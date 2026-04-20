Özkan Yalım’ın otelindeki görüntülerden ne çıktı

Özkan Yalım’ın jet hızıyla CHP’den ihraç edilmemesi, günler geçtikten sonra kamuoyu baskısı nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi CHP’yi yıprattı. Yılların CHP’lileri Berhan Şimşek, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, CHP’nin yolsuzluklarla anılmayı hak etmediğini söyledikleri için ihraç edildiler.

ÖZKAN YALIM’IN TEHDİDİ

Ama belediyeyi Dallas gibi yöneten Özkan Yalım hâlâ ihraç edilmedi.

Bunun üzerine acaba CHP yönetiminin çekindiği bir şey mi var sorusu gündeme geldi. Çünkü Özkan Yalım’ın cezaevinden tehdit ettiği söyleniyordu. Özgür Özel’in makam aracının kendisinin aldığı ve VIP olarak donattığı konuşuluyordu. Hatta Özkan Yalım’ın “Onun altındaki aracı ben aldım” dediği ifade ediliyordu.

CHP Genel Merkezi aracın parti tarafından alındığını açıkladı. Aracın içinin donatıldığı iddiasının araştırıldığı söylendi.

Hatta bir adım daha ileri gidildi. Özkan Yalım’a ait otel- pavyon işletmelerine yapılan baskında jandarmanın ele geçirdiği dijital materyallerden birinde 254 adet müstehcen içeriğin tespit edildiği, soruşturma evrakına yansıdı.

Bunlardan 44’ü incelenmiş, 7 farklı materyalde tespit edilen 529 veri raporlanmış. 3 harddisk arızalı olması nedeniyle kriminal incelemeye gönderilmiş, 1 laptop kullanılmamış çıkmış, 3 kamera kayıt sisteminin incelenmesi devam ediyormuş, 1 kayıt cihazının da imajı alınıyormuş.

DOĞRUSU NE

Eğriye eğri doğruya doğru Özkan Yalım’ın işyerlerinden elde edilen kamera kayıtlarında şu ana kadar Özgür Özel başta olmak üzere CHP yöneticilerine ait bir görüntü tespit edilmemiş.

Peki muhasebecinin bilgisayarında çıkan görüntüler ne? Onların birinin otelde gerçek bir kadına ait görüntü olduğu, diğer görüntülerin ise sanal ortamdan indirildiği ve gerçek kişilere ait olmadığı değerlendiriliyormuş. CHP, benim için önemli bir parti. Baykal’ın tasfiye sürecini hepimiz yaşadık. CHP Genel Başkanı ve parti yöneticilerinin bu tür görüntülerinin çıkmamasından dolayı memnun olurum. En azından CHP yönetimi bir şantaj ve tehdite maruz bırakılamaz diye düşünürüm. Dilerim diğer incelemelerden de çıkmaz. Ama çıkarsa derhal gereği yapılmalı.

TUNCELİ CİNAYETİNDEN ANKARA CİNAYETİNE

Bir cinayet aydınlanmıyorsa bilin ki üstünü örten vardır.

Tunceli’de Gülistan Doku cinayetinin üstündeki örtü çekilince altından neler çıktı, neler.

Cinayeti aydınlatması gereken dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, cinayeti örtbas etmekten dolayı gözaltına alındı.

Oğlu Mustafa Türkay Sonel ise ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren Silar Altaş, Mustafa Türkay Sonel’in, ”Kız hamile kaldı, ben de kafasına sıktım” dediğini itiraf etti.

Tunceli cinayetinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu geçerken, Ankara cinayetinde de dönemin Ankara Valisi Nevzat Tandoğan ile Genelkurmay Başkanı Kâzım Orbay’ın oğlu Haşmet Orbay yer alıyor. Ankara cinayetini İhsan Tombuş’un kitabından okumuştum.

NEVZAT TANDOĞAN BASKI YAPIYOR

16 Ekim 1945’te Ankara’nın ünlü doktorlarından Neşet Naci Arzan, Ulus Samanpazarı’ndaki muayenehanesinde vurularak öldürülüyor. Cinayeti Genelkurmay Başkanı Kâzım Orbay’ın oğlu Haşmet Orbay işliyor.

Ankara Valisi Nevzat Tandoğan, katil Haşmet Orbay’la aynı evi paylaşan Reşit Mercan’ı ayağına getirtiyor. Onun bu cinayeti üstlenmesi sağlıyor. Reşit Mercan, ertesi gün karakola gidip teslim oluyor ve “Cinayeti ben işledim” diyor. Ankara’da usulen bir yargılama yapılıyor.Reşit Mercan’a 20 yıl, “Ona silahı ben verdim” dediği için Haşmet Orbay’a da 1 yıl ceza veriliyor. Basın olayı gündemde tutuyor, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Fahrettin Karaoğlan davanın peşini bırakmıyor. Yargıtay kararı bozuyor, Ankara’ya güvenilmediği için dava Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderiyor.

BOLU’DAKİ YARGILAMA

Bolu’daki yargılamada Reşit Mercan’ın ifadesindeki çelişkilerden dolayı cinayeti onun işlemediği anlaşılıyor. Reşit Mercan, Nezvat Tandoğan’ın baskısı sonucunda cinayeti üstlenmek zorunda kaldığını itiraf ediyor. Katilin Haşmet Orbay olduğu ortaya çıkıyor. Haşmet Orbay önce idam cezasına çarptırılıyor, sonra cezası 18 yıla indiriliyor. Nevzat Tandoğan ise tanık olarak bulunduğu mahkemede sanık durumuna düşüyor.

AGATHA CHRISTIE ROMANLARI GİBİ

Dava başlı başına bir roman. Ancak davadan sonra da ünlü cinayet romancısı Agatha Christie’nin eserlerinde yer alacak çapta cinayetler devam ediyor. Ankara cinayetinin takipçisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Fahrettin Karaoğlan otomobilinin içinde ölü bulunuyor. Tarih 16 Haziran 1946.

Peki Nevzat Tandoğan’a ne oluyor? Cumhuriyet Gazetesi, ”Ankara Valisi Nevzat Tandoğan intihar etti” manşetiyle çıkıyor.

9 Temmuz 1946 gecesi Ankara Valisi Nevzat Tandoğan’ın kafasına sıktığı tek kurşunla intihar ettiği açıklanıyor.

Ankara cinayetinin finalinde Haşmet Orbay hapse girer, Nevzat Tandoğan intihar eder, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Fahrettin Karaoğlan aracında ölü bulunur, Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay ise istifa etmek zorunda kalır.