PKK-YPG silah bırakacak mı, PKK tasfiye olacak mı

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Türkiye’de Kürt sorunun çözümü ve PKK terör örgütünün tasfiyesi konusunda birkaç kez çözüm süreçleri yaşandı.

ÇÖZÜM SÜREÇLERİ

Özal, Erbakan ve Erdoğan döneminde çözüm süreçleri işletildi. Sonuca ulaşamadı. İlk çözüm sürecini İngiltere, ikincisini ABD sabote etti. PKK ise her defasında çözüme karşı direndi, süreçleri sabote eden güçlerin yanında yer aldı. Kimi zaman Türkiye’yi bölme kimi zaman Suriye’de bir uydu devlet kurma heveslerine kapıldı. İngiltere’nin, ABD’nin kendilerine devlet kurduracağına inandılar. Hiçbir zaman Türkiye merkezli gündemleri olmadı. Kandil bu hedefinden vazgeçmiş değil. Ama çanlar onlar için çalıyor.

GÜÇ DENGESİ DEĞİŞTİ

Çünkü konjonktür değişti. PKK-YPG, siyasi desteğini kaybetti. Suriye’de yeni güç dengesi ortaya çıktı. Suriye’de saha konuşur. Sahada da Türkiye’nin sözü geçiyor. PKK-YPG, Suriye’de Centcom komutanı McGurk’un planları doğrultusunda özerk bir yönetim için haziran ve ağustos ayında iki hamle yaptı. Ama Türkiye’nin tavrını koyması üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Esed’in yönettiği, ABD’nin borusunun öttüğü Suriye’de bunu başaramadılar. 8 Aralık’tan sonra Suriye’de güç dengesi değişti. Baas rejimi çöktü, Esed kaçtı, Suriye muhalefeti ülkenin yönetimini üstlendi. Rusya ve İran’ın rolü zayıfladı, Türkiye’nin etkisi güçlendi.

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SURİYE’NİN ANAHTARI

ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’ın belirttiği gibi, “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde”. Trump, “Erdoğan çok zeki birisi. Esad rejiminin devrilmesinin arkasında Türkiye var” dedi. Trump’ın da işaret ettiği gibi Türkiye, hem sahada hem masada güçlü. Türkiye’nin olduğu Suriye’de PKK-YPG’ye yer yoktur. PKK-YPG’nin ayağının altındaki halı çekildi.

PKK-YPG’YE YER YOK

Yeni bir Suriye var. Ve PKK-YPG’nin o konjonktürde başaramadığını, yeni Suriye’de başarma imkânı yok. PKK-YPG ava giderken avlandı. Artık yeni bir Suriye, yeni bir konjonktür ve onun getirdiği şartlar var.

Yeni Suriye’de PKK-YPG’ye yer yoktur. PKK-YPG, Amerika’daki desteklerini devreye sokarak yeni Suriye’de var olmaya çalışıyor. Ama o defter kapandı.

PKK PANİKLEDİ

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PKK’da bunun farkında. Kandil panikledi. Murat Karayılan, “Suriye’de bulunmadığımızı resmen ilan ediyoruz” diye açıklama yapmak zorunda kaldı. PKK-YPG yeni Suriye yönetimi ile irtibat kurmak için Şam’a heyet gönderdi ama Colani ile görüşmeyi başaramadılar.

Mazlum Kobani, “YPG güçleri Amerika gözetiminde silah bıraksın. Bölge askerden arındırılsın. Suriye’nin kuzeyindeki Halep kırsalındaki Kobani’de silahsızlandırılmış bir bölge kurmaya hazır olduğumuzu duyuyoruz” diye açıklama yaptı.

YENİ SURİYE GERÇEKLİĞİ

PKK-YPG’nin çabası yeni operasyonu önlemek. Onun için zaman kazanmaya çalışıyorlar. Yeni Suriye’de kendilerine alan açmanın hesabını yapıyorlar. Amerika’yı göreve çağırıyorlar. Ama yeni Suriye gerçekliği var. Yeni Suriye gerçeğinin merkezinde ise Türkiye var. Ankara uyumuyor. Türkiye her şeyin farkında. Güzel olan tarafı yeni Suriye yönetimi de bunun farkında.

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COLANİ’NİN UYARISI

Colani, “Haseke ve Rakka’da iki çözüm var ya geri çekilecekler ya da askeri harekât ile bölgeleri kurtaracağız. Eğer PKK-YPG ile bir çatışma yaşanacaksa biz hazırız, ancak kan dökülmeden olmasını umuyoruz” dedi.

Bu önemli bir uyarıydı.

Tel Rıfat ve Menbiç, Suriye Milli Ordusu tarafından PKK-YPG’den kurtarıldı. Deyrizor PKK-YPG’den alındı. Terör örgütü Rakka ve Haseke’de ise manevra yapıyor. Direnmeye çalışıyor. Ama PKK-YPG’ye verilen süre doluyor. Terör örgütünün Rakka ve Haseke’yi terk etmesi bekleniyor. Ancak PKK-YPG direnmeye kalkışırsa harekât yapılacak. Kan dökülecek.

PKK-YPG’NİN SİLAH BIRAKMASI

PKK-YPG ya silah bırakıp Suriye ordusuna katılacak ya da tasfiye edilecek. Tercih onlara kalmış durumda. Her tercihin bir sonucu olacak.

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PKK-YPG’nin silah bırakması konusunda bir plan var. Bu plana göre işleyen bir takvim oluşturulmuş durumda.

Colani, “Silahlı gruplar dağıtılacak, Savunma Bakanlığı saflarına katılmak üzere eğitilecek ve hepsi yasaya tabi olacak” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Suriye dışından gelen örgüt mensupları Suriye’yi terk edecek. Suriyeli olanlar silahlarını bırakacak” diye net konuştu.

PLAN ŞÖYLE

Bu plan şöyle:

1- Mart’ta geçici hükümet kurulacak.

2- Geçici hükümet Suriye’deki tüm silahlı gruplara silahı bırakması çağrısında bulunacak.

3- Silahların bırakılması sürecinde gözetim ve denetim mekanizması oluşturulacak.

4- PKK-YPG içindeki Suriyeli olmayanlar, ülkeyi terk edecek.

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5- PKK-YPG’nin komuta kademesi Suriye’yi terk edecek.

6- Silah bırakan PKK-YPG’liler Suriye ordusuna katılacaklar.

O BÖLGE NE OLACAK

Burada iki nokta dikkatinizi çekmiştir.

PKK-YPG silah bırakacak. Suriye ordusuna katılacak. Peki PKK-YPG’nin kontrol ettiği bölge ne olacak?

Mazlum Kobani bu bölgenin ABD’nin gözetiminde olmasını istiyor. ABD’nin kontrolünde demek, PKK’nın varlığını sürdürmesi demektir. Bu ABD ile PKK-YPG’nin planı. Türkiye ile yeni Suriye yönetiminin planı ise farklı. Burası Suriye yönetimi ve Türkiye’nin kontrolünde olacak. Eğer bu bölgeler PKK-YPG’nin kontrolünde bırakılırsa o zaman diğer silahlı gruplar ayaklanmaz mı?

YA UZLAŞMA YA SAVAŞ

Eğer yeni Suriye tek devlet olacaksa bunun yolu Suriye’nin terör örgütlerinden arındırılması ve tek bir Suriye ordusunun olması gerekiyor. Bundan taviz verilmeyecek. Yeni Suriye’de PKK-YPG’ye yer yoktur. Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olacaklar. Bu ya uzlaşmayla sağlanacak ya da savaşla.

TAKVİM

Burada bir nokta dikkatimizi çekmiştir. Bir takvim söz konusu. O nedenle 1 Mart’ta Geçici yönetimin kurulmasından sonra dedim.

1 Mart’ta geçici yönetim kurulacak. Yeni Suriye yönetimi dünya tarafından tanınmış olacak. Anayasayı yapmak üzere bir kurucu meclis kurulacak. 1 Mart’tan sonra PKK-YPG’nin silahsızlandırılması süreci başlayacak.

“En büyük zafer savaşsız elde edilen zaferdir” derler. Ayrıca bir şey daha söylerler “Eğer düşmanınız çekiliyorsa ona altından köprüler yapın”.

SAVAŞSIZ ZAFER

Türkiye şimdi savaşmadan en büyük zaferi elde etmek için altından köprüler yapma sürecinde.

Suriye’de uygulanan PKK-YPG’nin silahsızlandırılması sistemi bazı farklarla birlikte Türkiye’de PKK’ya karşı uygulanabilir mi?

Soru önemli, süreç kritik.

PKK’NIN TASFİYESİ

Türkiye, PKK terör örgütünü tasfiye etmek için bir ayağı Suriye’de diğer ayağı Türkiye’de olan büyük bir proje yürütüyor.

Yeni dönemi dikkatli bir şekilde izlemekte yarar var.