PKK’nın silah bırakma süreci ve yeni dönemin şifreleri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecinin kazasız belasız tamamlanacağına inanıyorum” dedi. Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecini gelecek nesillere bırakacağı en büyük mirası olarak görüyor. Yeter ki şehit cenazesi gelmesin. Yeter ki bir çocuk babasız kalmasın. Yeter ki şehit ailelerinin gözyaşı dinsin. Her şeye değmez mi? Türkiye bu konuda kararlı ama aynı zamanda da dikkatli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz. Onlara fırsat vermeyeceğiz” uyarısında bulundu.

PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını açıklamasından sonra yeni bir süreç başladı. Türkiye büyük devlet.

TÜRKİYE

Bu sürecin en kolayı Türkiye’de olacak gibi gözüküyor. Çünkü PKK zaten Türkiye içinde eylem yapamaz hale gelmişti.

IRAK

Irak’ta ise MİT ile Irak devleti hem PKK kamplarının boşaltılması hem de silahların teslim sürecini hazırlıyor. Silahların bırakılmasıyla ilgili mekanizmanın önemli ölçüde tamamlandığı ve sürecin bir an önce başlaması için çalışmaların hızlandırıldığı söyleniyor.

SURİYE SÜRECİ

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PKK’nın silah bırakma sürecinde gözlerin çevrildiği yerlerden biri de Suriye oldu. Suriye’de Mazlum Abdi ile Ahmed Şara arasında yapılan anlaşma ile yıl sonuna kadar SDG-PKK-YPG’nin silah bırakması ve yeni Suriye yönetimine entegre olması öngörülüyor. Ancak bu sürecin Türkiye ve Irak’taki takvimle uyumlu bir şekilde ilerlemesi için çaba gösteriliyor. Dikkatinizi çekmiştir Ahmed Şara’nın Türkiye ziyaretinde yanında MİT Başkanı İbrahim Kalın vardı. Kalın, kısa bir süre önce de Suriye’deydi. PKK’nın silah bırakma sürecinin hızlandırılması için temaslarda bulundu.

PKK’NIN SİLAH BIRAKMASI

Erdoğan- Şara görüşmesinde ele alınan başlıklardan biri de PKK’nın silah bırakması konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan gezisi dönüşünde, “Suriye Demokratik Güçleri hâlâ oyalama taktiklerine devam ediyor. Bundan vazgeçmeleri şart. Alınan kararların uygulamasını çok yakından takip ediyoruz. Aslolan sözlerin mutabakattaki takvime uygun şekilde hayata geçirilmesidir. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile görüşmelerimiz bu yönde oldu. Arkadaşlarımızın Suriye ile görüşmeleri de devam ediyor” dedi.

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Türkiye, PKK’nın silah bırakma sürecini her ülkede, o ülkenin dinamiklerini dikkate alarak yönetmek ve bu yaz bitirmek istiyor. O nedenle bu yaz birileri için tatil yok.

PKK İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR

Bu arada PKK içinde yürüyen bir tartışmaya dikkatinizi çekmek istiyorum. PKK’nın önde gelen isimlerinden Duran Kalkan’ın bu konudaki değerlendirmesini aktarmak istedim.

Duran Kalkan, “PKK 48 yıldır silahlı direniş yürütüyor, 41 yıldır 15 Ağustos temelinde gerilla savaşı veriyor. Şimdi bu kadar savaşıldıktan sonra niye savaşı bırakıyor diyorlar? Peki, bu halk hep savaşacak mı? Kürtlerin ömrü hep savaşla mı geçecek? Bazıları çok akıllı! Bu kadar savaş istiyorlarsa kendileri savaşsınlar. O kadar savaş aşığıysalar durmasınlar, savaşsınlar, ellerinden alan mı var?” diyor.

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Birileri PKK’nın silah bırakmasından fena halde rahatsız. PKK’nın silah bırakma kararı onların hesabını bozdu. Biz de onların hesabını bozmaya kararlıyız.

İKİ CUMHURBAŞKANI NE KONUŞTU

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara geçen hafta Türkiye’ye sürpriz bir ziyarette bulundu. Ahmed Şara’nın, Riyad’da ABD Başkanı Trump’la görüşmesinden ve ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırmasından sonra gerçekleştiği için ayrı bir önem taşıyordu.

ABD Başkanı Trump, “Erdoğan istedi Suriye’ye yaptırımları kaldırabiliriz” demişti. Suriye’ye yaptırımları kaldırdı. Ahmed Şara da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Suriye’de 8 Aralık devrimiyle birlikte Baas rejimi yıkıldı. Yeni bir devir açıldı. Ancak yeni Suriye’nin, dünyaya entegre olması ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın uluslararası tanınırlığı gerekiyordu.

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ŞARA-TRUMP GÖRÜŞMESİ

1-Ahmed Şara’nın Suudi Arabistan’da ABD Başkanı Trump’la görüşmesi bu açıdan bir dönüm noktası oldu. Bu ilişkinin mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı.

2- Suriye’ye yardımların yapılması ve Suriye’nin ekonomik olarak ayağa kalkabilmesi için ABD ve Avrupa’nın ekonomik yaptırımlarının kaldırılması gerekiyordu. Katar, Suudi Arabistan gibi ülkeler dahi ABD yaptırımlarına takılmamak için Suriye’ye yardım yapamamıştı. Önce ABD sonra Avrupa Birliği Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdı. Dün de 13 yıldır kapalı olan ABD’nin Şam Büyükelçiliği açıldı.

EKONOMİK KALKINMA

3- Şimdi yeni Suriye’nin ekonomik olarak ayağa kaldırılması ve inşası dönemine geçildi.

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İstanbul’daki görüşme sırasında bu gelişmeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “iki kez” teşekkür ediyor. Yeni Suriye’nin ekonomik olarak kalkınması için Türkiye tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade ediyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın ziyareti bu açıdan önemliydi. Türkiye’nin Azerbaycan ve Pakistan’la çok özel ilişkileri vardır. Şimdi Suriye de bu denklemin içine giriyor.

FETÖ SEVER MAHMUT TANAL

Köşemde değerinden fazla yer verdiğim birisi var. Tahmin etmişsinizdir Mahmut Tanal’dan söz ediyorum.

O Mahmut Tanal ki, Akbelen’de devletin jandarmasını kovalar.

O Mahmut Tanal ki, 1 Mayıs’ta Türk polisini eylemcilere karşı silah kullanmakla suçlamak için atılmamış mermileri atılmış gibi gösterir.

Ne zaman ki FETÖ’nün ülkesine ihanet eden terör örgütü olduğu ortaya çıktı, Mahmut Tanal FETÖ’ye destek eylemlerine başladı. Devletimiz ne zaman FETÖ’ye savaş açtı, FETÖ’nün yayın organlarına el konuldu, Mahmut Tanal hemen Zaman gazetesine gidip gözyaşı döktü. FETÖ sever oldu.

Hay Allah yine fazla yer ayırdım bu adama.