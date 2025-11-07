Özgür Özel’in şansı ve şanssızlığı

Haberin Devamı

Ama bu Özgür Özel’in liderlik özelliklerini yok sayma anlamına gelmemeli. Lider kendi şansını yaratan kişi demektir.

Özgür Özel’in şansı da kendisi şanssızlığı da. Özgür Özel genel başkan oldu, CHP 47 yıl sonra yerel seçimlerde ilk kez birinci parti oldu. Özgür Özel’in önündeki en önemli sorun Ekrem İmamoğlu’ydu. İmamoğlu vesayeti altındaydı. Gerçi henüz ondan kurtulmuş değil. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması üzerine Özgür Özel, siyaseten doğru bir strateji belirledi. Kitleleri harekete geçirdi, sürekli eylemlilik kararı aldı. Hem tabanını konsolide etti hem de genel başkanlıktan liderliğe terfi etti.

CHP’ye kayyum tartışmalarının altında kalmadı. Kayyum dalgasını savuşturmayı başardı.

ÜÇÜNÜ DE GERİDE BIRAKTI

Özgür Özel genel başkan olduğunda önünde deve dişi gibi üç isim vardı.

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş. Bu sıralamada Özgür Özel en arkada yer alıyordu. Bir yıl içinde Özgür Özel hepsinin önüne geçti. Bugün Cumhurbaşkanı adaylığında akla gelen ilk isim haline geldi.

Özgür Özel’in doğrularının altını çizen, yanlışlarını eleştiren bir gazeteciyim.

Özgür Özel milli meselelerde olumlu bir tavır ortaya koyunca destekliyorum. TUSAŞ’ı ziyaretini, Eurofighter alımında çabalarını takdir ediyorum. Tam Türkiye’ye lazım olan anamuhalefet bu diyecekken Özgür Özel, bir çuval inciri berbat ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ediyor. Hem de öyle bir hakaret ediyor ki, öyle bir saldırıyor ki, öyle bir dil kullanıyor ki, bu kadar da olmaz diyorum.

NETANYAHU BİLE DEMEDİ

Ecevit de Baykal da çok sert eleştiren liderlerdi. Ama hakaretten dolayı haklarında açılmış tek bir dava yoktu. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ölçü almış. Hatta onu da geçmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ajanlık suçlaması yapılır mı? Bu dili Erdoğan’ın azılı düşmanı olan Netanyahu bile kullanmadı.

Özgür Özel, Erdoğan’ı eleştirebilir ama bunun da bir seviyesi olur.

Cumhurbaşkanları ülkeleri temsil ederler. Cumhurbaşkanlarına hakaret ülkelere hakarettir. Cumhurbaşkanı’na hakaret Türkiye Cumhuriyeti’ne hakarettir.

Özgür Özel’in bir üslup bir de vesayet sorunu var. Bir türlü Ekrem İmamoğlu’nun vesayetinden kurtulamıyor.

DEM Partililer İmralı’ya gidiyor, Özgür Özel ise Silivri’ye.



Özgür Özel tarihi bir fırsat yakaladı ama bunu yine kendisi gölgeliyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN DİLİ



Terörsüz Türkiye süreci daha önceki çözüm süreçlerinden farklı başladı. Tabandan değil, tavandan alınan kararlarla yürütülüyor.

Süreç şimdiye kadar ciddi bir yol kazası yaşamadan ilerliyor. PKK, silah bırakma ve fesih kararı aldı. Türkiye’den çekildiğini açıkladı. Kuzey Irak’ta gözlerden uzak bir mekanizma işliyor. Bunlar sürecin artıları.

Ancak gelinen noktada sürecin diline ve kamuoyunun aydınlatılmasına ihtiyaç var. Bu süreçteki misyonu çok önemli olan Bahçeli, şok edici adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin doğru bir zeminde yürümesi için çaba gösteriyor. Toplumun duyarlılıklarına ve Türk milliyetçiliği hassasiyetine büyük özen gösteriyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın süreç yönetimi konusunda başarılı. Öcalan şimdiye kadar verdiği sözleri tuttu. Örgütüne hâkim olduğunu gösterdi.

İKNA EDİCİ ADIMLAR

Süreç tepeden başladı, önemli mesafeler alınmaya başlandı ama artık sıra kamuoyunun hazırlanmasına geldi.

1. Şu ana kadar süreç liderlerin açıklamaları ve Meclis komisyonunun çalışmaları ile ilerledi. Artık sürecin iletişimini ön plana çıkarmalı. Bunun için önce sürecin dili oluşturulmalı.

2. Sürecin kamuoyuna daha çok anlatılmasına ve halkımızın işlerin iyi gittiği yönünde ikna edilmeye ihtiyacı var. Bizim milletimiz vicdanlıdır. Akan kanın durmasını ister. Ama bazı tereddütlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun yolu ise somut sonuçların gösterilmesinden geçiyor. Ben de farkındayım. Kolay değil 50 yıllık bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama gelinen aşamada artık sürecin kamuoyu ayağının oluşturulmasına ihtiyaç var.

İSRAİL’DE MEHMETÇİK KORKUSU



İsrail’deki Türkiye korkusu dağları aşmış durumda.

Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanmasındaki rolünden rahatsızlar. Netanyahu bu nedenle ateşkesi bozmak için Gazze’ye saldırıyor.

Ama daha çok Gazze yeniden yapılandırılırken Türkiye’nin devrede olmasını istemiyorlar. Çünkü Türkiye yeniden yapılandırma mekanizmalarının içinde olursa Filistinliler aleyhinde hiçbir şeye izin vermez diye korkuyorlar.

Mehmetçik’in oluşturulacak istikrar gücünde yer almasını ise engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Netanyahu kendisine yakın gazetelere, “Osmanlı’nın 400 yıl yönettiği topraklara Türkiye ön kapıdan girecek” diye haberler yaptırıyor.

İKNA GÖREVİ ABD’DE

İsrail istemiyor ama ABD istiyor. Burada İsrail’i ikna etme görevi de ABD’ye düşüyor. Netanyahu, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği değerden dolayı rahatsız. Erdoğan’ın, Trump’ın kararlarını etkilemesini istemiyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, “Türklerin şu ana kadar yapıcı bir rol oynadığını görüyoruz. Bunun için de minnettarız” dedi. Trump, ateşkesin sağlanmasındaki rolünden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her defasında teşekkür ediyor. Sadece ABD değil, Katar, Endonezya, Pakistan ve Azerbaycan da Türkiye’yi istiyor.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ NOKTALAR

Türkiye penceresinden baktığımızda iki nokta öne çıkıyor.

1. Barış planının yürümesi için Türkiye’nin sivil-asker koordinasyon merkezinde yer alması gerekiyor.

2. Türkiye’nin istikrar gücünde illa yer alalım diye bir ısrarı yok. Azerbaycan, Endonezya ve Pakistan’ın olması bizim olmamız kadar önemli bulunuyor.

Reuters, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ne sunacağı Gazze’deki barış planının Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerle paylaşılacağını açıkladı. İsrail’in itirazlarına rağmen ABD, Türkiye’nin varlığını önemli buluyor. ABD, hazırlanan plana Mısır, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin bölgesel desteğinin öneminin altını çiziyor. Bu gelişme İsrail’in baskılarının Trump yönetimi nezdinde bir karşılığının olmadığı şeklinde yorumlanıyor.