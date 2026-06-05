Özgür Özel’in etrafındaki çember daralıyor.

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Öyle ki eşine ve kızına çanta alacak, Özgür Özel’e kol saati hediye edecek, babasının aracının fiyat farkını ödeyecek ve makam aracının içini VIP olarak düzenletecek kadar yakın birisiydi. Kurultayda Kılıçdaroğlu’na karşı Özgür Özel için çalışmıştı. Hem de ne çalışma. Özkan Yalım, mutlak butlan kararı verilen kurultayda Özgür Özel’in kazanması için 700 delege ile irtibat kurduğunu,115 delegeden Özgür Özel’i destekleyeceklerine dair yazılı beyan aldığını açıkladı.

MAVİ BAVUL

Bunlar kurultay sürecinde yapılan siyasi faaliyetler arasında yer alır. Ancak Özkan Yalım, kongre sürecinde Özgür Özel’in talebi üzerine mavi bavul içerisinde 1 milyon TL verdiğini itiraf etti.

Özkan Yalım mavi bavul içerisinde 1 milyon lira verdiğini daha önceki ifadesinde açıklayınca Özgür Özel ekibi bunun Bulgaristan’dan sipariş edilen içki olduğunu yaymıştı. Hatta bir de içki markası vermişlerdi. Ancak Özkan Yalım, 2 Haziran tarihinde verdiği ifadede de bu sözlerinin arkasında durdu. Mavi bavul içerisinde para verdiğini söyledi. “Demirhan Gözaçan araçla geldi, parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemişti” dedi.

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Özgür Özel’in çocukluk ve siyaset arkadaşı olan Demirhan Gözaçan bu iddialar nedeniyle tutuklandı.

MUHİTTİN BÖCEK’İN İTİRAFLARI BAŞ YAKAR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in itirafları ise daha önce oğlu Gökhan Böcek’in itirafları ile birebir örtüşüyor.

Muhittin Böcek’in adaylığı 20 gün gecikmeli olarak açıklandı. Muhittin Böcek’in aday yapılıp yapılmayacağı günlerce tartışıldı. Ama demek ki o sırada para trafiği dönmüş.

Muhittin Böcek, “Özgür Özel bizzat talimat verdi. Oğlum Genel Merkez’e 1 milyon Euro teslim etti” dedi. Muhittin Böcek, “Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba, oğlum Mustafa Gökhan Böcek’i aradı. Oğlum,1 milyon Euro nakit parayı teslim etmek üzere ertesi gün içinde CHP Genel Merkez binasına gitti ve parayı teslim etti” dedi.

Gökhan Böcek daha önce bu olayı anlatmıştı. Ancak orada “Özgür Özel bizzat talimat verdi” cümlesi yoktu. Gökhan Böcek belki o bölümü bilmeyebilir. Muhittin Böcek’in 4 Haziran tarihinde verdiği ek ifadesinde “Özgür Özel bizzat talimat verdi” demesi önemli. O yüzden diyorum oklar doğrudan Özgür Özel’e dönmeye başladı.

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MANİSA’DA 950 BİN EURO

Muhittin Böcek, Özgür Özel’in Manisa’daki seçimleri fonlaması için kendisine talimat verdiğini söylüyor. “Makam aracım olan 07 ABB 008 plakalı araçla ve arkasındaki koruma araçlarıyla Manisa’ya gittik. Yanımda bir çanta içerisinde tam 950 bin Euro nakit para götürdüm. Ofiste Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldığımızda, masanın yanına içi Euro dolu çantayı bıraktım” diyor.

ÖZGÜR ÖZEL BİZZAT TALİMAT VERDİ

Muhittin Böcek, 24 Şubat 2024 tarihinde Antalya’da Cam Piramit’te düzenlenen aday tanıtım toplantısında 200 bin dolar nakit para teslim ettiğini itiraf etti. “Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba yine oğlumu aradı. Lansman günü salonda Özgür Özel’e bizzat 200 bin dolar nakit para daha teslim edildi” diyor.

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Bu örnekleri çoğalmak istemiyorum. Hem Özkan Yalım’ın hem Muhittin Böcek’in itiraflarındaki “Özgür Özel’in talimatıyla” cümlesinin altını çizmekle yetineceğim.

Özgür Özel’in etrafındaki çember daralıyor.

ÖZGÜR ÖZEL CUMHURBAŞKANI ADAYI MI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, gerçekleştirilecek MYK ve Parti Meclisi toplantılarının ardından Özgür Özel’i cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek üzere hazırlık yaptığı yönündeki haberler doğru değil. Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’i cumhurbaşkanı adayı yapmak gibi bir düşüncesi olmadığı ifade ediliyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu başından beri henüz cumhurbaşkanlığı seçimlerine uzun bir süre varken şimdiden cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi yöntemine karşı. Bunu Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı hemen belirlensin dediği 2023 yılında da savunmuştu.

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Şu anda CHP’nin önünde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı değil, partinin bölünüp bölünmemesi gibi devasa bir sorun duruyor.

CHP’DE ORTAK KOMİSYON ÖNERİSİ

CHP Milletvekilleri Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında mekik dokuyorlar. Özgür Özel’le ve Kemal Kılıçdaroğlu ile iki kez yüz yüze görüştüler. Kemal Bey’le bir kez de telefonla görüşme yaptılar.

CHP’de ağırlıkları olan üç milletvekili istiyorlar ki iki lider arasına diyalog kurulsun. İstiyorlar ki CHP bölünmesin. Bir an önce kurultaya gidilsin.

ORTAK KOMİSYON

Peki üç milletvekili Özgür Özel’le Kılıçdaroğlu’na hangi önerileri götürüyorlar?

1- Karşılıklı olarak baltalar gömülsün.

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2- Liderlerin yakın çevresinde yer alan milletvekilleri sert açıklamalar yapmasın.

3- İki lider arasında iletişim köprüsü kurulsun.

4- Karşılıklı olarak 2 isim verilsin, ortak bir komisyon kurulsun.

Üç milletvekili, görüşmeleri sonucunda bir yumuşamanın sağlandığı görüşünde. Ancak henüz bir sonuç alınmış değil.

Buradaki sorun şu; Özgür Özel son karar merci değil. Kararlar Silivri’de alınıyor. Ekrem İmamoğlu ise uzlaşma ve diyalog değil, direniş diyor.