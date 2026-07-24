Özgür Özel’in giderayak CHP’ye ödettiği fatura

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Özgür Özel, CHP rozetini takıyor. CHP Grup Başkanı unvanını koruyor.

Meclis’te CHP’ye ayrılan Grup Başkanlığı’nın makam odasını kullanıyor.

CHP’nin grup salonunda kürsüye çıkıyor.

CHP Genel Merkezi’nin makam araçlarını kullanıyor. CHP’nin imkânlarını kullanarak CHP’yi bölüyor. CHP’yi bölmek için ‘Yeni Parti’yi kuruyor.

Bunun Türk siyasetinde ikinci bir örneği yok.

BAYKAL İSTİFA ETMİŞTİ

Deniz Baykal, CHP’yi açacağı zaman SHP’den istifa etmişti.

Erdoğan, Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra Saadet Partisi’ne katılmayarak AK Parti’yi kurdu.

Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan, CHP’den istifa ettikten sonra partilerini kurdular.

Özgür Özel ise CHP’nin her türlü imkânını sonuna kadar kullanıyor hem de CHP’yi bölüyor.

Siyasi ahlaka ne kadar uygun düşüyor orasını size bırakıyorum.

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Özgür Özel’in yeni bir icraatı daha ortaya çıktı.

Anlatacağım.

İCRA YOLUYLA ÖDEMİŞ

Özgür Özel, CHP’nin Grup Başkanı ve Genel Başkanı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı kaybettiği tazminat davalarında ödeme için şöyle bir yol izlemiş.

Özgür Özel, yerel mahkemede davayı kaybedip tazminat ödemeye mahkûm olduğunda davayı İstinaf mahkemesine taşıyor. İstinaf, yerel mahkemenin verdiği tazminat cezasını onadığı takdirde bu kez Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunuyor. Temyizde de kaybederse ödemeyi hemen yapmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının icraya vermesi üzerine ödeme yapıyor.

Örneğin;

- Özgür Özel, 2019 yılında 37 bin 160 TL kaybetmiş. Ödemeyi İstinaf sonrası yapmış.

- 2023 yılında çarptırıldığı 65 bin TL’lik tazminatı cezasını ise Ankara 3. Genel İcra Dairesi’nin icra takibi üzerine gerçekleştirmiş.

- Özgür Özel kaybettiği 157.005,04 TL’lik tazminat cezasını Ankara 8. İcra Dairesi’ne ödemiş.

- Özgür Özel, 2025 yılında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten dolayı 201 bin 249,28 TL tazminata mahkûm edilmiş. Onu da Ankara 8. İcra Dairesi’ne yine icra yoluyla ödemiş.

Özgür Özel bir tarihe kadar karar İstinaf ve Yargıtay yoluyla kesinleşmeden ödeme yapmamış. Genellikle de icraya verildiği zaman ödemiş. Tabii bunlar Özgür Özel’in kendi şahsi hesabından ödenmemiş, CHP Genel Merkezi’nin resmi hesabından ödenmiş.

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Grup Başkanvekili, Grup Başkanı ve Genel Başkan olduğu zaman CHP’nin kasasından ödenmesinde bir sorun yok.

ÖDEME ŞEKLİ DEĞİŞMİŞ

Özgür Özel ne zaman ki yeni parti kurmaya karar vermiş, ne zaman ki CHP’den ayrılmayı kesinleştirmiş, o zaman tazminat cezalarını ödeme şekli de değişmiş.

Nasıl değişmiş? Daha önce tazminat cezaları İstinaf ve Yargıtay’da kesinleşmeden, hatta icraya verilmeden önce ödemeyen Özgür Özel, bu kez yerel mahkeme tarafından tazminata mahkûm edildiği zaman ödemeyi yapmış. Hatta öyle acele etmişler ki, yerel mahkemenin gerekçeli kararı yazıp kendilerine tebliğ edilmesini dahi beklememişler. Yangından mal kaçırır gibi tazminat cezalarını CHP’nin kasasından ödetmişler.

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CHP’NİN KASASINDAN

Niye İstinaf ya da yargıtay sonucunu beklememiş, işin püf noktası burası.

Özgür Özel, CHP’den ayrılmadan önce tazminat cezalarını da CHP’nin kasasından ödetmiş. Eğer İstinaf ve Yargıtay’ın onamasını bekleseydi cezaları ‘Yeni Parti’nin ödemesi gerekiyordu. Özgür Özel uyanıklık yapıp tazminat cezalarını bile CHP’ye yüklemiş.

Peki bu ne kadar bir paraya denk geliyor?

Tam 746 bin 981 lira. Eski deyimle 746 milyar lira.

Ödemeler 22 Haziran tarihinde yapılmış. İlginç olan 22 Haziran tarihinde ilk kez Özgür Özel’in yeni parti kuracağı yönündeki haberler basında yer almaya başlamış. O zaman “Yürüyüş Partisi”ni kuracağı yönünde haberlere yer verilmiş.

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ÖDENEN CEZALAR

Şimdi ödenen tazminat cezalarını tek tek yazacağım.

1- Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten dolayı 159 bin 533 TL tazminata mahkûm edilmiş. Yerel mahkemenin gerekçeli kararı dahi kendisine tebliğ edilmeden 22 Haziran tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin İş Bankası’ndaki resmi hesabından ceza ödenmiş.

2- Özgür Özel yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten dolayı Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 159 bin 270 Tl tazminat cezasına çarptırılmış. Bu cezaya da itiraz edilmemiş, İstinafa götürme ya da Yargıtay’a taşıma gibi yollara başvurulmamış. Daha gerekçeli karar kendilerine tebliğ edilmeden ceza ödenmiş. Hangi tarihte? 22 Haziran 2026 tarihinde. Ödeme nasıl yapılmış? Tabi ki CHP’nin resmi hesabından.

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3- Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Özel’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten dolayı 428 bin 178 TL tazminata mahkûm etmiş. Yine gerekçeli kararın tebliğ edilmesi beklenmeden 22 Haziran tarihinde ödeme yapılmış.

Sormaya gerek var mı bilmiyorum ama bu para CHP’nin resmi hesabından ödenmiş.

Özgür Özel, CHP’yi bölerken 746 bin liralık tazminat cezasını da CHP’nin kasasından ödetmiş.