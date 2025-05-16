PKK, Kandil’i terk edecek

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PKK denilince Kandil akla geliyor. Çünkü Kandil, PKK’nın yönetildiği merkez. Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi üst düzey PKK yöneticileri Kandil’de bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kandil’e sayısız operasyonlar düzenledi.

PKK’nın Kandil’den başka Zap, Metina ve Gara’da kampları var. Peki, PKK silah bıraktıktan sonra bu kamplar ne olacak? Bu kampları kullanmaya devam edecekler mi?

PKK, Kandil’i boşaltacak. Zap, Metina ve Gara’daki kamplarını boşaltacak. Sadece bu üç kamp boşaltılmayacak, ayrıca diğer kamplardan da çekilecek. Başta Kandil olmak üzere PKK’nın boşaltacağı kamplarla ilgili olarak Irak hükümeti ile işbirliği yapılacak. PKK’dan boşalan kamplar, MİT kontrollerinden sonra Irak devletinin kontrolüne geçecek.

PKK YÖNETİCİLERİ NEREYE

Silah bırakma ve fesih kararından sonra PKK yöneticileri ne olacak sorusu gündeme geldi. Cemil Bayık, Murat Karayılan, Bese Hozat, Duran Kalkan gibi isimlerin ön planda olduğu PKK’nın üst yönetimi nereye gidecek? PKK’nın üst düzey yöneticileri 30-50 kişiden oluşuyor. Gidecekleri yerlere ilişkin olarak alternatifleri var. Irak’ta kalabilirler ya da Avrupa’ya gidebilirler deniliyor. Hangi isim nereyi tercih ederse oraya gidecek. Ağırlıklı görüş Irak’ta kalacakları yönünde. Peki nereye giderler? Erbil, Süleymaniye ve Avrupa gibi alternatifler var ama genel beklenti, Talabanilerin kontrolündeki Süleymaniye’ye gitmeleri yönünde. Ama şurası kesin ki Kandil’den inecekler ve silahlı mücadeleyi bırakacaklar.

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ÖCALAN, İMRALI’DAN ÇIKACAK MI

PKK’yı kuran ve bunca acılar yaşanmasına neden olan Öcalan, PKK’nın silah bırakması konusunda da etkili oldu. Öcalan, İmralı’dan çıkacak mı? Yeni süreçte durumu ne olacak? Bunlar önemli sorular. Kimi ‘Ankara’da villası hazır’ dedi, kimi evleneceğini iddia etti. Kimi DEM Parti’nin başına geçeceğini ileri sürdü. Ama bunların hiçbiri doğru değil. Öcalan, İmralı’da kalmaya devam edecek. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi “İmralı’dan çıkma gibi bir talebi de yok.”

Verilen bunca şehit ve gazilerimiz varken Öcalan, İmralı’dan çıkabilir mi? İmralı’dan çıktıktan sonra başka bir yerde yaşayabilir mi? Bu sürecin en önemli kırmızı çizgisini şehit aileleri ve gazilerimizin hassasiyetleri oluşturuyor. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir düzenlemeye izin verilmeyecek.

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İMRALI’DAKİ ŞARTLARI

Peki, Öcalan’ın durumu ne olacak? Öcalan’ın infaz koşullarında bir değişiklik olmayacak. Ancak İmralı’daki koşulları biraz daha iyileştirilebilir. Öcalan, 26 yıldır cezaevinde. Buna rağmen PKK’ya silah bırakma ve fesih kararı aldırmayı başardı. Çünkü silahı bırakma kararı alınması kadar sürecin bundan sonraki yönetimi de önemli. Bazı istihbarat servisleri ve PKK içinden bazı gruplar süreci sabote etmek isteyebilir. O nedenle sürecin amacına ulaşması için Öcalan’ın zaman zaman devreye girmesi gerekebilir. O nedenle İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesi bekleniliyor.

KOSTER ARIZALANMAYACAK

Öcalan’a kimi zaman kısıtlamalar getiriliyordu. İmralı’ya giden koster arızalı denilerek ailesiyle ve avukatlarıyla bir süre görüşmesi mümkün olmuyordu. Artık koster arızaları yaşanmayacak. Öcalan, ailesi, avukatları ve misafirlerle görüşebilecek. Ancak bu yine MİT’in kontrolü altında gerçekleşecek.

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SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Bu sürecin en kritik halkasını PKK’nın silah bırakması oluşturuyor. Silah bırakma süreci MİT tarafından takip edilecek. PKK’nın silah bırakması için İran, Irak, Suriye ve Türkiye’de farklı mekanizmalar işleyecek. Çünkü bu sahaların coğrafi yapıları, kendi yapıları, iç dinamikleri farklı. Her bir saha kendi dinamiklerine göre yapılandırılacak. Irak’ta, MİT ile Irak devletinin kurduğu mekanizma denetleyecek. Suriye’de ise durum farklı. Çünkü Mazlum Abdi ile Ahmed Şara 10 Mart’ta 8 maddelik bir anlaşma imzaladı. Buna göre yıl sonuna kadar silahlarını bırakıp Suriye ordusuna entegre olacak. Suriye’de silah bırakmanın daha kısa sürede gerçekleşmesi için baskı yapılacak.

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Türkiye’de ise PKK’lıların sayısının 50-100 arasında olduğu tahmin ediliyor. PKK’lıların silah bırakması Türk Silahlı Kuvvetleri ile MİT tarafından organize edilecek.

İran’da ise PJAK var. Türkiye ile birlikte İran’a da tehdit oluşturuyor. PJAK’ın silah bırakıp tasfiye olması İran makamları ile görüşülüyor.

BİRKAÇ AY SÜREBİLİR

Silah bırakmanın birkaç ay sürmesi bekleniyor. IRA 4 yılda silah bıraktı. Ama PKK’nın silah bırakmasının birkaç ay sürmesi bekleniyor. İki ay, üç ay, dört ay da olabilir deniliyor. Hatta şartlara göre biraz daha da uzun sürebilir deniliyor

BM YOK

PKK’nın silah bırakma sürecinde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere üçüncü ülkeler yok. Tamamen MİT’in bu ülkelerle kuracağı ortak mekanizmalarla yürütülecek.

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1 TRİLYON 800 MİLYAR

Bu işin bir de ekonomik boyutu var. PKK’nın ekonomimize 600 milyar dolar ile 1 trilyon 800 milyar dolar zarar verdiği tahmin ediliyor. Yeni dönemde bu zarar ortadan kalktığı gibi terörün zararlarının telafi edildiği bir döneme girebiliriz.