PKK’nın silah bırakmasında kritik hafta

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Şehit cenazelerinden yaptığımız yayınlarda kelimeler boğazımıza düğümlenir, gözyaşlarımız içimize akardı. Şehit ailelerinin evlerinden yayın yapmak ise çok zordu. Yetim kalan çocukların, acılı eşlerin, annelerin, babaların gözyaşlarına yürek dayanmazdı.

ŞEHİT ODALARI

Ankara Keçirören’de bir şehit ailesinin evinden yayın yapmıştım. Her şehit ailesinin evinde olduğu gibi bir şehit odası vardı. Şehidimizin eşyaları sergileniyordu. Kız kardeşi abisinin asker kıyafetlerini giymiş anlatıyordu: “Vatan sağolsun” diyorlardı, ama yürekleri yangın yeriydi.

PKK terörü başladığında dağlarda mücadele verenlerin çocukları gitti daha sonra askere. Geçenlerde biri aradı. “Ben PKK ile mücadele ettim. Oğlum etti, şimdi torunum gidecek” dedi. Benim tanık olduğum üç kuşak.

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Bu böyle devam etmeli mi? Devlet Bahçeli’nin dediği gibi, ”Bu böyle devam etmemeli.”

DÖRT ELLE SARILIYORUM

Kuşaklar boyunca akan, devam etmesin diye başlatılan “Terörsüz Türkiye” sürecine işte bu yüzden dört elle sarılıyorum. Sarılmamız gerekiyor. Tam 50 yılımıza damgasını vurdu. Nice genç fidanlar şehit olup toprağa düştü. Nice çocuklar babasız, kadınlarımız kocasız kaldı. Şehidimiz Aybüke’yi unuttuk mu?



Şehitler unutulur mu hiç? Ama buna bir son vermek gerekiyor. Daha nice Aybükelerimizi mi genç yaşta toprağa vereceğiz?

KRİTİK EŞİK



"Terörsüz Türkiye” diye çıkılan yolda kritik bir eşiğe geldik. Hatta kritik bir eşiği aşıyoruz.

PKK, bu hafta içinde silah bırakmaya başlayacak. DEM Heyeti dün İmralı’daydı. Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından heyete giren Mithat Sancar, ilk kez gitti İmralı’ya. DEM Heyeti’ni bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da görüşmede hazır bulunacağını açıklamıştı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ da daha önce olduğu gibi bu kez de görüşmede yer alacak.

DEVLET POLİTİKASI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Heyeti’ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ediyor. Bu dahi başlı başına bir mesaj. Sürecin devlet politikası olarak yürütüldüğünün mesajı.

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MECLİS KOMİSYONU

Bu hafta kritik gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Çünkü, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kurulacak komisyonla ilgili olarak siyasi partilerle görüşmeler yapmış, en son DEM Heyeti’ni kabul etmişti. Komisyonla ilgili sürecin startının verilmesi bekleniyor. Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecinin Meclis ayağında çok önemli bir rol üstleniyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın çarşamba günü Meclis Başkanı’nı ziyaret ederek sürece ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

MECLİS KOMİSYONUNUN GÖREVİ

Öncelikle bir noktanın altını çizmek istiyorum. Meclis’te kurulacak komisyon, sürecin siyasi ayağı, milli irade boyutu açısından önemli. Ancak bu komisyon, “Kürt sorununu” çözmek üzere kurulacak bir komisyon değil. Kürt sorununu çözülmesi için AK Parti iktidarı 23 yıl boyunca devrim niteliğinde reformlar yaptı. Yapılmaya da devam edilecek. Meclis’te kurulacak olan komisyon, PKK’nın silah bırakma ve tasfiyesi sürecinde gerekli olan yasal altyapıyı hazırlayacak.

Bu çerçevenin korunması gerekiyor. Komisyon yaz boyunca çalışacak. Meclis, ekim ayında açıldığında ise İnfaz Yasası’nda düzenlemeler gündeme gelecek.

Bir de yaşlı ve hasta tutukluların durumu.

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Tekrar altını çiziyorum. Bu komisyon Kürt sorununu çözme komisyonu olmayacak. Çünkü bu bir müzakere süreci değil. Ayrıca af ya da anayasa değişikliği gündemde değil.

KALIN, BAĞDAT’A GİDİYOR

Tekrar kritik haftaya dönecek olursak; MİT Başkanı İbrahim Kalın geçen hafta Kuzey Irak’taydı. Mesut Barzani başta olmak üzere Erbil yönetimi ile temaslarda bulundu. İbrahim Kalın’ın hafta içinde Bağdat’ta olması bekleniyor. Kalın, Bagdat’ta PKK’nın silah bırakma sürecinin koordinasyonu için temaslarda bulunacak. Kuzey Irak’tan sonra Bağdat ayağını da sağlama alacak. Böylece, Ankara-Bağdat ve Erbil üçgenindeki mekanizma oluşturulacak.

ÖCALAN’IN YENİ ÇAĞRISI



DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Öcalan’ın yeni bir çağrı yapmasının beklendiğini açıklamıştı. Ayşegül Doğan, Öcalan’ın çağrısından sonra PKK’dan bir grubun sembolik bir törenle silah bırakması ve bu grupta yönetici düzeyinden isimlerin yer almasının öngörüldüğünü açıkladı. DEM kaynakları, silah bırakma eyleminin Süleymaniye kırsalında gerçekleşeceğine işaret ediyor.

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SÜRECİN KİLOMETRE TAŞLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” sürecinin liderliğini yapması, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin tarihi çıkışı, Öcalan’ın yaptığı çağrı ile PKK’nın silah bırakma kararı alması bu sürecin önemli kilometre taşlarından biriydi. MİT Başkanı İbrahim Kalın ise süreci sahada başarıyla yönetti. Zincirin önemli halkaları tamamlandı. Şimdi süreç ete kemiğe bürünüyor.

HASSAS SÜREÇLER

DEM Heyeti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi, Öcalan’ın yeni silah bırakma çağrısı ve PKK’nın silah bırakma sürecinin başlaması ile kritik bir eşiğin aşılmasına tanıklık edeceğiz. Bu hafta önemli bir hafta. Bunlar hassas süreçler. Kolay değil, 50 yılımıza malolan ve Ortadoğu gibi kanlı bir coğrafyada yuvalanmış olan bir örgütü tasfiye ediyoruz.

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DÜNYA ÖRNEKLERİ NE DİYOR

Bugünlerde dönüp dönüp İngilizlerin İRA’yı, İspanyolların ETA’yı, Kolombiya’nın FARC’ı, Endenozya’nın AÇE’yi, Filipinlerin Moro’yu tasfiye ettikleri süreçleri inceliyorum. Türkiye örneği ilk olacak. İngilizler İRA sorununu çözerken, İspanyollar ETA’yı tasfiye ederken, Endenozya AÇE’yi, Filipinler Moro’yu, Kolombiya FARC örgütünü bitirirken ne tür anlaşmalar yapılmış, hangi tavizler verilmiş bunların iyi incelenmesi gerekiyor. Bu örnekleri bir cümle ile geçmek istemiyorum. Ayrı bir yazı konusu yapacağım.

ANNENİN ÇOCUĞUNA SARILDIĞI GİBİ

Biz herhangi bir taviz vermeden, kendi dinamiklerimiz içinde PKK’yı tasfiye ediyoruz. Hem de iç savaş yaşamış olan Irak’ta ve Suriye’de. En kolayı ise Türkiye’de olacak. O nedenle yeni şehit cenazelerinin gelmemesi, yeni gözyaşlarının akmaması için “Terörsüz Türkiye” sürecine bir annenin çocuğuna sarıldığı gibi sarılmamız gerekiyor.