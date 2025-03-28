Özgür Özel’in adım adım cumhurbaşkanı adaylığı planı

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Bu süreçte hem güçlü bir şekilde Ekrem İmamoğlu’nun yanında yer aldı, hem de İmamoğlu vesayetinden kurtuldu.

CHP’nin Genel Başkanlığı’ndan CHP liderliğine yönelik önemli bir ilerleme sağladı. Gösterdiği performansla Kemal Kılıçdaroğlu’nu da çok gerilere itti.

YOL HARİTASI

Özgür Özel’in bir yol haritası var.

Gözaltıların olduğu, CHP’ye kayyum atanacak tartışmalarının yaşandığı bir sırada olağanüstü kurultay kararı aldı.

Özgür Özel olağanüstü kurultaya eli çok güçlü bir şekilde giriyor. Konjonktür lehine. Ekrem İmamoğlu cezaevinde olduğu için kurultaya müdahalesi sınırlı olacak. Kılıçdaroğlu, “şaibeli kurultay” tartışmasını başlattığı için parti içinde hedef haline gelmiş durumda. Özgür Özel’e bundan daha iyi bir fırsat olur mu? Bu şartlarda kurultaya gidip genel başkanlığını onaylatacak.

Sonra sırada ne var?

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TİMSAH GÖZYAŞLARI

İsterseniz bu soruya yanıt vermeden önce CHP kulislerinde Özgür Özel’le ilgili olarak yapılan bir değerlendirmeyi aktarayım.

“Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı sırada gözyaşı dökmüştü. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirip yerine geçti. Şimdi de Ekrem İmamoğlu’nun arkasından timsah gözyaşları döküyor. Sırada Ekrem İmamoğlu’nun yerine cumhurbaşkanı adaylığı var” diyorlar.

Cumartesi günü Maltepe’de yapılacak olan mitingde Ekrem İmamoğlu’nu CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edecekler.

PÜF NOKTASI

Ama hem cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 yıl var hem de Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının önüne hukuki engeller çıktı. Diploması iptal oldu. Yolsuzluk davasından dolayı tutuklandı. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap yüz kızartıcı suç olduğu için ceza aldığı takdirde cumhurbaşkanı adayı olması mümkün olmayacak.

İşin püf noktası burada.

FORMÜL NETLEŞTİ

Özgür Özel tam bir zamanda zamanlama ustası.

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunun işaretini de Sözcü Gazetesi’nden Güney Öztürk’e verdiği röportajda verdi.

Özgür Özel ne diyor; “Biz aday göstermenin son gününe kadar Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını zorlayacağız. Başka isim yok gündemimizde.”

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Ama asıl plan bir sonraki cümlede gizli. “Ama İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır.”

Özgür Özel’in planı belli oldu. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince cumhurbaşkanı adayı olacak.



Özgür Özel bunun provasını yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olunca onun adına grup başkanı oldu. O sıfatla Kılıçdaroğlu’nu tasfiye etti. Şimdi de Ekrem İmamoğlu adına cumhurbaşkanı adayı olma formülüyle İmamoğlu’nu devre dışı bırakacak.

MANSUR YAVAŞ FAKTÖRÜ



Diyeceksiniz ki Mansur Yavaş faktörü ne olacak?

Mansur Yavaş, Saraçhane’deki konuşmasında pamuk şekeri göndermesi ile DEM Parti’nin şimşeklerini üzerine çekti. Bir kez daha Mansur Yavaş’ın DEM Parti seçmeninden oy alamayacağı ortaya çıktı. Bu durum Özgür Özel’in eline çok büyük bir koz verdi. Mansur Yavaş’ın ismini anmadan DEM Partililerden özür diledi. Adaylık sürecine girilince Özgür Özel, Mansur Yavaş DEM seçmeninden oy alamayacağı için seçimi kazanamaz tezini işleyecek. Genel başkanlık gücünü de kullanarak Mansur Yavaş’ın CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmasına imkân tanımayacak.

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Mansur Yavaş bu durumda ne yapar? Geri adım atar mı? Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçer mi? Hayır. Mansur Yavaş belediye başkanlığında son dönemi olduğunu açıkladı. Bu seçimde cumhurbaşkanı adayı olacak. CHP’de yolların tükendiğini görünce yüz bin imzayı toplayıp, milliyetçi-orta sağ bir profille cumhurbaşkanı adayı olur.



Ama Özgür Özel, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığını kimseye kaptırmaz.

SOKAK ÇAĞRISININ FATURASI



Özgür Özel’in yaptığı en büyük yanlış sokak çağrısı ve boykot kararıydı. Bunun ekonomimize verdiği zararlar ortaya çıkmaya başladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan piyasaya 25 milyar dolar sürüldüğünü açıkladı. Türkiye’nin risk primi 700’ler seviyesinden 250’ye kadar gerilemişti. Bu olaylar üzerine 324’e çıktı. Alınan ekonomik önlemler ve olayların yatışmasıyla birlikte 294 puana geriledi. 36.60 seviyesinde olan dolar ise 38 TL’ye yükseldi.

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Sokaklar tekin değildir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 terör örgütünün sokakları karıştırdığını açıkladı. Özgür Özel’in “Dağılın” çağrısına, “Buraya seni dinlemeye gelmedik” diye karşılık verdiler.

Bakın biz bu filmi Gezi olaylarında yaşadık. Üç beş ağaç diye başlayan olaylar, Türkiye’yi 15 Temmuz’un kararlık dehlizlerine sürükledi.

GEZİNİN MALİYETİ

Gezi olayları başladığında ekonomik göstergeler neydi, olaylardan sonra Gezi’nin faturası ne oldu? Özgürlükçü, reformist Türkiye, güvenlikçi Türkiye’ye döndü. Devam eden olaylar sonucunda ekonomimize milyarlarca dolar zarar verdi.

* Gezi olayları ile başlayan ve 3 ay etkisini sürdüren dönemde borsada işlem gören şirketlerin toplam değeri 164 milyar dolar geriledi.

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* 1 ay içinde yabancı yatırımcılar 8 milyar dolarlık çıkış yaptı

* Gezi olayları öncesinde 1.70-1.80 bandında hareket eden dolar 2.39’a kadar çıktı.

* Yüzde 4.61’e kadar gerileyen tahvil faizlerinin oranı 3 ayda 9.25’e yükseldi.

* Yüzde 6.14’e kadar gerileyen enflasyon oranı 3 ayda 8.88’e çıktı.

* İşsizlik oranı ise yüzde 9’dan yüzde 10.6’ya fırladı.

BOYKOT, TEHDİT

Tehdit etmek, boykot kararı almak bir CHP klasiği. 28 Şubat’ta da “yeşil sermaye” adı altında Anadolu sermayesini yasaklı ilan etmişlerdi. Şimdi de yerli ve milli ticari kuruluşlar ile medya organlarına ambargo uyguluyorlar. Zihniyet, 28 Şubat zihniyeti.

İktidar olsalar bakalım ne yaparlar?

Tehdit ve boykot CHP’nin genlerinde var, dedim.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Özel sektör dediğiniz Türkiye’deki bütün kaynakları rantla yeşil olan beş şirketten bahsediyorum. Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız ve bunlar artık kamunundur deyip devam edeceğiz” demişti.

CHP Genel Sekreteri olduğunda Gürsel Tekin, “8-9 Haziran’da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacak” diye tehdit etmişti.

Kafa aynı kafa...