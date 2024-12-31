PKK’nın tasfiye sürecinin kodları

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MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun Cumhurbaşkanı Demirel’e, Müsteşar Yardımcısı Emre Taner ise Başbakan Bülent Ecevit’e gitti.

ECEVİT’İN İLK SORUSU

Demirel ve Ecevit bu haberi bekliyorlardı. Ecevit meraklı gözlerle bakıyordu. Emre Taner, “Sayın Başbakanım, Öcalan Türkiye topraklarında” dedi. Ecevit’in ilk sorusu “Sağ mı?” oldu. Emre Taner, “Sağ” dedi. Ecevit o anda rahatladı. Çünkü ABD’ye ‘Öcalan sağ olarak getirilecek, adil olarak yargılanacak ve idam edilmeyecek’ diye söz verilmişti. Ecevit yıllar sonra Amerika’nın Öcalan’ı bize neden verdiğini anlamadığını söyleyecekti.

ÇANKAYA’DAKİ GİZLİ TOPLANTI

Öcalan’ın işinsanı Cavit Çağlar’ın uçağıyla Türkiye’ye getirilişiyle ilgili süreç 4 Şubat günü CIA’nın Türkiye istasyon şefinin Yenimahalle’deki MİT yerleşkesinde MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’un özel konutundaki görüşme ile başlamıştı. Şenkal Atasagun o gece önce Başbakan Bülent Ecevit’le görüşmüş, sonra Ecevit ile Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel haberleşmiş ve gece yarısı Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Ecevit, MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun ve Genelkurmay Başkanı Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun katıldığı bir toplantı yapılmıştı.

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MİT-CIA ANLAŞMASI

Toplantı bittiğinde herkes geldiği gibi Çankaya Köşkü’nün ayrı kapılarından çıkmış, koruma araçlarının çakarları çalıştırılmamıştı. MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun toplantıdan çıkıp MİT yerleşkesindeki özel konutuna geçti. Kendisinden haber bekleyen CIA istasyon şefine Öcalan’ın sağ olarak getirileceği, adil olarak yargılanacağı ve idam edilmeyeceği konusunda güvence verdi.

ÖCALAN’IN SAĞLIĞI

Öcalan’la görüşen Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan’ın açıklamalarında yer alan Öcalan’ın sağlığıyla ilgili cümleyi görünce bir kısmını dönemin tanıklarından dinlediğim Öcalan’ın getirilişiyle ilgili operasyonun perde arkasını aktarmak istedim.

MODEL OLACAK

O zaman Öcalan getirildi, şimdi ise daha büyük bir proje yürütülüyor. Eğer başarılı olunursa Türkiye’de kurulan, gövdesi Irak’ta olan, kolları Türkiye, Suriye ve İran’a uzanan PKK terör örgütünün tasfiye süreci başlatılmış olacak. Bu süreç başarıyla noktalanırsa İRA, ETA ve Kolombiya’daki FARC’dan sonra dünyaya yeni bir model olacak.

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İngiltere İRA’yı tasfiye etmeyi başardı. İngiltere Başbakanı Tony Blair, “İRA sorununu çözümünde ABD Başkanı Bill Clinton benden daha çok çaba gösterdi” diyecekti.

ETA SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

İspanya ETA sorununu çözdü. Başta Fransa olmak üzere komşu ülkelerin İspanya’ya çok büyük bir desteği oldu. Avrupa Birliği’nin terörsüz İspanya tercihi de ETA sorununun çözümüne hizmet etti.

Eğer biz başarırsak bunu ABD’ye, Almanya’ya, İran’a, Rusya’ya, İngiltere’ye ve terör bataklığına dönen Ortadoğu gerçekliğine karşı başarmış olacağız.



ÖZAL’LA ŞEMDİNLİ’DE



PKK ilk eylemini 15 Ağustos 1984 tarihinde Şemdinli Eruh baskınıyla yaptı. Başbakan Özal’la birlikte Şemdinli’ye giden gazetecilerden biriydim. O gün Şemdinli’de Özal elini göğe kaldırarak, “Üç beş çapulcuya pabuç bırakmayız” demişti. O zaman üç beş çapulcu işi olarak görülen olay sonra büyüdü, Türkiye’nin beka sorununa dönüştü. O günden beri gelişen süreçleri takip etmeye çalışırım.

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ÇÖZÜM SÜREÇLERİ

Özal’dan başlayarak PKK’ya yönelik çözüm süreçleri yönetildi. Amaç terörün bitmesi, akan kanın durmasıydı. Ancak sadece dış güçler değil, bizim içimizden de bu süreçler sabote edildi. Askeri vesayet etkiliydi. Bir de ABD’nin kuklası FETÖ varlığı vardı. Son iki süreci sabote etti. Tek devlet yoktu. Devletin içinde güçler savaşı vardı.

MERCEDES OPERASYONU

Öcalan, Şam’daydı. MİT, Öcalan’ı ortadan kaldırmak üzere 1996 yılında Şam’da “Mercedes operasyonu” düzenledi. Operasyon başarılı olamadı. Çünkü içimizden sızmalar oldu.

O GAZETECİ KİM

Son bir not ise çözüm sürecine ilişkin olacak. Teröristbaşı Murat Karayılan, İmralı-Devlet ve Kandil arasında mesajları getirip götüren heyete iki faks metni gösteriyor.

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“Biri CIA’in bizimle ilgili biriminin başındaki yetkiliden geliyor, diğeri ise Türkiye’deki bir gazeteciden geliyor. Ama ikisi de tıpatıp aynı” diyor. Peki iki mektupta da ne yazıyor? Murat Karayılan mektupların içeriğini, “CIA yetkilisi de Türkiye’den gönderen gazeteci de aynı şeyi söylüyorlar. Amerika arada olmadan Türkiye ile müzakereleri doğrudan yürütmeyin. Türkiye sizi aldatır. Amerika sizin hukukunuzu korur. O nedenle müzakerelerde Amerika’nın varlığını şart koşun diyorlar” diye açıklıyor.

OYUN KURUCU ÜLKE

Erdoğan’ın “Baldıran zehri içme pahasına” yürüttüğü demokratik çözüm süreçleri hem içeriden hem dışarıdan sabote edildi. Bizim İngiltere gibi ABD desteğimiz ya da İspanya gibi Avrupa Birliği katkımız olmadı ama artık devir değişti.

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Türkiye artık oyun kurucu bir ülke. Erdoğan güçlü bir lider.



PARADİGMA DEĞİŞTİ



Yeni dönemin dinamikleri farklı. Çünkü Ortadoğu eski Ortadoğu değil. Suriye eski Suriye değil. Sahada güç dengeleri Türkiye’nin lehine değişti. Trump’ın dediği gibi “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde”.

Yeni konjonktür Türkiye’nin elini güçlendiriyor. Yeni fırsatlar sunuyor. PKK açısından paradigma değişti. Öcalan da bu paradigma değişikliğini gördü. Eski tecrübelerden yararlanmakta fayda var. Ama yeni döneme yeni pencerelerden bakmak gerekiyor. Zamanın ruhu Türkiye’nin yanında. Bu maksatla bazı önemli başlıkları paylaşmak istiyorum.

AL-VER SÜRECİ DEĞİL

- İmralı ile görüşme ve silah bırakıp terör örgütünün kendini lağvetmesi için yürütülen faaliyetler bir al-ver süreci değil.

ÖCALAN’DAN YENİ ÇAĞRI

- Kandil, Öcalan’ın çağrısına olumlu yaklaşırsa İmralı’nın bu kez daha net ve güçlü bir çağrı daha yapması bekleniyor.

- Süreç silah bırakma noktasına gelirse ona uygun mekanizmalar oluşturulacak.

- PKK’nın tasfiyesi demokratik ve barışçı yöntemlerle başarılırsa Ortadoğu tarihinde bir ilk olacak. Terörle mücadele açısından bir model oluşturacak.

SURİYE İLE EŞZAMANLI

- Suriye’de PKK-YPG’nin tasfiyesi ile PKK’nın silah bırakması eşzamanlı olarak yürüyebilir.

- Buradaki amaç PKK’nın silah bırakması. Bunun dışında bir yol, yöntem ve sonuç söz konusu değil.

- PKK, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesini istismar etmeye çalışırsa, onlar için sonuçları ağır olacak.

ÖCALAN NEDEN MUHATAP ALINIYOR

- ‘Öcalan neden muhatap alınıyor’ diyenler var.Öcalan’ın çağrısı Türkiye’ye değil. Kurucusu olduğu PKK’ya çağrı yapıyor. Lideri olduğu örgütüne neden silah bırakmaları gerektiğinin gerekçelerini inşa ve izah ediyor.

SURİYE KONJONKTÜRÜ

Suriye’deki değişmeler dengeleri değiştirdi. Suriye’deki gelişmeler sadece YPG’nin değil aynı zamanda PKK’nın silah bırakmasını artık bir zaruret haline getirdi.