Özgür Özel’in stratejisi doğru üslubu yanlış

9 Eylül’de CHP, kuruluş yıldönümünü kutlayacak. 15 Eylül’de ise CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili mahkeme var.

Eylül ayı CHP açısından fırtına gibi geçecek. Özgür Özel’in yeni parti programını ve Türkiye’nin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini açıklayacağı söyleniyor.

BAŞARILI

Bu vesile ile Özgür Özel’in karnesini çıkaracak olursak artıları eksilerine göre daha fazla. Bu Özgür Özel’i başarılı bir lider yapar mı? Bence yapar.

Özgür Özel, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına kadar olan süreçte CHP’nin Genel Başkanı’ydı. Ama üzerinde Ekrem İmamoğlu vesayeti vardı. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra bambaşka bir Özgür Özel ortaya çıktı. Bu onu CHP’nin liderliğine taşıdı. Eksilerine değineceğim ama Özgür Özel bu süreci başarılı bir şekilde yönetiyor.

SİYASİ İLETİŞİM BAŞARISI

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonucunda Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklandığı süreç CHP açısından bıçak sırtı bir durumdu. CHP batabilirdi de çıkabilirdi de. İSKİ rezaleti SHP’yi dibe çekmişti. Ama Özgür Özel, milleti Saraçhane Meydanı’na toplayarak, sürekli mitingler yaparak, sert mesajlar vererek, yolsuzluk operasyonundan bir kahramanlık hikâyesi çıkarmayı başardı. Bu bir siyasi iletişim başarısıdır.

CHP’lilerin başı öne eğik olması beklenirken, tam aksine başlarını dik tutmalarını sağladı.

EKSİLERİ

Özgür Özel’in eksileri de var.

1- Parti içinde kucaklayıcı değil. Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ağır hakaretlerin geldiği dönemde “Kılıçdaroğlu bizim eski Genel Başkanımız ona yapılan hakaretler kabul edilemez. CHP kültürüne yakışmaz” demedi. Tam aksine sessiz kalarak, kimi zaman Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler getirerek süreci destekledi.

2- Partinin tüm gündemini Ekrem İmamoğlu’na endeksledi. Türkiye’yi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, CHP’nin bu konudaki politikalarını açıklamadı. Halkın sorunlarına eğilmedi. Varsa da Ekrem İmamoğlu yoksa da Ekrem İmamoğlu dedi.

İDDİALARI BOŞ ÇIKIYOR

3- İki kez tarih ve saat vererek çok önemli bir açıklama yapacağını söyledi. Birinde “kırmızı kart” fiyaskosuna imza attı. AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde, “AK Parti kuruluş hediyen geliyor” diye iddialı bir çıkış yaptı. Saat 12’yi bekleyin diye çağrılar yaptı. Çıka çıka İBB’deki rüşvet ve yolsuzluk çarkını anlatan itirafçı Murat Kapki’nin bir şikâyet dilekçesi olduğu ortaya çıktı. CHP’li Belediye Başkanı İnan Güney’in, Murat Kapki’nin iddiaları üzerine tutuklanması ise sürece tüy dikti.

SOKAK AĞZI

4- Özgür Özel sokak ağzını çok kullanıyor. Argo tabirlerle rakiplerine saldırıyor. Cumhurbaşkanı’na, “Lan” diyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a, “Papucumun kenarı” diye hakaret ediyor. Siyasetçi halk dilini kullanır ama argo konuşamaz. Cono Aşireti’nin kullandığı bu dil Özgür Özel’in seviyesini aşağıya çekiyor.

ERDOĞAN MALAZGİRT’TEN MESAJ VERECEK

26 Ağustos, Türkiye’nin yeni “G” günü oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıl önce, 26 Ağustos’ta Malazgirt’ten “İç cepheyi tahkim etme” çağrısı yapmıştı.

1 yıl içerisinde yaşanan muazzam gelişmeleri görüyorsunuz. PKK, silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldı. Bir grup PKK’lı silahlarını yaktı. Ama onlardan daha önemlisi Türk milliyetçiliğinin siyasi simgesi olan MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de paradigmaları altüst eden bir çıkış yaptı. Öcalan’ın idamını isteyen ve DEM Parti’nin kapatılmasını teklif eden Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini ilan etsin” dedi.

İKLİM DEĞİŞTİ

Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrı, PKK’nın 12 Mayıs’ta aldığı silah bırakma ve fesih kararı, Bahçeli’nin sürecin arkasındaki sağlam duruşu ve Erdoğan’ın güçlü liderliği ile Türkiye’de iklim değişti.

Eğer bu süreci başarıyla sonuçlandırabilirsek Türkiye bir model olacak. Ayağındaki prangalardan kurtulan Türkiye bölgenin yükselen yıldızı olacak.

KABİNE AHLAT’TA

Tekrar Malazgirt’e dönecek olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ahlat’ta olacak. Ahlat, Müslümanların Anadolu’da fethettiği ilk yer olması ve Türklerin Anadolu’da yerleştiği ilk yer olması açısından önemli. Ahlat’ta her yıl olduğu gibi Kabine toplantısı yapılacak. Erdoğan ayrıca Okçular Vakfı tarafından Ahlat’ta düzenlenecek etkinliklere katılacak.

MALAZGİRT ÇAĞRISI

26 Ağustos Salı günü Malazgirt’e geçecek. Erdoğan’ın Malazgirt’ten “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin gelinen noktayı özetlemesi ve geleceğe ilişkin yeni bir perspektif vermesi bekleniyor. O nedenle Erdoğan’ın Malazgirt konuşması önümüzdeki günlerin parametrelerini vermesi açısından önemli olacak.

Geçen yıl ki Malazgirt konuşmasında Cumhurbaşkanı iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapınca Devlet Bahçeli hemen yanında oturan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a dönerek bu çağrının çok önemli olduğunu, bu sözün havada kalmaması gerektiğini ve iç barışı tahkim etme adına adım atılması gerektiğini söylüyor.

MESAJ VERECEK

MHP Lideri,1 Ekim’de Erdoğan’ın Meclis’i açış konuşmasından sonra bu sürecin ilk adımını atıp DEM Parti sıralarına giderek tokalaşmıştı. Bu gerekçelerle 26 Ağustos’ta Erdoğan’ın Malazgirt’ten vereceği mesajları dikkatli bir şekilde takip edeceğim.