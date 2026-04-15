Özgür Özel’in ara seçim manevrasının altında ne yatıyor

Haberin Devamı

Özgür Özel’in gündemi değiştirmek için ortaya attığı projeleri de zihni sinir karikatürleri muamelesi görmeye başladı.

Özgür Özel ara seçimi gündeme getirdi. Dünkü grup toplantısında da haftaya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan randevu isteyeceğini ve ülkeyi ara seçime götürmesini talep edeceğini söyledi.

CİNDORUK’LASAMSUN’DA

En son ara seçimler 1986 yılında yapıldı. Ara seçimlerde Erdal İnönü, İzmir’den önceki gün vefat eden Hüsamettin Cindoruk ise Samsun’dan aday olmuştu. Ara seçimleri Samsun’dan takip etmiştim. Cindoruk en son mitingini yaptıktan sonra Ankara’ya dönecekti. Kendisini takip eden gazetecilerle vedalaştı. Bana “Ankara’ya gitmiyor musun?” diye sormuştu. “Seçimleri Samsun’da izleyeceğim. Mazbatanızı alıp öyle geleceğim” demiştim.

Haberin Devamı

Seçimi Samsun’da izledim. Cindoruk seçildi. Ankara’ya dönünce Cindoruk’un yanına gittim. “Mazbatanızı getirdim” dedim. Meşhur kahkahasını attı. Eskilerin deyimiyle demeç verdi. Gazetecinin gıdası da haberi koparmak. Cindoruk, ilk demecini bana verdi havasıyla gazeteye dönmüştüm.

YENİLEME SEÇİMLERİ

O tarihten bu yana ara seçim olmadı. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekili seçildiği Siirt seçimlerini karıştırıyor. Siirt seçimleri Yüksek Seçim Kurulu’nun kararında yer aldığı gibi “yenileme” seçimleriydi. Siirt’in Pervari ilçesindeki sandık kurullarının usulsüz oluşturulması gerekçesiyle YSK, seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Zihni sinir projeleri gibi anlaşılmasın ama yenileme seçimlerine YSK, ara seçime ise Meclis karar vermişti. Meclis’te 8 milletvekilliği boş. Özgür Özel, ara seçim istiyorsa CHP’nin 22 milletvekilini istifa ettirmesi ve bu istifaların Melis’te oylanıp kabul edilmesi gerekiyor. Ara seçim isteyen 22 milletvekilini istifa ettirir. Eğer iktidarın istifaların bir kısmını kabul etmeyeceğinden endişe ediyorsan Meclis’ten çekilirsin.

ÖRNEĞİ YOK

CHP’de istifa ettirilecek milletvekilleriyle ilgili bir çalışma yok. Peki Özgür Özel neye göre ara seçim istiyor? Haftaya Meclis Başkanı’na gidince, “8 yerde milletvekilliği boş ülkeyi ara seçime götürün” diyecekmiş.

Haberin Devamı

Meclis, 23 Nisan 1920’de açıldı. Tam106 yaşında. Numan Kurtulmuş, Meclis’in 30. Başkanı. Türk demokrasisinde şimdiye kadar Meclis Başkanı tarafından ara seçime götürüldüğü bir örnek yok. Anayasa ve yasalarımızda böyle bir düzenleme yok. Meclis Başkanı, Anayasa’nın hangi maddesinden ya da hangi yasadan aldığı yetkiyle Meclis’i ara seçime götürecek?

Özgür Özel grup başkanvekilliği yapmış birisi. Bunu bilmiyor mu? Biliyor. Hem de çok iyi biliyor. Kendisinin de inanmadığı bir şeyi öneriyor. Peki bunu niye yapıyor?

ÜÇ NEDEN

1- Özgür Özel gündemi değiştirmek istiyor.

2- Cezaevindeki bazı belediye başkanlarına ‘Çözülmeyin ara seçimle sizi milletvekili yapacağız’ diye söz verdiği söyleniyor.

Haberin Devamı

3- Mutlak butlan kararının geldiğini görüyor.

Bunun için de çaresizce çırpınıyor.

PERVİN BULDAN ŞAŞIRTTI

İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan, Terörsüz Türkiye sürecine çok önemli katkı yaptı. Öcalan’a mesajların doğru iletilmesi, Öcalan’ın mesajlarının sağlıklı bir şekilde getirilmesi konusunda güven verici bir rol oynadı. Merhum Sırrı Süreyya Önder ile başlayan çabalarını Mithat Sancar ile sürdürüyorlar.

PKK silahlara veda ediyor. Silahların dönemi kapanıyor, siyasetin dönemi başlıyor. Kolay değil tam 50 yıllık kanlı bir parantez kapanıyor. Ama yeni bir dönem başlıyor.

Yürünecek daha uzun bir yol var. 50 yılın yarası bir günde iyileşmiyor.

Bu süreç iktidarı ve muhalefetiyle herkese önemli sorumluluklar yüklüyor. Ancak burada DEM Parti’nin özel bir konumu var. DEM Parti’nin sürekli olarak maksimalist taleplerle gündeme gelmesi, silahlı mücadeleden siyasi mücadeleye geçiş sürecine katkı yapmak yerine hâlâ eski kalıplarla siyaset yapması sürece katkı sağlamıyor. Eldeki silah bırakılıyor ama kafalardaki silah bir türlü terk edilmiyor. Pervin Buldan’ı hep bu kategorinin dışında tutarım. Çünkü o taşın altına elini koyan insanlardan birisidir.

Haberin Devamı

SÜRECİ SABOTE ETME TEHLİKESİ

Ben vefalı bir insanım, Pervin Buldan’ın yaptığı hizmetleri bir kalemde silmem. Ama Pervin Hanım’ın T24’te Cansu Çamlıbel’le yaptığı söyleşinin Ankara’daki çevreleri şaşırttığını söylemeliyim. Öcalan’a statü talebi üzerinden süreci sabote edecekler kaygısının oluşmasına neden oldu. Pervin Buldan’ın süreci en son sabote edecek isimlerden biri olduğuna şüphe yok. Ancak son dönemlerde DEM’lilere hâkim olan dil bu kaygının oluşmasına neden oldu. Öcalan kültü üzerinden bu sorunu çözemeyiz. Terörsüz Türkiye sürecine olan kamuoyu desteği yükselirken, Öcalan ismi gündeme gelince bu destek yüzde 10’lar seviyesine iniyor. Çünkü Öcalan hâlâ Türk toplumunun kafasında “teröristbaşı” olarak kodlanmış durumda. 40 yılın teröristbaşı bir günde “baş müzakereci” olmaz. Öcalan’ın statüsü üzerinden süreci akamete uğratılırsa bunca emeğe yazık olur. Ayrıca Kürt sorunun çözümü konusunda tarihi adımlar atıldı. Sessiz devrimler gerçekleştirildi. Ancak bu yapılan DEM’lilerin değerlendirmelerine yansımıyor. Hâlâ 90’lı yılların dilini konuşuyorlar. DEM tabanına karanlık bir tablo çizmeye devam ediyorlar. Süreç enfekte oluyor. Oysa Kürt sorunun çözümü konusunda alınan mesafeyi ve bundan sonra ulaşılacak hedefleri anlatsalar sürecin toplumsal tabanı güçlenecek.-

Haberin Devamı

ÖMER ÇELİK’TEN TEPKİ

DEM’lilerin son dönemlerdeki çıkışlarının yarattığı rahatsızlığı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in düzenlediği basın toplantısındaki ifadelerinden görmek mümkün.

Ömer Çelik, “Terörsüz Türkiye” sürecinde DEM Parti’nin tutumuyla ilgili dikkat çekici eleştirilerde bulundu.

- Çözümden yana gibi konuşup aslında çözümsüzlüğe hizmet ediliyor.

- Sürekli iktidara, devlete ve bakanlarımıza ödev veriyorlar.

- Süreci enfekte etmeye dönük bir dil kullanılıyor.



O açıdan yeni süreç, DEM siyasetinde yeni dili ve yeni siyasi aktörleri gerektiriyor.