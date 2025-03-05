PKK kongresini nisan ayında topluyor

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Kandil, silah bırakma kararının alınması için “Önder Apo’nun istediği şekilde parti kongresini toplamak için hazırız” diye açıklama yaptı.

Sırrı Süreyya Önder, ilk aşamanın başarıyla tamamlandığı görüşünde; “İlk aşama bu işin yüzde 50’sinden fazlasıdır” diyor. Gömleğin ilk düğmesi doğru iliklendi.

KONGRENİN YÖNETİLMESİ

Kandil’in açıklamasında kongreyi bizzat Öcalan’ın yönetmesi talep ediliyor. Kandil her zaman elini en üst noktadan açar. Bunun mümkün olmadığını en iyi Öcalan biliyor. Ancak bunun farklı yolları olabilir. Önemli olan PKK kongresini toplayıp silah bırakma kararının alınması ve PKK’nın kendini feshetmesi.

PKK’YI FESHEDECEK

Kandil’in geçmiş süreçlerde Öcalan’ın kararına rağmen silah bırakmaya yaklaşmaması nedeniyle bir güvensizlik oluşmuştu. Bu kez de ‘Kandil silah bırakmayacak’ eğilimi söz konusuydu. Ancak gelen sinyaller, PKK’nın kongresini toplayacağı ve silah bırakma kararını alıp kendini feshedeceği yönünde. Tabii bu süreç bir sabotaja kurban edilmezse.

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TAKVİM HIZLANDIRILDI

Sabotaj kaygısına yeniden döneceğim ama önce PKK’nın kongresini ne zaman toplayacağına ilişkin bir kulis bilgisini aktarayım. Öcalan’ın çağrısından sonra 2-3 aylık izleme süreci öngörülmüştü. Bu işin daha fazla uzatılması istenmiyor. Çünkü hayırlı işlerde acele etmek gerekiyor. Ayrıca geçmişte bu süreçler kanlı bir şekilde sabote edildiği için daha fazla uzatmamak gerekiyor. Çünkü burası dünyanın en büyük istihbarat servislerinin cirit attığı bir coğrafya. PKK denilen terör örgütünün ise yatağa girmediği istihbarat servisi yoktur. O nedenle bir an önce sonuca ulaşmak için takvim hızlandırılıyor.

KONGRE TOPLANACAK

PKK kongresinin nisan ayında toplanması öngörülüyor. Kongre toplanıp silah bırakma kararı alacak, PKK kendini feshedecek. Kongrede PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakma kararının alınması için Öcalan’ın iradesi yansıtılacak. Burada amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Kolay değil; Türkiye’nin 50 yılına mal olmuş bir sorunu çözüyoruz.

SABOTE EDİLMİŞTİ

Daha önceki süreçler kanlı bir şekilde sabote edildi. Türkiye eski Türkiye değil. Kimini devletin içindeki derin güçler kimini PKK kimini ise ABD’nin içimizdeki aparatı olan FETÖ ile PKK el ele vererek sabote etti. Bu kez eski Türkiye yok. Ama tehlike geçmiş değil. ABD’nin, İsrail’in, İngilizlerin ve İran’ın PKK üzerindeki etkisini gözardı etmemek lazım. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, “Sayın Cumhurbaşkanımız terörsüz Türkiye için çalışmalara gerekli özenin gösterilmesinin altını çizdi. Kullanılan dilden sabotajlara kadar her türlü konuya dikkat etmek gerekir. Bazı devletlerin bölgedeki terörün bitmemesi için bir takım vekil güçlerle yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz” vurgusu önemli.

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BAŞARAMAYACAKLAR

Özal’ın başlattığı süreç, Bingöl’de 33 erimizin şehit edilmesiyle akamete uğramıştı. 1993 yılı bir kırılma noktasıdır. 1993 yılında siyasi suikastlere bakıldığında devlet içinde kanlı bir tasfiyenin yaşandığı görülür. Öcalan, Özal’ın ölümünü de sürece bağlıyor.

Erbakan döneminde atılan adım 28 Şubatçılar tarafından sabote edildi. Erdoğan döneminde iki kez yola çıkıldı ama sonunda PKK ile ABD’nin içimizdeki kolu olan FETÖ tarafından sabote edildi. İnşallah bu kez sabote edemeyecekler.

SURİYE’DE PKK-YPG’YE DİKKAT

Öcalan’ın “Tüm gruplar silah bırakmalı” demesine rağmen, PKK’nın Suriye’deki kolunun lideri Mazlum Abdi “Bu çağrı bizi kapsamıyor” dedi. Bu akıl İsrail aklı. Ama İmralı görüşmelerini yürüten Sırrı Süreyya Önder o görüşte değil. “Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir” dedi. Önder, “Belki Pervin Hanım’la beraber Rojava’ya gideceğiz. Sorunlar olabilir. Oradaki makas PKK ile KCK ile örtüşmemiş olabilir. Sorundan bahsediyoruz, çözeceğiz, çözmek zorundayız” diye konuştu. Sırrı Süreyya Önder’in yaklaşımı doğru.

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IRA SÜRECİNDE CLINTON

Tony Blair, IRA sorununun çözümünde ABD Başkanı Bill Clinton’ın kendisinden daha fazla gayret gösterdiğini anlatıyor. Kriz anlarında Clinton’ın devreye girip çözüm bulduğunu ifade ediyor. Bu tür süreçlerin içinde krizler var. Ama aşmak gerekiyor. Suriye’de PKK-YPG’nin silah bırakmaya yanaşmaması ise hem bizi hem Suriye’nin toprak bütünlüğünü ilgilendiren bir konu. Ama PKK-YPG konusu giderek bir çıban başı haline geliyor. Mazlum Abdi’nin arkasında ABD ve İsrail var. Ama Suriye’de güç dengesi Türkiye’nin lehine. ABD Başkanı Trump ne dedi?

“Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde.”

ERDOĞAN’IN MESAJLARI

Ankara, Mazlum Abdi’nin kimlerle yatağa girdiğinin farkında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle iftar programında yaptığı konuşmada adresi belli olan mesajlar verdi. “Suriye’deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir. Bölgemizin bir asır önce olduğu gibi tekrar yeni haritalar üzerinden dizayn edilmesine, parçalanmasına, ayrıştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Pusuda bekleyenlere, ellerini ovuşturanlara fırsat vermeyeceğiz” dedi.

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FİGÜRANLARIN SONU

Suriye’deki gelişmelerin, PKK’nın silah bırakması sürecine olan etkisine değindi. “‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların amaçlarından biri de işte bu kirli ve kanlı planlara engel olmaktır. Kimlerin ne yapmaya çalıştığının gayet farkındayız. Kulaklara fısıldanan senaryoları da çok iyi biliyoruz. Unutulmasın ki emperyalist senaryolara figüranlık yapanların akıbeti, eninde sonunda buruşturulup bir kenara atılmaktır” diye konuştu.

MAZLUM ABDİ’YE MESAJ

Mazlum Abdi, “Emperyalist senaryolara figüranlık yapanların akıbeti eninde sonunda buruşturulup bir kenara atılmaktır” mesajını aldın mı?

ABD ve İngiltere’nin teşvikleriyle ülkesini savaşa sokan Zelenski ne durumda? İşleri bitince Zelenski’yi sattılar. Zelenski’nin içine düşürüldüğü durumu gör, ders çıkar. Yoksa yarın çok geç olabilir.