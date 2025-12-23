Özgür Özel’in imajı sarsıldı

Haberin Devamı

Öyle ki AK Parti, Özgür Özel’in imajını sarsmak için 10 ekip kursa bu kadar başarılı olamazdı. Bizim milletimiz kabir ziyaretine ayrı bir önem verir. Kabir ziyareti sırasında saygılı davranır. Biliyorsa dua okur, bilmiyorsa içinden dua eder.

Mezar başında taşkınlık yapılmasını sevmez. Hatta tebessüm edilmesini bile hoş karşılamaz.

Özgür Özel ile Veli Ağbaba’nın Kamer Genç’in mezarı başında rakılı anmasını ise hiç hoş karşılamadı.

OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bu olay Özgür Özel’le ilgili olumsuz bir algının oluşmasına neden oldu.

Muhafazakâr seçmenler, mezarlıkta rakı kadehiyle anma yapan bir lider bu milletin değerlerine yabancı, bizim inançlarımıza karşı saygısız, bu adam mı Türkiye’yi yönetecek kanaatine vardı. Sekülerler ise mezar başında verilen bu görüntü uygun olmadı diye düşündü. Çünkü seküler de olsa bu ülkenin evlatları. Onlar da geleneklere, göreneklere sahipler. Bizim sekülerlerimiz de mezarlıkta ne yapılacağını, cenazede nasıl hareket edileceğini; düğünde, bayramda nasıl eğlenileceğini bilir. Onlar da cenaze namazı kılar,

onlar da bir yakının

mezarını ziyaret ettiğinde bildiği duaları okur.

ALEVİLERİ İNCİTTİ

CHP’nin belkemiğini oluşturan Aleviler ise kendilerini incinmiş hissetti. Çünkü önce ‘Kamer Genç’in böyle bir vasiyeti var’ denildi, avukatı yalanladı. TV100 sunucusu Kübra Par, “Aleviler mezarın başında şarap dolaştırırmış gibi” bir laf edip tüy dikti.

Sanki Alevilik, İslam inancı dışındaymış gibi bir hava verildi. İslam’da olmayan Alevilikte de olmaz.

Aleviler, mezarlarının başında rakı kadehiyle, şarap şişesiyle anma yapan bir inanç sistemi gibi gösterilmekten dolayı incindiler.

Kübra Par, özür dileme erdemini gösterdi. Ama Özgür Özel’den ses yok.

Bir bardak rakı, bir mezar taşı Özgür Özel’in imajını fena halde sarstı.



ÖZGÜR ÖZEL’E ÖZGÜR ÖZEL DARBESİ



Geçen hafta Özgür Özel açısından pek parlak geçmedi. Üst üste iki darbe birden aldı. Biri Kamer Genç’in mezarı başındaki rakılı görüntülerdi. Diğeri ise yurtdışında Türkiye’yi şikâyet etmesiydi. Türk milletinin çok güzel bir hasleti vardır. Kendi içimizde iktidarı eleştirir ama yabancılara karşı ülkesini savunur. Hatta toz kondurmaz. Bu, bizim çok güzel bir değerimizdir. Özgür Özel, bu değerimizi yerle bir eden bir çıkış yaptı. Avrupa Sosyalist Partisi toplantısında Batılı liderlere Türkiye’yi şikâyet etti. Daha önce “Bize terk edilmişlik hissini yaşattınız” diye sitem ettiği İngiliz Başbakanı Starmer’in Türkiye ziyaretini eleştirdi. Özgür Özel’in Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’ya ağlamaklı bir ses tonuyla yaptığı “Benimle 5 dakika bile görüşmedi” seslenişi ise tam bir fecaatti.

Türkiye’den hiçbir lider bu duruma düşmemişti. Ne ülkesini şikâyet etti ne de Avrupalı liderlerin arkasından “Benimle 5 dakika bile görüşmedi” diye sitem etti. Bu durum Özgür Özel’i Beyaz Saray’dan kovulan Zelenski durumuna düşürdü.

İSMET PAŞA’YI ÖRNEK AL

İsmet Paşa, başbakan yurtdışına çıktığı zaman hükümetin aleyhinde konuşmayı yasaklardı. Deniz Baykal da o hafta grup konuşmasında başbakanı eleştirmezdi.

Bizim milletimiz ülkesini yabancılara şikâyet eden liderleri sevmez. Tam aksine yabancılara karşı ülkesini savunan liderleri tercih eder.

Bu millet, Erdoğan’ı Davos’ta “One Minute” dediği, BM kürsüsünden “Dünya beşten büyüktür” diye seslendiği, gerektiğinde dünyaya kafa tuttuğu için seviyor.

Özgür Özel’in biraz Erdoğan çalışması lazım. Çünkü Özgür Özel’e randevu vermeyen Costa, ABD ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmiş, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü hakkında olumlu açıklamalar yapmıştı.

Özgür Özel’in Özgür Özel’e vurduğu darbeyi AK Parti vuramazdı.



CHP’NİN ATATÜRK İSTİSMARI



Özgür Özel’in Kamer Genç’in mezarının başında rakı kadehiyle verdiği görüntüyle ilgili tartışma Meclis’te kavgaya neden oldu. CHP ve AK Parti milletvekilleri yumruklaştı. Meclis’e yakışmayan görüntüler yaşandı.

Kavga sırasında CNN Türk’te canlı yayındaydım. Bir yandan kavgayı izlerken, diğer yandan Meclis tutanaklarını takip ettim. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Partililere “Mustafa Kemal Atatürk’e düşmansınız” diye seslenince kavganın da fitilini ateşlemiş oldu.

Kamer Genç’in mezarı başındaki rakılı anmayı eleştiri ile başlayan tartışma nasıl Atatürk düşmanlığı suçlamasına dönüştü derseniz burada şaşılacak bir şey yok. Çünkü her sıkıştıklarında Atatürk’ün arkasına saklanıyorlar.

İMAMOĞLU’NA BAKAN ATATÜRK’Ü GÖRÜRMÜŞ

Mezarlıktaki rakılı anmanın savunulacak bir yanı yok. O zaman CHP’liler ne yapacak; Atatürk’ü sahaya sür. Ekrem İmamoğlu sahte diploma davasından, asrın yolsuzluğu suçlamasından dolayı yargılanıyor. Mahkemede ne diyor? “Bana bakan Atatürk’ü görür.”

Atatürk, CHP’lilerin yolsuzluklarının, sahte diplomalarının üstünü örtecek bir örtü mü?

Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında İSTAÇ’ta bir rüşvet işine aracılık ettiği iddiasıyla tutuklandı. Mahkemeden tutuklama kararı çıkınca Aykut Erdoğdu ne dedi; “Bugün Cumhuriyet yıkıldı”. Senin rüşvete aracılık etmenle Cumhuriyet’in ne alakası var? Cumhuriyet yıkılacaksa, milletvekilliği yapmış birisinin rüşvete aracılık etmesiyle yıkılır.

Uğur Mumcu, “Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılır” demişti.

Büyük usta yaşasaydı Atatürk sizin yolsuzluklarınızın üzerine örteceğiniz şal mıydı diye isyan ederdi.

Nedir bu Atatürk istismarı? Atatürk’ü CHP’nin istismarlarından kurtarmak için bir kanun çıkarmak gerekiyor herhalde.