PKK’nın silah bırakma sürecinde neler oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esed’e görüşme çağrısı yapıyor, PKK’ya yönelik büyük askerî harekât planlarını tartışıyorduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt’te iç cepheyi tahkim etme çağrısı yaptı.

Bu 1 yıl içerisinde önemli gelişmeler yaşandı.

8 Aralık’ta Esed devrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşme çağrılarına cevap vermeyen Esed, bir Rus uçağıyla soluğu Moskova’da aldı. Suriye yönetiminde Türkiye’nin desteklediği Ahmed Şara vardı.

ABD Başkanı Trump, “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde” demek durumunda kaldı.

1 yıl önce PKK silah bırakma ve fesih kararı almamıştı.

SON DÜZLÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ahlat’ta, “Son düzlüğe varmış bulunuyoruz” diyorsa, bunu ciddiye almak gerekiyor. Çünkü 1 yıl önce verdiği işaretle dengeleri değiştiren Erdoğan, eğer bu işin son düzlüğe geldiğini söylüyorsa elinde başka bilgiler var demektir. O nedenle diyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Malazgirt’te yapacağı konuşmaya daha çok dikkat edin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta, “Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız” deyince ben de Ankara’da bu işin peşine düştüm. Yazabileceklerim var, yazamayacaklarım var.

MECLİS KOMİSYONU

Meclis Komisyonu bu ay sonu itibarıyla dinlemeleri tamamlayıp, eylül ayında işin hukuki boyutu üzerinde çalışmalara başlayacak. TCK’da, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin ekim ayına kadar hazırlanması bekleniyor. 1 Ekim’de Meclis açıldıktan sonra sürecin yasal altyapısı hazırlanacak.

SAHADA NELER OLUYOR

Ama süreç sadece bundan ibaret değil. PKK’nın merkezinin bulunduğu Irak’ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Irak merkezi hükümeti, Türkiye ve bölgesel yönetimden oluşan üçlü mekanizma kurulmuştu. Bu mekanizma çalışıyor. PKK’nın silah depoları, mağaralar ve tüneller tespit edilip, devrediliyor. Ayrıca silah bırakma süreci de sadece Bese Hozat başkanlığındaki bir grubun sembolik olarak silahlarını yakmasından ibaret değil. MİT’in denetiminde silah bırakma süreci de devam ediyor.

Birileri tatil yaparken MİT sahada PKK’nın silah bırakma sürecini yönetiyor. Silah bırakma süreci doğası gereği gözlerden uzak bir şekilde yürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her aşamada bilgilendiriliyor. O nedenle diyorum ki, Erdoğan, “Son düzlüğe gelmiş bulunuyoruz” diyorsa bilgiye dayalı olarak konuşuyor demektir.

SURİYE FARKLI KULVARDA

Kuzey Irak’ta ve Türkiye’nin içindeki PKK varlığının silah bırakma süreci belirlenen takvime uygun olarak ilerliyor. Suriye’deki süreç farklı bir kulvarda yürüyor. Mazlum Abdi’nin 10 Mart’ta Ahmed Şara ile yaptığı anlaşmaya rağmen PKK-SDG’nin Suriye ordusuna entegre olma konusundaki direnci devam ediyor. Ama SDG’ye sonsuz süre tanınmış değil. Ya entegre olacaklar ya da tasfiye edilecekler.

İSRAİL GAZETECİ KATLEDİYOR



Gazze’de açlıktan ölen çocukları, katliama uğrayan kadınları, masum sivilleri haber yaptıkları için, İsrail, doğrudan gazetecileri hedef almaya başladı. Dün de beş gazeteci İsrail tarafından katledildi. Onlardan geriye mikrofonları, kameraları ve kalemleri kaldı. Aralarında bir de kadın gazeteci vardı. Foto muhabiri Meryem Ebu Dakka’dan geriye parçalanmış olan fotoğraf makinesi kaldı. Meryem aynı zamanda bir anneydi. Dünyaya Gazze’deki katliamı duyuran gazeteciler Moaz Ebu Taha, Muhammed Salama, Ahmet Ebu Aziz, Husam el-Mısri ve Dr. Hasan Duhan, Nasır hastanesini vuran İsrail tarafından katledildi

KATLİAMLAR DUYULMASIN DİYE

Gazetecileri öldürerek katliamlarının dünyaya duyurulmasını önlemeye çalışan İsrail, şimdiye kadar 300’e yakın gazeteciyi katletti. İkinci dünya savaşında 200’e yakın gazetecinin hayatını kaybettiği dikkate alınırsa, Gazze’de öldürülen gazetecilerin sayısı bunu aşmış durumda.

İNSANLIK İÇİN MURAT ÇALIK VE AYŞE BARIM



CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün İzmir’de Buca Cezaevinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ı ziyaret ettikten sonra sağlık durumu nedeniyle tutuksuz yargılanması yönünde bir kez daha çağrı yaptı. Özgür Özel’i dinledim ölçülü bir dil kullandı. Vicdanlara seslendi. Murat Çalık daha önce kanser atlattığı için sağlık durumu önem arz ediyor. Hastalığının nüksetme tehlikesi söz konusu. Ancak Murat Çalık hastaneye sevk ediliyor, verilen raporlar doğrultusunda tekrar cezaevine gönderiliyor.

ANNENİN FOTOĞRAFI

Murat Çalık denilince ben annesinin hastane önündeki fotoğrafını hatırlıyorum. Hiçbir fotoğraf karesi o annenin hastane penceresine bakışından daha etkileyici değildir. O annenin bakışında bütün annelerin yüreğini hissettim.

Ergenekon sürecinde çok şey yaşandı ama cezaevinde kansere yakalanıp, tahliye edildikten 5 gün sonra hayatını kaybeden Kuddusi Özkır unutulmadı.

Murat Çalık ve Ayşe Barım konusundaki hassasiyet nedir bilmiyorum. Ama Murat Çalık ve Ayşe Barım’ın ciddi sağlık sorunları yaşadığını biliyorum. İnsanı yaşatmanın ne kadar kıymetli olduğunun farkındayım. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” derken boşuna söylemiyor. Murat Çalık ya da Ayşe Barım yargılanmasın denilmiyor. Sadece adli kontrolle serbest bırakılsınlar, bu arada tedavilerini yaptırsınlar ama yargılamaları sürsün isteniyor. Biz yıllarca, “Tutukluluk istisna ama tutuksuz yargılama esas olmalı” demedik mi? Bu düzenlemeyi AK Parti, infaz sistemimize kazandırmadı mı?

VİCDANI ÖLDÜRMEYELİM

Murat Çalık’ın adli kontrolle serbest bırakılması için yeniden kanser olması mı gerekiyor? Ayşe Barım’ın yoğun bakıma mı kaldırılması bekleniyor? Ben olayın siyasi boyutunda değilim. Belki beni linç edecekler ama hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Ben olaya insani ve vicdanı tarafından bakıyorum. Bu insanları ölmeden de yargılamak mümkün değil mi? Bence mümkün. Belki yargılama sonucunda suçsuz bulunacaklar. O zaman ne diyeceğiz? Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. İnsanı ve vicdanı öldürmeyelim.