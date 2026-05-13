Özgür Özel’e cevabım

Özgür Özel’in normalleşme politikasını güçlü bir şekilde desteklemiştim.

Çünkü Türkiye’nin yararına olacağına inanıyordum.

Ama Özgür Özel’in CHP’yi zan altında bırakan yolsuzluk ve rüşvet davaları karşısındaki tutumunu ise eleştiriyorum. Çünkü CHP’ye zarar veriyor.

Benim Özgür Bey’i eleştirme hakkım olduğu gibi onun da beni eleştirme hakkı var.

Yeter ki seviye korunsun.

VIP ARAÇ

Özgür Özel’e alınan makam aracının içinin havlucu belediye başkanı Özkan Yalım tarafından VIP olarak düzenlenmesi konusuna tepki göstermiştim.

CHP’nin en çok Hazine yardımı alan parti olduğunu hatırlatarak, “CHP’nin parası mı yoktu ki bunu Özkan Yalım’a yaptırdınız?” diye sormuştum.

Özgür Özel, grup konuşmasında bu konuya değindi. ‘Özkan Yalım’ın aracın iç dizaynını yapacak olan en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım’ dediğini, kendilerine ‘Ben hediye ettim’ dediğini, partiyi de ‘Genel Başkan’ın aracını yapıyorum’ diye kandırdığını, bunu öğrenince yazışma yaptıklarını anlattıktan sonra, “Kaç paraysa, parti koca arabayı alacak da içinin bilmem neyini o yaptıracak” dedi.

Ben bu tür tartışmalarda kendimi özne yapmaktan kaçınırım. Ama CHP Genel Başkanı beni hedef alan bir konuşma yapıyorsa ona da açıklık getirmek isterim.

Özgür Bey, ben de aynı şeyi söylüyorum. CHP’nin parası yok muydu da makam aracınızın iç dizaynını havlucu başkana yaptırdınız?

YANLIŞA YANLIŞ

Siz de söylüyorsunuz ki belediye başkanınız sizi kandırmış.

Ben yanlışa yanlış diyorum. Ben yanlışa yanlış derim, ama o da devletin parası bu da devletin parası, bu cebinden alınır öbür cebine konulur demem.

Sizden farkım bu.

SİYASETTE KADINLARIN MÜCADELESİNİ VERDİM

Özgür Özel yine konuşmasında “Bakın şimdi, buradan ben, hani, ben bunları en çirkin, en çirkin video çıktığında nasıl anlatacağım bilemiyorum deyip yazan gazeteci var” diyor.

Doğru diyor.

Ben çirkin videoları yazmam. Özel hayata girilmesine karşı çıkarım. Özel hayat benim kırmızı çizgimdir.

Özellikle de kadın siyasetçilerin cinsiyetleri üzerinden hedef alınmasına karşı çıkarım.

Bu konuda mütevazı olamayacağım. Geçmişteki çizgim ortadadır. 28 Şubat’ın en şiddetli günlerinde Meral Akşener’in REFAHYOL hükümetinde İçişleri Bakanı olduğu dönemde bir general alçakça bir hakarette bulunmuştu. Ona karşı çıktığım için yargılandım. DSP’li Sema Pişkinsüt’e cinsiyeti üzerinden saldırıldığında karşı çıktım. Dilek İmamoğlu’na, Başak Demirtaş’a cinsiyetleri üzerinden yapılan hakaretlere karşı ilkeli bir duruş ortaya koydum. Şehzadeler Belediye Başkanı merhum Gülşah Durbay makamının başındayken ortaya atılan birtakım dedikodulara karşı çıktım. Bugün de Özkan Yalım’ın itirafları arasında merhum Gülşah Durbay’ın isminin geçirilmesini çirkin buluyorum.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER

Özgür Bey, belli ki takip etmemişsiniz. 20 Nisan 2026 tarihinde “Özkan Yalım’ın otelindeki görüntülerden ne çıktı?” başlıklı bir yazı yazdım.

Yazımda, Özkan Yalım’a ait otel-pavyon işletmelerine yapılan baskında ele geçirilen dijital materyallerden birinde 254 adet müstehcen içeriğin tespit edildiğini aktardım.

“Özkan Yalım’ın işyerlerinden elde edilen kamera kayıtlarında şu ana kadar Özgür Özel başta olmak üzere CHP yöneticilerine ait bir görüntü tespit edilememiş” diye yazan birisiyim.

Beni başkalarıyla karıştırmayın Özgür Bey.

Biz giderken arkasından gözyaşı döktüklerimizi sırtından hançerlemeyiz.

SESSİZ KALMADIM YARGIYA VERDİM

Özgür Özel şöyle bir cümle kurdu:

“Bakın şimdi, buradan ben, hani, ben bunları en çirkin, en çirkin video çıktığında nasıl anlatacağım bilemiyorum deyip yazan gazeteci var. Bugün de diyor ki, kendinden bahsettiğimi biliyor. Gazeteci ismi ifşa etmek istemediğim için söylemiyorum. Ailene yazık. Yoksa Devlet Bahçeli soy isminden neler söyledi sana buradan. Ona hiçbir şey yapmazsınız.”

Özgür Özel bir şeyi diğerine karıştırmayı çok seviyor. CHP’deki rezaletleri savunurken, Devlet Bahçeli’nin bana “kılıç artığı” dediği konuşmasını gündeme getirdi.

Özgür Bey sessiz kalmadım. Gereken cevabı verdim. Yargıya gittim. Hukuka başvurdum.

Başka ne yapsaydım?

SELVİ BOYLUM

Özgür Özel bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın AK Parti’de olduğu dönemde AK Parti ileri gelenlerine tahsis edilen araçları gündeme getirip sordu, “Selvi Boylum Al Yazmalım. Hani içinin bilmem nesine diyorsun ya, bunların hepsine bir gün bir şey dedin mi be? Bir şey diyecek misin? Yarın yazacak mısın?” diye sordu.

İşte buraya yazıyorum Özgür Bey.



Hem de koca koca harflerle. Ben buna YANLIŞ derim. Hem de ÇOK YANLIŞ derim. Ama canım o da devletin parası bu da devletin parası, o cebinden alıp öbür cebine koyuyor demem.