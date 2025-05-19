PKK silah bırakırken IRA, ETA, FARC ve AÇE örnekleri

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Yeni bir dönem başladı. Ancak yeni dönemin inşasında da çok dikkat edilmesi gerekiyor. PKK’nın silah bırakmasından rahatsız olan çevreler, süreci sabote etmek için fırsat arıyor. Ayrıca Türk milletinin hassasiyetleri var. Büyük yangınların küçük kıvılcımlardan çıktığı unutulmamalı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan sonradan özür diledi ama korucularla ilgili açıklaması rahatsız ediciydi. O nedenle açıklamalara, konuşmalara çok dikkat etmek gerekiyor.

LOZAN HASSASİYETİ

Süreci sabote etmek isteyen pusuya yatmış bekliyor. PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını açıkladığı metinde yer alan “Lozan” ve “asimilasyon” sözcüğüne takmış durumdalar. Ben de bu ifadelerden rahatsız oldum. Kürt sorununu çözerken Türk sorunu çıkarmayalım. Ama şunu da gözardı etmemek lazım. Sonuç itibarıyla 12 Mayıs’ta yapılan fesih ve silah bırakma açıklaması, PKK terör örgütünün kendi tabanına yaptığı bir açıklama. Bunun muhatabı devlet değil. Ayrıca elinde silah varken Lozan’ı delemeyen PKK silahı bırakınca mı bunları kabul ettirecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben hiçbir konuşmamda bu gelişmelerin Lozan’la ilişkisinin olup olmadığına dair en ufak bir ifade kullanmadım” dedi. Lozan konusunun üzerinde tepinenler Cumhurbaşkanı’nın sözüne mi güvenecek, yoksa terör örgütünün açıklamasını mı esas alacak?

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Ayrıca “Bir oy CHP’ye, bir oy HDP’ye” derken PKK’nın Lozan’la ilgili değerlendirmelerinden haberiniz yok muydu? Kent uzlaşısı yaparken PKK’nın bu yönünü bilmiyor muydunuz? HDP, Kılıçdaroğlu’na destek verirken bu tür hassasiyetleriniz yok muydu?

TARİHİ TASFİYE

Arkasında Amerika’nın, İngilizlerin, Rusya’nın, İsrail’in, İran’ın olduğu bir terör örgütünü tasfiye ediyoruz. Silahlı PKK mı tehlikeli, yoksa silah bırakmış olan PKK mı daha tehlikeli? Bu konuda bir karar vermeliyiz. Bu süreçte büyük fotoğrafa odaklanmalıyız. Büyük kazanımları esas almalıyız.

DÜNYA ÖRNEKLERİ



Terör örgütlerinin silah bırakmasıyla ilgili dünyada örnekler var. İngiltere’de IRA, İspanya’da ETA, Kolombiya’da FARC, Endonezya’da AÇE örneklerini paylaşmak istiyorum.

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1969-1998 yılları arasında faaliyet gösteren IRA terörü sonucunda, bini İngiliz güvenlik güçleri olmak üzere 1700 kişi yaşamını yitirdi.

1998 yılında Hayırlı Cuma Anlaşması yapıldı, ancak IRA silahlı mücadeleyi 2005 yılında bitirdi. Siyasi kanadı olan Sinn Fein olarak faaliyetine devam etme kararı aldı. İngiltere Başbakanı Tony Blair, IRA’nın silah bırakması konusunda ABD Başkanı Bill Clinton’ın kendisinden daha fazla çaba gösterdiğini açıkladı.

IRA SÜRECİ

1- İngiliz Hükümeti ile IRA arasında varılan anlaşma ile IRA’nın siyasi kolu olan Sinn Fein, Kuzey İrlanda Parlamentosu’nda ve Britanya Parlamentosu’nda temsil hakkı elde etti. Sinn Fein Lideri Gerry Adams, İngiliz Parlamentosu’na seçildi.

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2- Kuzey İrlanda Meclisi kuruldu. İrlanda’da özerk hükümet kuruldu. Kuzey İrlanda’da görev yapan İngiliz polis teşkilatı lağvedilip, İrlanda Polis Servisi kuruldu. Genel af çıkarıldı. Cezaevindeki IRA ve diğer örgüt üyeleri tahliye edildi.

3- Britanya ile Kuzey İrlanda’nın birleşmesi ise referanduma bırakıldı.

ETA KONUSU

İspanya’da 1959 yılında silahlı mücadeleyi başlatan ETA terör örgütünün saldırıları sonucunda 800 kişi öldü. BASK bölgesinin bağımsızlığını esas alan ETA sorununun çözümünde İspanya, en büyük desteği komşusu Fransa ve Avrupa ülkelerinden aldı. Çünkü ETA teröristleri İspanya ile Fransa arasındaki korunaklı bir bölgeyi üs olarak kullanıyorlardı.

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2004 yılında Madrid tren istasyonunda banliyö trenlerinde patlayan bombalarla 191 kişi öldü, 2 bin kişi yaralandı. Saldırıdan ETA’yı sorumlu tutan İspanyol halkı protesto eylemleri yaptı. Madrid’de 2 milyon kişi olmak üzere 10 milyon İspanyol ETA terörüne karşı yürüdü. Ama biz 50 yıldır devam eden PKK terörüne karşı milyonlar bir araya gelerek yürüyüş yapamadık. ETA’nın silah bırakmasında toplumsal tabanı kaybetmesinin etkisi büyük oldu. ETA 2017 yılında kendini fesh etti.

BASK BÖLGESİ

1- İspanya, 1979 yılında BASK bölgesinin özerkliğini kabul etti.

2- BASK bölgesinde bölge parlamentosu kuruldu.

3- Kendi polis gücünü kurdu.

4- Kendi dilinde eğitim, sağlık, güvenlik ve vergi toplama yetkilerine sahip oldu.

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Genel af çıkarılmadı ama başka bölgelerdeki ETA mahkûmları BASK bölgesindeki cezaevlerine nakledildiler. Oradan da tahliye oldular.

ENDONEZYA’DA AÇE

GAM, 1976’dan itibaren AÇE’nin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyordu.

2005 yılında Endonezya hükümeti ile AÇE, Helsinki’de anlaşmaya vardı.

1- Endonezya ordusu AÇE’den çekildi.

2- AÇE’ye geniş otonomi sağlandı. Böylece kendi hükümetini kurma, kendi siyasi partilerini oluşturma ve yerel yasalarını belirleme hakkı kazandı.

3- AÇE’nin petrol ve doğal kaynak gelirlerinin yüzde 70’e kadar olan kısmını alma hakkını kazandı.

4- Genel af ilan edildi.

KOLOMBİYA FARC

1960’lı yıllarda kurulan FARC ile Kolombiya hükümeti 2016 yılında anlaşmaya vardı.

1- FARC silahlarını BM gözetimi altında teslim etti.

2-FARC siyasi partiye dönüştü.

3- Toprak reformu yapılması kararı alındı.

4- Suç işleyen FARC üyeleri için özel mahkemeler kuruldu. Cezalandırmaktan çok tazminat önceliklendirildi.



5- İnsan hakları ihlallerini açığa çıkaran Gerçek ve Uzlaşma Komisyonu kuruldu.

BİZ BAŞARDIK



Biz PKK’yı tasfiye ederken arkamızda ne Amerika vardı ne de İngilizler destekledi. Şehitlerimiz sayesinde biz başardık. PKK’ya silah bıraktırırken taviz verdik mi? Pazarlık yaptık mı? Genel af ilan ettik mi?

O zaman PKK silah bırakıp kendini feshederken birileri bundan neden rahatsız oluyor?