Özgür Özel’in mesajları Mansur Yavaş’ı yakar mı

Demirel’in siyasi yasaklı olduğu, Özal’ın çiçeği burnunda Başbakan olduğu Kenan Evren’in darbe lideri olarak Çankaya Köşkü’nde oturduğu yıllardan bu yana siyaseti izlerim ilk kez böyle bir şeye şahit oldum. İlk kez bir parti genel başkanı bir belediye başkanına küfürlü mesajlar attı.

YALAN SÖYLEDİ

Özgür Özel, hakaret ediyor, çok ağır bir şekilde küfrediyor, bununla da yetinmiyor bir de tehdit ediyor. Ancak kendisini kurtarmak için, “Yalan atıyor, yani diyor ki ‘aileme, anneme, babama küfretti’ falan diyor. Böyle bir şey yok” dedi. “Karaktersiz p.ç” demek, “Bir şey söyleyeyim mi seni doğuran ana senden utanır” demek aileye küfretmek değil mi?

Bu devirde hiçbir şey gizli kalmaz. Birkaç dakika sonra attığı mesajların ortaya çıkacağını bile bile insan yazdığını neden inkâr eder? Özgür Özel küfretti, hakaret etti bir de bunları inkâr ederek yalancı durumuna düştü.

Atatürk’ün koltuğunda oturan biri olarak sokaktaki vatandaşın ağzına dahi yakışmayacak küfürleri bir belediye başkanına yazabiliyor. Seviye bu. Eskiler, “Üslubu beyan ayniyle insan” derlerdi. Ecevit, rakiplerine en sert eleştirilerde bulunurken bile “sayın” demeyi ihmal etmezdi. O nedenle de saygın bir siyasetçiydi.

MASA ARKADAŞLIĞI MI

Kimi Özgür Özel’in alkol alışkanlığını ima ederek, “Şişede durduğu gibi durmuyor” diyor. Ama Özgür Özel’in, Mesut Özarslan’a bu kadar kinlenmesinin nedeni olarak Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbelde’deki “Masa arkadaşlığı” olduğunu söyleyenler var. O yüzden kinlenmiş, birbiri ardına 9 defa aramış. Son olarak görüntülü konuşmak istemiş. O yüzden Mesut Özarslan çok rahat. Çünkü Özgür Özel’le ilgili çok şey biliyor diyenler de var. Masa arkadaşlığı böyle bir şey olsa gerek.

HAKARET VE TEHDİT

Mesut Özarslan, Özgür Özel’e TCK’nın 125. maddesi kapsamında hakaret ve TCK’nın 106. maddesine göre tehditten dolayı suç duyurusunda bulunmuş.

DELİL OLARAK

Şikâyet dilekçesinde Özgür Özel’in WhatsApp mesajlarını delil olarak sunmuş. Av. Begüm Pekçetin tarafından hazırlanan suç duyurusunda Yargıtay içtihatlarına da yer verilmiş. “Hırsız, şarlatan, yolsuz, köpek, karaktersiz p.ç” gibi ifadelerin Yargıtay içtihatlarında hakaret suçu oluşturduğu ifade edilmiş. Asıl önemli olan ise tehdit suçu. “Gün gelince ben sana yapıştırırım” diyor. “Gün gelecek devir dönecek elime düşeceksin o gün sana acırsam namerdim” diye tehdit ediyor.

CHP YALNIZ BIRAKTI

CHP yönetimi bu işte Özgür Özel’in arkasında durmadı. CHP yönetimi Özgür Özel’i yalnız bıraktı.

Çünkü küfrün, hakaretin savunulacak bir yanı olmaz.

HIRSIZLIK İDDİASI

Küfür, tehdit, hakaret bu işin görünen yüzü. Bir de başka bir boyutu var. Bence asıl önemli olan nokta burası. Bu satırları bir yere not edin. Günü gelince ne dediğim daha iyi anlaşılacak.

Özgür Özel, “Anladım ki sen hırsızmışsın... Sen hırsız olduğunu alçak olduğunu köpek olduğunu itiraf ettin... Madem hırsızdın beni niye oyaladın. Yolun açık olsun. Biz aldanmışız, seni temiz sanmışız, bağrımıza basmışız, sen hırsızmışsın ve onlara sığındığına göre sen gerçekten onların dediği gibi hırsızsın” diyor. Özgür Özel’in mesajlarının üzerinden 48 saat geçmeden İçişleri Bakanlığı AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in PORTAŞ’la ilgili suç duyurusu üzerine iki müfettiş görevlendirdi.

MANSUR YAVAŞ

Özgür Özel, Mesut Özarslan’a PORTAŞ’la ilgili iddialar hakkında, “Hırsızsın” diyor. Eğer müfettişlerin incelemesi tamamlanır dava açılırsa sadece Mesut Özarslan mı yargılanır? Bu işin ucu Mansur Yavaş’a dokunur mu? PORTAŞ, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki. PORTAŞ’tan dolayı Mansur Yavaş hakkında dava açılırsa Özgür Özel ihbarda bulunmuş duruma düşmez mi?

Özgür Özel çok başarılı bir genel başkandı. Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine girmesini önleyemedi. CHP, Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmişti. Ekrem İmamoğlu diplomasi iptal edilmiş, hakkında yolsuzluk, rüşvet ve casusluk iddiasıyla dava açılan biri konumuna düştü. Ekrem İmamoğlu’nun ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı olması mümkün gözükmüyor. Geriye cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş kalmıştı. Özgür Özel’in WhatsApp mesajları delil olarak kullanılarak Mansur Yavaş hakkında dava açılırsa ne olacak?

ÖZGÜR ÖZEL’İN MESAJLARI

Mansur Yavaş hakkında dava açılırsa Özgür Özel itiraz ederse, AK Parti, ‘Sen hırsız dedin. Senin WhatsApp mesajların delil olarak gösterildi’ dese ne diyecek?

Özgür Özel cumhurbaşkanı adaylığında mıntıka temizliği yapıyor. Önce Ekrem İmamoğlu sonra Mansur Yavaş...

Bu arada bir de AK Parti’ye uyarıda bulunmak istiyorum. Eğer Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı almak istiyorlarsa PORTAŞ’la ilgili iddialar aydınlatılmadan almasınlar.