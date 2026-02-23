Özgür Özel’le ilgili yeni bir kulis

Haberin Devamı

CHP’nin ondan önce tek gündemi cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı Masalar oluşturdu, parti içindeki rakipleri olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı devre dışı bıraktı. CHP, cumhurbaşkanlığı seçimiyle yattı, cumhurbaşkanlığı seçimiyle kalktı.

28 Mayıs 2023’te tamamlanan seçimlerin üzerinden 24 saat geçmeden bu kez Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı tartışmasını başlattı. O günden bu yana CHP’nin tek gündem maddesi var. O da Ekrem İmamoğlu.

Bu arada dünya değişti ama CHP’nin gündemi değişmedi. Varsa da yoksa da Ekrem İmamoğlu ve kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı konusu.

Özgür Özel, “Kim kazanıyorsa onu aday yapacağız” dedi. 6’lı Masa döneminde de “kazanacak aday” formülü gündemdeydi.

Özgür Bey, kimi zaman “Ekrem İmamoğlu’ndan başka adayımız yok” diyor. Kimi zaman Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösteriyor.

Kimi zaman Mansur Yavaş’a yeşil ışık yakıyor. Kimi zaman Mansur Yavaş’a kırmızı ışık yakıyor. Kimi zaman Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiğini gündeme getiriyor. Özgür Özel bir mikserin içine Ekrem İmamoğlu’nu, atıyor, üstüne Mansur Yavaş’ı ekliyor karıştırdıkça, karıştırıyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN PLANI

Bunları neden yapıyor?

1- Özgür Özel’i hafife alan yanılır. Kemal Kılıçdaroğlu bunun en somut örneğidir. Özgür Bey, rakiplerini tek tek oyundan düşürüyor.

2- Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve hakkında süren davalar nedeniyle aday olamayacağını en iyi Özgür Özel biliyor. Ama Ekrem İmamoğlu rüzgârıyla yelkenlerini doldurmaya devam ediyor.

3- Mansur Yavaş lobisi aday yapabilir miyiz diye uğraşıyor, ama CHP Genel Merkezi’nde Mansur Yavaş aday olsun diye bir hava yok. Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’la ilgili Portaş iddialarını gündeme getirerek Mansur Yavaş’ın ipini çekti. Portaş soruşturmasında bir numaralı sorumlu olarak Mansur Yavaş’ın ismi geçiyor. Çünkü Portaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu iştiraki.

CHP’NİN ADAYI

4- Ekrem İmamoğlu’nun da Mansur Yavaş’ı istemediği söyleniyor. “Ekrem İmamoğlu’nun mücadelesini Mansur Yavaş değil, Özgür Özel veriyor” diyorlar.

5- Özgür Özel cumhurbaşkanı adaylığında iki rakibini devre dışı bırakırken, ekibi “CHP’nin adayı, CHP Genel Başkanı olmalı” diye çalışmalara başladı.

CHP’Yİ SEÇEBİLİR

6- Bir ihtimal var. Ben, Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çok iddialıydım ama bir kulis bilgisi kulağıma geldi. Özgür Özel, eğer seçimin kaybedileceğinden emin olursa aday olmayabilir deniliyor. Cumhurbaşkanı adaylığını değil, CHP’nin başında kalmayı tercih edebilir. Kılıçdaroğlu aday oldu, seçimi kaybedince CHP’yi de kaybetti. Özgür Özel bu tehlikeyi görürse CHP’yi tercih edebilir deniliyor.

Demirel, “Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir” demişti. Takibe devam.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ ÖZGÜR BEY

Ulaştırma Bakanlığı’nın köprüler özelleştirilmeyecek açıklamasına rağmen Özgür Özel, bu konuda ısrarlı. Bastırdıkça bastırıyor. 1983 seçimleri öncesinde ANAP Genel Başkanı Turgut Özal ile Halkçı Parti Başkanı Necdet Calp, TRT’de açık oturuma çıkmışlardı. Özal ile Calp arasında ‘köprüyü sattırmam’ tartışması yaşanmıştı. Necdet Calp “Sattırmam” diye elini masaya vururken, Özal “Satarım, satarım” diye gevrek gevrek gülüyordu.

Özal: Satarız hem de çok iyi satarız alan da çıkar

Calp: Satamazsınız beyefendi

Özal: Satarız gayet rahat satarız

Calp: Lafla satarsınız

Özal: Gelirini satıyoruz sonuçta

Calp: Kaç yıllık gelirini satıyorsunuz ilanihaye mi?

Özal: O fiyata

Calp: Güldürmeyin

Bu tartışma, 1983 seçimleri öncesinde yaşandı. Yıl 2026 olmuş. Aradan 43 yıl geçmiş, aynı tartışma...

NECDET CALP’TAN

ÖZGÜR ÖZEL’E

Ulaştırma Bakanlığı, “Satmayacağız” diyor ama Özgür Özel, Necdet Calp gibi “Sattırmam” diyor; başka bir şey demiyor. Özgür Bey’e haksızlık etmeyelim.

Başka bir şey daha diyor. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soruyorum, ister iftarda yanıtla ister yarın öğlende ama şunu yanıtla; bu iki köprüyü, yedi otoyolun 25 yıllık gelirini 5 yıllık kira karşılığında vermeye, bu milletin altın yumurtalayan tavuğunu yabancılara satmaya karar verdin mi vermedin mi?” diye soruyor.

KÖPRÜLERE DE KARŞIYDILAR

Benim de aklımda deli sorular var. Özgür Bey’e sormak istiyorum. CHP, Demirel’in yaptırdığı Birinci Boğaz Köprüsü’ne karşı çıktı. Ecevit, “Hiç gereği yokken İstanbul’a asma köprü yapıyorlar. Bu köprüden zenginler ve mutlu azınlıklar geçecek” dedi. İsmet Paşa, “Yıkılır” diye karşı çıktı.

Özgür Özel’in “Sattırmam” sözlerini manşetine taşıyan Cumhuriyet gazetesi ise Boğaziçi Köprüsü’ne karşı en sert muhalefeti yürütüp “Boğaz Köprüsü, Türkiye ve İstanbul’un başına gelen en büyük felakettir” diye haber yapmıştı.

CHP, Turgut Özal’ın yaptırdığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne de “Gereksiz harcama”, “İstanbul’u daha da büyütür” diyerek karşı çıkmıştı.

Erdoğan’ın yaptırdığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne karşı ise Gezi eylemlerini düzenlediler. Gezi heyeti Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’la görüşmeden sonra yaptıkları açıklamada “Başta üçüncü köprü” denilerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne karşı çıkmışlardı.

SORULAR, SORULAR, SORULAR

Bütün bunlar gizli saklı yaşanmadı, televizyon ekranlarında, gazete manşetlerinde yer aldı. CHP’nin o gün karşı çıktığı köprüler için Özgür Özel bugün, “Bu milletin altın yumurtalayan tavuğu” diyor. Peki altın yumurtlayan tavuktu o zaman niye karşı çıktınız? Siz, altın yumurtlayan tavuğa önce karşı çıkıp sonra sahiplenir misiniz?

Özgür Özel ister iftarda, ister sahurda, ister öğlen, ister akşam bu çelişkiyi açıklarsa sevinirim. Ama gece geç saatlere kalmasın. Orada WhatsApp mesajları devreye giriyor.