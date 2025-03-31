Özgür Özel’in rakibi Dilek İmamoğlu mu olacak

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Hafta sonu olağanüstü kurultaya gidecek olan CHP’de sürecin nereye evrileceğini dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Çünkü güç dengeleri değişiyor. Bir yanda ise sürekli eylemlilik kararı alınması CHP’yi Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi yaptı.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte Özgür Özel’in CHP’lileri Saraçhane’ye çağırması siyaseten akıllı bir hamleydi. Ama sokak çağrısı ve boykotla bu eylemin meşruiyetine gölge düşürdü.

SİYASİ MANDA

Özgür Özel’in Batı medyasına çıkıp ülkemizi şikâyet etmesi, onları Türkiye’ye baskı yapmaya davet etmesi vahim bir hataydı. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “siyasi mandacı” damgasını yedi. Şu günlerde en çok Atatürk’ün ”Manda yok, ya istiklal ya ölüm” sözü revaçta. Özgür Özel de mandacılık sözünden rahatsız olmuş olmalı ki ”Bize mandacı diyecek haddi nereden buluyorsun?” diye tepki gösterdi. Ama Özgür Özel’in BBC’de İngiliz Başbakanı’na “Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz” diye seslenmesi, ulusalcı CHP’lileri dahi rahatsız etti. AK Parti sosyal medyadan ”Mandacı Özgür Özel” kampanyası başlatsa ne yapacak?

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ÖZGÜR ÖZEL KUTUPLAŞTIRIYOR

Özgür Özel boykot bataklığına bir saplandı, bir daha çıkamıyor. Özgür Özel’i Maltepe mitinginde izlerken ağzım bir karış açık kaldı. Maltepe mitinginde, “Son 4 dakika, hadi son 2 dakika kaldı, şu kanal yayına girdi onu alkışlayın, son 2 dakikayı bekliyorlar, onların restoranlarına dahi gitmiyoruz” diyordu. Sanki açık artırmada yükselten yok mu; sattımm diyen müzayedeci gibiydi. CHP Genel Başkanı bu seviyeye düşmemeli. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınma sürecinde çok iyi bir ivme yakaladı. Kimine göre genel başkanlıktan liderliğe doğru yürüyüş sürecini başlattı. Ama başarıyı yönetemedi, müthiş bir güç zehirlenmesi içine girdi. Yakaladığı tarihi fırsatı harcadı. Özgür Özel’in boykot ilan ettiği EspressoLab saldırıya uğradı.

KUTUPLAŞMA DEĞİL KUCAKLAŞMA KAMPANYASI

Özgür Özel ötekileştirirken, Özgür Özel boykot listeleri ile yerli ve milli şirketlerimizi, televizyon kanallarımızı boykot etmeye çalışırken; toplumu boykot edenler, boykot edilenler olarak ikiye bölerken, AK Parti’nin tam aksine bir kucaklaşma kampanyası başlatması lazım.

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Firma ayrımı yapmadan iktidara, muhalefete destek veriyor demeden, “Hep birlikte Türkiye’yiz” diyerek birlik ve beraberlik yürüyüşü başlatıp kucaklaşma seferberliğine çıkmasında yarar var. Toplum bölünmeyi değil bütünleşmeyi, sokağı değil huzur ve güveni, kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı tercih eder.

Özgür Özel’in kutuplaştırıcı siyasetine karşı AK Parti’nin kucaklayıcı siyasetine ihtiyaç var.

ANNE YÜREĞİ

Maltepe mitingine ilişkin gözlemlerimizi de paylaşmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava Hanım yürekten konuştu. Çok samimiydi. Bir anne sıcaklığını yansıttı. Oğlu cezaevindeyken anne yüreğinin neler hissettiğini çok iyi ifade etti.

DİLEK İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUR MU

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Dilek İmamoğlu için değerlendirmelerim farklı olacak. Elbette ki o da bir eş olarak bu olaylardan en çok etkilenen kişilerin başında geliyor. Elbette ki eşi için üzgündür. Onu tartışmam bile.

Ama Dilek İmamoğlu bir siyasi figür olarak da ön plana çıkmaya başladı. Hem Saraçhane’deki konuşması hem Maltepe mitingindeki performansıyla göz doldurdu. Konuşma metninin içeriğinde dokunuşlara ihtiyaç var. Ayrıca soğukkanlı birisi olduğu için duygularını yansıtmakta sorun yaşıyor. Samimiyet sorununa yol açıyor. Ama diploma konusunun tartışıldığı bir dönemde Ekrem İmamoğlu’nun ”Olur ya benim adaylığım engellenirse Dilek cumhurbaşkanı adayı olacak” dediği kulislere sızmıştı. Maltepe mitinginde Dilek İmamoğlu’nu siyasi bir figür olabilir mi diye izledim. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa yerine Dilek İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilir mi, diye baktım. Ayrıca diploma sorunu da yoktur. Hem de kadın aday olarak fark yaratabilir.

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MANSUR YAVAŞ İZLENİMLERİ

Mansur Yavaş siyasi iletişim açısından tez konusu olacak bir portre. Konuştuğu zaman kaybediyor, sustuğu zaman kazanıyor. Saraçhane’deki konuşmasında pamuk şekeri potunu kırarak DEM Parti seçmeninden büyük bir çizik yedi. Maltepe’de ise uzun konuştu. Mansur Yavaş konuşurken mitinge katılanları izledim, “Buraya Ekrem İmamoğlu için geldik” havasındalardı. Mansur Yavaş bu süreçte Ekrem İmamoğlu’na destek vererek siyaseten doğru olanı yaptı. Ama konuştukça ismi etrafında oluşan gizemli havayı dağıttı.

MUHARREM İNCE

CHP’lilerin ürettiği porno kaset iddialarıyla cumhurbaşkanı adaylığına veda etmek zorunda kaldı. Muharrem İnce her olayı CHP’ye geri dönmek için bir fırsat olarak görüyor ama her defasında hüsrana uğruyor. Büyük bir gövde gösterisi ile geldiği Maltepe mitinginde konuşturulmayınca meydanı terk etti. Sadece Muharrem İnce’nin değil Özgür Özel dışında hiçbir parti liderinin konuşma yapması söz konusu olmadı. Ama Muharrem İnce bu duruma alındı. Tepki gösterip meydanı terk etti. Hani Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için oradaydın?

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İMAMOĞLU’NU ARAÇSALLAŞTIRMA

Ekrem İmamoğlu’nun yanında gözükmek siyaseten prim yapan bir iş. Özgür Özel de Mansur Yavaş da Muharrem İnce de şimdi Ekrem İmamoğlu’nun sırtından prim yapma dönemine geçtiler. Ekrem İmamoğlu’nu araçsallaştırma devri başladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN PERFORMANSI

Maltepe Meydanı’nda yüz binleri toplama akıllı bir hamleydi. Genel başkanlıktan liderliğe yürüyüşünün önemli bir aşamasıydı. Önümüzdeki hafta yapılacak olan olağanüstü kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu’na karşı fark attı. Kılıçdaroğlu böylesine önemli bir günde CHP’lilerin arasında değildi. Özgür Özel, CHP Kurultayı’nı Maltepe Meydanı’nda kazandı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Ama daha da ötesi cumhurbaşkanı adaylığı için kitlelerin önüne çıkmanın ilk provasıydı. Özgür Özel’in miting performansı çok parlak değildi. Kitleleri coşturan bir konuşma yapamadı ama Maltepe mitingi de gösterdi ki Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru adım adım ilerliyor.

Cumhurbaşkanı adaylığında rakibi ise Mansur Yavaş değil Dilek İmamoğlu olabilir.