bu olayda da karşımıza bir meczup ya da bir caninin anlık öfkesi çıkmasın. Duvarın öte yayına geçilmeli.