PKK silah bırakırken neler yapılacak

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Bu kez ise ABD’nin besleyip büyüttüğü PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecini yönetiyoruz.

ABD’nin ayaklarımıza vurduğu prangaları bir bir söküp atıyoruz. Bu hafta önemli bir adım atılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerden komisyona üye bildirmelerini isteyecek. Böylece ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin dördüncü aşaması da tamamlanmış olacak.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Geçmişte başlayan süreçlerin kimi içeriden kimi dışarıdan sabote edildi. Amaçlarına ulaşamadılar. Bu kez her şey planlandığı gibi ilerliyor. Meclis’te kurulacak olan komisyon önemli bir görevi yerine getirecek.

1. Meclis’te komisyon kurulmasıyla birlikte PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinin siyasi zemini hazırlanmış olacak.

2. Komisyon yaz boyunca çalışacak. Ekim ayında Meclis açıldığında PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecinin yasal altyapısıyla ilgili çalışma tamamlanmış olacak. Ekim ayından itibaren yasal düzenlemeler yapılacak.

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3. Terörle Mücadele Yasası ve İnfaz Yasası’nda değişiklikler yapılması bekleniyor.

4. Cezaevlerinde 5 bini aşkın PKK’lı var. Yapılacak yasal düzenlemeler onları etkileyecek. Ayrıca cezalarını tamamlamış olanlar var. PKK’lı oldukları için bunların infazı sürekli olarak erteleniyor. Erteleme yapılmayacak. İnfaz sürecini tamamlayanlar tahliye edilecek. 100 civarında hasta ve yaşlı mahkûm var. Bunların durumu ayrı bir çalışmayı gerektiriyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ ÇIKACAK MI

5. Yapılacak olan yasal düzenlemeler Selahattin Demirtaş’ı etkileyecek mi? Selahattin Demirtaş hapisten çıkacak mı? Ya da başka bir deyişle; Selahattin Demirtaş hapisten çıkmalı mı, aktif siyasete dönmeli mi? Selahattin Demirtaş, PKK’nın silah bırakma sürecinde çok sorumlu davrandı. Sürece önemli katkılar yaptı. Peki Selahattin Demirtaş çıkacak mı? Selahattin Demirtaş’a ilişkin ayrı bir yazı yazacağım için şimdilik sadece dikkat çekmekle yetineceğim.

6. İlk kez terör örgütü silah bırakıyor ve kendini feshediyor. PKK’ya yönelik özel bir yasa çıkarılmayacak, özel bir yasal düzenleme yapılmayacak. Ama süreci kolaylaştırıcı ve güçlendirici adımlar atılacak.

GENEL AF YOK

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7. PKK’nın silah bırakmasından rahatsız olanlar, PKK’ya af çıkarılacak, genel af ilan edilecek diye propaganda yapıyor. PKK’ya yönelik af yok. Hele hele genel af gündemde değil. Cezasızlık algısı ortadan kaldırılmayacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YOK

8. Süreci sabote etmek isteyenler, “Bir de bunlar DEM Parti ile anayasa değişikliği yapacak” diyorlar. “Anayasa’nın ilk dört maddesi ve Türklük tanımıyla ilgili Anayasa’nın 66. Maddesi değişecek” diyorlar. Bunlar doğru değil. Anayasa değişikliği gündemde yok.

9. Meclis Komisyonu, Kürt sorununu çözmek için kurulacak bir komisyon değil. Meclis Komisyonu, PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecini değerlendirecek. Onun siyasi ayağını oluşturacak. Yasal boyutunu hazırlayacak.

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ATATÜRK POSTERİ ASILDI MI



15 Temmuz’un yıldönümünde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi üzerinden kıyamet kopardılar. Genelgede 14 Temmuz akşamından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Türk bayrağı ile donatılması isteniyor. “Tüm etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi” isteniyor.

Neymiş efendim Atatürk posterinin asılması yasaklanıyormuş. Yok efendim Atatürk ile derdiniz neymiş?

NE OLDU

Dün 15 Temmuz’du. Atatürk posterlerinin asılması yasaklanmış mıydı? Türk bayraklarının yanında Atatürk posterleri asılmamış mıydı?

Bu genelge, 2018 yılından beri yayınlanıyor. Her 15 Temmuz’da yenileniyor. 2018’den bu yana Atatürk posteri asılmıyor mu?



Buradaki amaç sadece Türk bayrağına yer verilmesi ve siyasi partilerin, derneklerin bayrakları ve flamalarının asılmasını önlemek. Bunun Atatürk posterini engellemekle ne ilgisi var? Atatürk istismarından bıkmadınız mı?

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15 TEMMUZ MODEL OLDU



Birçok darbe gördük. Birçok darbe yaşadık. Ama 15 Temmuz’da bu millet darbeyi önledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokaklara, meydanlara çıkın çağrısıyla sokaklara çıkan halkımız çıplak elleriyle tankları durdurdu. Şehitler verme pahasına darbeyi önledi.

Sivil halkın meydanlara çıkarak darbeyi önlemesi dünyada bir model oldu.

VENEZUELA’DA DARBE ÖNLENDİ

ABD, Venezuela’da darbe girişiminde bulundu. Maduro, Venezuela halkını sokaklara çıkmaya çağırdı. Venezuela halkı meydanlara çıkıp Amerikan darbesini önledi. ABD dahil 51 ülkenin tanıdığı Amerika’nın kukla adamı Guaido ise kaçıp Amerika’ya sığındı.

BOLİVYA’DA HALK DARBE ÖNLEDİ

Bolivya’da da canlı yayında darbe girişimi oldu. Amerika destekli Genelkurmay BaşkanıZuniga, Cumhurbaşkanı Luis Arce’yi devirmek için 26 Haziran 2024 tarihinde darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi Bolivya’daki darbe girişimi sırasında da CNN TÜRK’te canlı yayındaydık. General Zuniga bir grup askerle parlamento binasını bastı. Cumhurbaşkanı Arce, darbeye karşı direndi. Halkı sokaklara çıkıp demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı. Bolivya halkı sokağa indi, darbe girişimi birkaç saat içinde bastırıldı.

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Böylece 15 Temmuz’da ortaya çıkan Türk modeli, darbelere karşı direnişin simgesi oldu.