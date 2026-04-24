Özgür Özel’in derdi seçim değil mutlak butlan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim için bir çıkış yaptı. Hatta meydan okudu. “Hodri meydan” dedi. 50-55 milletvekilinin istifası sözünü verdi. Ama sonuç itibarıyla tek bir milletvekilinin istifasını sunamadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a CHP milletvekilleri istifa etmiyor ama siz ara seçim kararı alın dedi. Meclis Başkanı’ndan Anayasa’yı çiğnemesini istedi. Numan Kurtulmuş çok net bir şekilde böyle bir yetkisinin olmadığını söyledi ve bu talebi reddetti. CHP’de bir ara belediyelerden ve Meclis’ten çekilme formülü ortaya atıldı. Buna en sert şekilde karşı çıkan ise Özgür Özel oldu. “Sakın bir daha ağzınıza almayın. Millet bizi görev yapmamız için seçti” dedi.

Sonuç itibarıyla Özgür Özel’in ara seçim silahı elinde patladı. Sine-i milletin ise yanından geçmedi. Dağ fare doğurdu.

MUTLAK BUTLAN PANİĞİ

Özgür Özel’in derdi ne araseçim ne sine-i millete dönmek. ‘Mutlak butlan’ davası Özgür Özel’i panikletmiş durumda. Daha önce, iktidarla arka kapı diplomasisi yürütüyoruz. Kesinlikle mutlak butlan çıkmayacak diyordu. Artık bu kadar kesin konuşmuyor. Sadece mutlak butlanı gündemde tutmayın. Bu konuda konuşmayın demekle yetiniyor. İktidara yakın isimlerle temaslarında mutlak butlan konusunu gündeme getiriyor.

CHP’LİLERİN CHP’YE OPERASYONU

Ataşehir Belediyesi’ne yapılan operasyon da gösterdi ki, CHP’li belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiasında suçlayan da CHP’liler suçlanan da.

Ataşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiasını yargıya taşıyan CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim olduğu ortaya çıktı.

Ataşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili mahkemeye deliller sunan Özkan Kınalı’nın önceki dönem CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yeğeni olduğu öğrenildi. Ataşehir Belediyesi’yle ilgili 7 milyon dolarlık rüşvet pazarlığıyla ilgili mahkeme dosyasına giren bir konuşmada muhasebeci, “Ben bu heriflere kızıyorum bunlara operasyon yapılıyor diye, bilmem ne siyasi diye ama bunlar harbiden hak ediyorlar demek ki” demişti.

CHP’LİLER

Bunda şaşılacak bir şey yok. CHP kurultayıyla ilgili mutlak butlan davasını açan CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tı. Pavyonda delege pazarlığı yapıldığını itiraf edenler CHP delegeleriydi. Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili yolsuzluk ve rüşvet davasında itirafçı olanlar, rüşvet verdim diyenler, rüşvet aldım diyenler de CHP’li değil miydi?

Rüşvet alan CHP’li.

Rüşvet veren CHP’li.

İtiraf eden CHP’li.

Ama CHP yöneticilerine sorsanız iktidarın CHP’ye yönelik siyasi operasyonu. Ama bu olsa olsa CHP’lilerin CHP’lilere siyasi operasyonu olur.

TUNCER BAKIRHAN’IN ÇAĞRISI

DEM Partililerin Terörsüz Türkiye sürecine zarar veren açıklamalarını ve eylemlerini eleştiriyorum.

Çünkü bu süreçte DEM Parti’nin rolünü önemsiyorum.

O nedenle de doğrularını ise destekliyorum.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Meclis’in 23 Nisan özel oturumunda yaptığı konuşma zamanın ruhuna uygundu. Tuncer Bakırhan, “Meclis’in huzurunda Sayın Cumhurbaşkanı’na da seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, barış ve demokratik toplum sürecinde ortaya koyduğunuz çözüm iradesine kıymet biçiyoruz. Sayın Bahçeli tarihi bir cesaretle Türkiye’nin önünü açtı. Sayın Öcalan 27 Şubat’ta yaptığı çağrı ile çözümün kapısını sonuna kadar açma iradesini gösterdi” dedi.

CUMHURBAŞKANI’NA SESLENDİ

Ardından Cumhurbaşkanı’na seslenmeyi sürdürdü.

“Sayın Cumhurbaşkanı, barış şimdi ona vurulacak mührü bekliyor. İktidar olarak sorumluluk sizdedir. Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir. Türkiye hazırdır, tarih hazırdır. Şimdi barışı kurmanın tam zamanıdır” dedi.

Tuncer Bakırhan’a katılıyorum. Artık kalıcı olarak barışı inşa etme zamanı.

Ama şu soruyu sormaktan da kendimi alamıyorum.

Herkes hazır da DEM Parti hazır mı?

ABD’DE İSTİFA EDEN KOMUTANLAR

Savaşın tam ortasında ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nda bilek güreşinin yaşandığı bir sırada ABD Deniz Kuvvetleri Bakanı John Phelan istifa etti.

ABD’nin İran saldırısına karşı çıkan Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, “Bu bizim değil, İsrail’in savaşı” diyerek istifa etmişti.

Kent, “ABD’deki 18 farklı istihbarat teşkilatı İran’ın nükleer silah üretmediği konusunda hemfikir. Ancak İsrail, bize iki hafta içinde 10 bomba üretebileceklerini söylüyordu. Trump 18 istihbarat servisini değil İsrail’i dinledi” demişti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George, ordunun “cesur ve karakter sahibi liderleri” hak ettiği mesajını yayınlarak görevinden ayrıldı.

ABD ile İran arasında 12 bin kilometre var. Bu komutanların hiçbirinin başına bomba düşme tehlikesi yok.

Ama savaşın yanlış gittiği görüşündeler. O nedenle bir bir istifa ediyorlar.

Vietnam savaşının sonuna doğru da böyle olmuştu.

İRAN’DAKİ TABLO

Oysa İran’da bir komutan göreve atanıyor. O öldürülüyor, diğeri onun yerine geçiyor.

O da öldürülüyor diğeri onun yerine geçiyor.

Ölüm garantili bir görevlendirme diyebiliriz.

Ama İran’da tek bir komutan istifa etmedi. Tek bir komutan görev almaktan kaçınmadı. O nedenle diyorum ki Trump sen bu orduyu yenemezsin.

Sen bu milleti yenemezsin.